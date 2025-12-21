Chợ Giáng sinh ở Đức 'vừa vui vừa dè chừng'

Để ngăn các vụ tấn công bằng xe vào đám đông, giới chức Đức tìm cách lắp đặt các thiết bị an ninh bao quanh các khu chợ Giáng sinh. Đôi khi giải pháp "tương đối cồng kềnh".

Cảnh mua sắm tại khu chợ Giáng sinh ở Đức. Ảnh: New York Times.

Từ bao đời nay, linh hồn của phiên chợ Giáng sinh thường niên tại Augsburg - thành phố giàu có 2.000 năm tuổi ở miền Nam nước Đức - luôn là cây thông rực rỡ đặt tại trung tâm quảng trường.

Năm nay, sự chú ý của du khách lại dồn vào điểm nhấn khác: Những chiếc trụ an ninh di động ở rìa khu chợ. Đây là hệ thống mới được lắp đặt nhằm ngăn chặn các vụ tấn công bằng xe lao vào đám đông.

Vào một buổi chiều tháng 12, phóng viên New York Times ghi nhận cảnh tượng nhóm người hiếu kỳ vây quanh ba chiếc trụ có vẻ ngoài tầm thường. Trong khi đó, một nhóm nhân viên sử dụng xe cẩu đẩy tay để di chuyển các trụ mỗi khi tàu điện chạy qua. Vào giờ cao điểm, họ gần như phải làm điều này mỗi phút một lần.

“Những thứ này thật kinh khủng”, bà Hannelore Hendrick, 67 tuổi, người hiếm hoi không rút điện thoại ra, phàn nàn. “Chúng làm tôi nhớ đến mối nguy hiểm khi ở đây”.

Một chiếc xe và một trụ an ninh hình cây thông tại lối vào ngách của khu chợ Giáng sinh Augsburg, Đức. Ảnh: New York Times.

Biện pháp mới tại các khu chợ

Các khu chợ Giáng sinh đã là nét đặc trưng ở nhiều thành phố và thị trấn Đức trong hàng thế kỷ nay. Khoảng 3.200 khu chợ mang lại hơi ấm cộng đồng, tinh thần truyền thống và niềm vui trong những ngày đông châu Âu.

Khu chợ Giáng sinh tại Augsburg đã có lịch sử hơn nửa thiên niên kỷ. Chỉ có Thế chiến 2 và đại dịch Covid-19 mới có thể khiến chợ ngừng họp. Khách tham quan có thể uống rượu vang nóng, ăn bánh mì kẹp và mua những món đồ trang trí rực rỡ sắc màu từ những gian hàng bằng gỗ được bài trí công phu.

Năm nay, bầu không khí vui vẻ phần nào bị ảnh hưởng do mối lo khủng bố. Hồi năm 2016, một vụ tấn công bằng xe tải tại Berlin đã khiến 14 người thiệt mạng (bao gồm hung thủ) và 56 người khác bị thương.

Nhóm nhân viên an ninh vận hành trụ an ninh tại khu chợ. Ảnh: New York Times.

Kể từ đó, giới chức trên khắp nước Đức thiết lập rào chắn bao quanh các khu chợ để tránh thảm kịch tương tự. Dù vậy, hồi năm ngoái, một kẻ khủng bố vẫn lái xe lách qua khe hở hàng rào để tấn công khu chợ tại thành phố Magdeburg. Khe hở này vốn để xe cứu hộ có thể đi qua.

Augsburg có điểm đặc biệt so với các thành phố khác. Đường tàu điện của thành phố chạy cắt qua khu vực bảo vệ, do đó giới chức thành phố phải lắp đặt các trụ an ninh có khả năng di chuyển - có khi tới hàng trăm lần mỗi ngày. Các trụ an ninh đã trở thành “bình thường mới”, thu hút sự chú ý trên khắp nước Đức, thậm chí trở thành trò đùa.

“Thà để mọi người cười nhạo Augsburg còn hơn là để họ phải khóc cùng Augsburg”, Thị trưởng Augsburg Eva Weber tuyên bố.

Nhu cầu an ninh cần thiết

Phóng viên New York Times thuật lại cảnh tượng tại khu chợ: Khi tàu đến, các nhân viên gắn trụ an ninh gắn trụ vào móc, cẩu trụ lên và đẩy nó ra khỏi đường tàu. Ngay khi tàu rời đi, các công nhân lại thực hiện ngược lại quy trình trên trước ống kính điện thoại của những người đứng xem.

“Ít nhất thì họ cũng không cần đi tập gym” bà Elke Noll, 58 tuổi, mỉm cười.

Dù vậy, dường như không ai phản đối việc lắp đặt các trụ an ninh. Ông Reinhold Hohenögger, 59 tuổi, người đã bán đồ trang trí tại chợ trong nhiều năm qua, cho biết nhiều bạn bè của ông không còn đến chợ do lo ngại an ninh. Trong khi đó, Lena Beuerle, 23 tuổi, cho biết cô và bạn bè cảnh giác hơn mỗi khi di chuyển trong chợ.

Theo một cuộc khảo sát hồi tháng 11, 62% số người Đức được hỏi phần nào lo ngại về một cuộc tấn công nhằm vào các khu chợ Giáng sinh. Chỉ có 35% trả lời rằng họ không lo ngại chút nào.

Theo Thị trưởng Weber, giới chức Augsburg chi khoảng 50.000 euro (khoảng 58.000 USD ) để đảm bảo an ninh cho khu chợ. Khoản kinh phí này bao gồm tiền lương cho nhóm 6 người vận hành hai bộ trụ an ninh với tổng thời gian vận hành hơn 60 giờ mỗi tuần. Con số này chỉ là phần nhỏ so với doanh thu ước tính hàng triệu euro mà khu chợ thu về mỗi năm.

Cảnh mua sắm tại khu chợ. Ảnh: New York Times.

“Sẽ là vô trách nhiệm nếu không tính đến phương án bảo vệ cho các sự kiện tập trung đông người như vậy”, bà Weber khẳng định.

Bên cạnh đó, một số tiểu thương ở chợ cho rằng chính các trụ an ninh giúp thu hút thêm du khách. “Chúng tôi có nhiều khách hơn hơn năm ngoái, không chỉ người Đức mà cả du khách từ nước ngoài,” Sina Hefele, người bán đồ trang trí hình cây thông tại một gian hàng cách các trụ an ninh chỉ vài mét, nhận xét.

“Nếu muốn mọi người đến, bạn phải cho họ thấy rằng bạn thực sự lưu tâm đến các biện pháp an ninh”, ông Hohenögger nói.