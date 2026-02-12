Chính thức thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn hôm nay

Theo Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng), từ 11h ngày 12/2, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ cho phép phương tiện lưu thông nhưng tuyến sẽ chưa thu phí.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dự kiến được đưa vào khai thác từ 11h ngày 12/2. Ảnh: Báo Xây dựng.

Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) Cao Việt Hùng vừa ký Công văn số 282 BQLDA2-QNHN gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai về việc thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo Ban Quản lý dự án 2, tuyến chính cao tốc đoạn từ Km1050 đến Km1138+00 sẽ được chính thức đưa vào vận hành khai thác từ 11h ngày 12/2. Trước mắt tuyến chưa tổ chức thu phí. Trên đoạn tuyến hiện có một trạm thu phí tại Km1050+600, đây là trạm tạm phục vụ việc thu phí khép kín của cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tại các đoạn đường bình thường, tốc độ tối đa cho phép là 90 km/h đối với xe con, xe tải ≤3,5 tấn và xe chở khách ≤29 chỗ; 80 km/h đối với tất cả xe khách giường nằm và các phương tiện khác; tốc độ tối thiểu là 60 km/h.

Trên các đường nhánh thuộc nút giao, tốc độ tối đa từ 50 km/h và được quy định trên báo hiệu đường bộ; tốc độ các tuyến nối theo quy định của báo hiệu đường bộ lắp đặt trên tuyến.

Các phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam đi trên 2 làn đường của tuyến chính đường cao tốc (mỗi làn rộng 3,5 m) nằm ở bên phải theo chiều đi qua các nút giao trên tuyến nút giao Km1051+594, nút giao với tỉnh lộ 624B, nút giao quốc lộ 24, nút giao Sa Huỳnh và nút giao Hoài Nhơn tiếp tục di chuyển đến cuối tuyến và đi vào cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Ngược lại, các phương tiện tham gia giao thông đi trên tuyến chính đường cao tốc theo chiều Nam - Bắc đi trên 2 làn đường của tuyến chính đường cao tốc (mỗi làn rộng 3,5 m), nằm ở bên phải theo chiều đi (chiều Nam - Bắc), qua các nút giao trên tuyến như nút giao Hoài Nhơn (ra Quốc lộ 1), nút giao Sa Huỳnh, nút giao quốc lộ 24, nút giao với tỉnh lộ 624B, nút giao Nghĩa Giang tiếp tục di chuyển đến đầu tuyến và đi vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trong quá trình khai thác, các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, bao gồm hệ thống trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh, thu phí tự động và các hạng mục đường gom dân sinh toàn dự án.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88 km, trên tuyến chính có 3 hầm. Dự án có điểm đầu tại xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi, kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; điểm cuối tại phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, kết nối đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Dự án do liên danh Tập đoàn Đèo Cả làm nhà thầu thi công. Dự án có tổng vốn đầu tư 20.470 tỷ đồng , đi qua Quảng Ngãi và Gia Lai, được khởi công tháng 1/2023.

Trên tuyến chính có 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài 4.500 m. Dự án có điểm đầu tại Km1050+00 thuộc xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi, điểm cuối Km1038+00 thuộc phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, kết nối dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Ban Quản lý dự án 2 đã có công văn đề nghị Cục Cảnh sát giao thông, chính quyền 2 địa phương Quảng Ngãi, Gia Lai và các đơn vị chức năng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các sự cố trên cao tốc.

Hiện, cao tốc Bắc - Nam đã thông xe từ các tỉnh miền Bắc đến Quảng Ngãi. Để nối thẳng một mạch vào TP.HCM, cần hoàn thiện các dự án thành phần gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

Trong số này, mới chỉ có dự án Vân Phong - Nha Trang (83,3 km) đã hoàn thành và đưa vào khai thác và Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dự kiến thông xe vào ngày 12/2. Trong khi đó, 3 đoạn cao tốc còn lại chưa cho xe lưu thông vì vẫn phải chờ các cơ quan chuyên môn thẩm định, nghiệm thu, dù đã đồng loạt thông xe kỹ thuật vào cuối năm ngoái.