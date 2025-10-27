Chính thức ra mắt quỹ từ thiện Chạm Yêu Thương

Quỹ từ thiện Chạm Yêu Thương hướng đến việc trở thành nền tảng thiện nguyện số hàng đầu Việt Nam, đồng thời mở ra hành trình hoạt động thiện nguyện hiện đại, minh bạch và bền vững.

Ngày 24/10, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và hệ sinh thái gồm Masterise Group, One Mount - những đơn vị tài trợ tiên phong, Quỹ từ thiện Chạm Yêu Thương, một nền tảng thiện nguyện số hoàn toàn mới được chính thức ra mắt, mở ra hành trình hoạt động thiện nguyện hiện đại, minh bạch và bền vững.

Với tầm nhìn trở thành nền tảng thiện nguyện số hàng đầu Việt Nam, nơi mỗi người được kết nối, trao quyền và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, Chạm Yêu Thương không chỉ trao đi vật chất, mà còn góp phần xây dựng niềm tin, khuyến khích tinh thần sẻ chia, để mỗi người Việt đều có thể "chạm" vào yêu thương, và để yêu thương được "chạm" đến mọi người.

Lan tỏa nhân văn - Tạo dựng nền tảng thiện nguyện số hàng đầu Việt Nam

Sự ra đời của Quỹ Chạm Yêu Thương bắt nguồn không chỉ từ một ý tưởng thiện nguyện, mà từ những hành trình đầy xúc cảm của chính các nhà sáng lập - những con người đã từng tận mắt chứng kiến và giúp đỡ nhiều phận đời mong manh, bất hạnh.

Chính những lần "chạm" ấy, khi lòng trắc ẩn và khát khao sẻ chia gặp gỡ, đã khơi dậy ước muốn kiến tạo một nền tảng kết nối yêu thương bền vững, nơi mọi đóng góp dù nhỏ bé đều được trân trọng và lan tỏa thành điều tốt đẹp.

Bà Thang Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ phát biểu tại lễ ra mắt.

Bên cạnh nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong việc mở rộng an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe toàn dân, vẫn còn những khoảng trống mà sức mạnh của cộng đồng, của lòng nhân ái có thể góp phần lấp đầy.

Sự xuất hiện của các quỹ từ thiện như Chạm Yêu Thương không chỉ đồng hành cùng chính sách công, mà còn làm giàu thêm cho đời sống tinh thần xã hội.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận phát biểu tại lễ ra mắt.

Ngay sau lễ ra mắt, trong quý IV/2025, Quỹ Chạm Yêu Thương dự kiến triển khai tổng ngân sách 20 tỷ đồng tập trung cho lĩnh vực hỗ trợ y tế và chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho trẻ em trên toàn Việt Nam, thông qua 3 nhóm dự án trụ cột: Gieo Tương Lai - Gieo Sức Sống - Gieo Hy Vọng.

Mục tiêu trong năm nay, quỹ sẽ hỗ trợ trực tiếp trên 10.000 người yếu thế, bao gồm trẻ em, bệnh nhân nghèo và các nhóm cộng đồng dễ tổn thương trên cả nước.

Tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Vân Linh, Phó chủ tịch Ban sáng lập, Phó chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Chạm Yêu Thương chia sẻ: "Quỹ Chạm Yêu Thương ra đời với khát vọng trở thành cầu nối giữa lòng nhân ái và những hành động thiết thực, nơi tình yêu thương được biến thành sự sẻ chia cụ thể, thông qua cơ chế thiện nguyện minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Với tầm nhìn trở thành nền tảng thiện nguyện số hàng đầu tại Việt Nam, Quỹ Chạm Yêu Thương mong muốn mỗi người đều có thể dễ dàng tham gia, được trao quyền và kết nối để cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng".

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó chủ tịch Ban sáng lập, Phó chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Chạm Yêu Thương phát biểu tại lễ ra mắt.

Minh bạch vận hành - Cam kết bền vững

Trên hành trình thiện nguyện, truyền cảm hứng và khơi gợi trong mỗi người Việt Nam khát vọng cùng chung tay xây dựng một xã hội nhân văn, tốt đẹp hơn, Quỹ Chạm Yêu thương đề cao 4 giá trị cốt lõi: Minh bạch - Gắn kết giá trị - Lan tỏa cộng đồng - Tác động bền vững.

Dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước, hệ thống dữ liệu được kiểm toán độc lập định kỳ, Quỹ Chạm Yêu thương cam kết đảm bảo nguyên tắc minh bạch trong tất cả hoạt động: Minh bạch thông tin, minh bạch tài chính, minh bạch tác động. Mọi nguồn thu - chi từ quỹ đều được công bố rõ ràng giúp nhà tài trợ, đơn vị đồng hành và công chúng dễ dàng theo dõi tác động thực tế của từng chương trình.

Đây không chỉ là nguyên tắc quản trị mà còn khẳng định uy tín của quỹ trước cộng đồng, để mỗi sự đóng góp dù nhỏ nhất đều được ghi nhận, quản lý chặt chẽ và lan tỏa đúng nơi, đúng người.

Trong kế hoạch triển khai trọng điểm giai đoạn 2025-2026, Quỹ Chạm Yêu Thương tập trung nguồn lực triển khai 2 dự án tiêu biểu: "Gieo Sức Sống" và "Gieo Hy Vọng".

Trong đó, dự án "Gieo Sức Sống" sẽ trao các bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em nghèo tại những khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Các hoạt động này hướng đến mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng học đường, nâng cao thể trạng, giúp trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện, khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc.

Song song, dự án "Gieo Hy Vọng" tổ chức các hoạt động hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhi thông qua sách và nghệ thuật, để nuôi dưỡng hy vọng, ước mơ, giúp các em vẫn giữ được tinh thần lạc quan trong hành trình điều trị.

Những dự án này là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong của quỹ, đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam trong sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ và nuôi dưỡng tương lai, nơi mỗi sự "chạm" đều mang trong mình sức mạnh chữa lành và tái sinh.

Một hành trình đầy hy vọng khi có sự đồng hành của những tổ chức, cá nhân tiên phong

Là cầu nối giữa lòng nhân ái và các hành động thiết thực, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, Quỹ Chạm Yêu thương đã nhận được sự đồng hành, chung tay của những tổ chức, cá nhân tiên phong.

Tại lễ ra mắt, quỹ cũng đã công bố những đơn vị tài trợ tiên phong gồm Ngân hàng Techcombank và hệ sinh thái Masterise Group, One Mount.

Bằng uy tín và vị thế của ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam, sự đồng hành tài trợ tiên phong của Techcombank và hệ sinh thái sẽ tạo nền móng vững chắc cho các hoạt động của Quỹ Chạm Yêu Thương.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank, đại diện nhà tài trợ phát biểu tại sự kiện.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank, đại diện nhà tài trợ tiên phong nhấn mạnh trong hơn 3 thập kỷ phát triển, với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống", Techcombank luôn tiên phong kiến tạo, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực và bền vững, có sức lan tỏa rộng khắp.

"Cùng chung niềm tin với Quỹ Chạm Yêu Thương vì một ngày mai tốt đẹp hơn, Techcombank và hệ sinh thái cam kết đồng hành, tiếp nối tầm nhìn và sứ mệnh mà chúng tôi đã theo đuổi: Tạo ra cơ hội giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, truyền cảm hứng cho cộng đồng, và lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương", bà Thái Minh Diễm Tú khẳng định.

Bà đồng thời bày tỏ niềm tin rằng Quỹ Chạm Yêu Thương sẽ trở thành một điểm đến để kết nối hàng triệu trái tim Việt, để mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đều có thể chung tay làm nên điều khác biệt; và ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp cá nhân sẽ cùng chung tay để quỹ ngày một phát triển, trở thành điểm tựa tin cậy cho những mảnh đời khó khăn, và là biểu tượng của tinh thần tương thân tương ái của người Việt.

Trong hành trình gieo mầm nhân ái, Quỹ Chạm Yêu Thương cũng trân trọng công bố sự đồng hành của các đại sứ: Ca sỹ Tùng Dương, đạo diễn Việt Tú, gia đình ca sỹ Đăng Khôi - những gương mặt không chỉ thành công trong sự nghiệp riêng mà còn mang trong mình một trái tim nhân ái, chung tay sẻ chia cùng cộng đồng.

Với vai trò là cầu nối truyền cảm hứng sống đẹp tới cộng đồng, các đại sứ sẽ đồng hành cùng quỹ trong những chuyến đi thiện nguyện, các hoạt động giao lưu, gây quỹ và lan tỏa những câu chuyện nhân văn trong hành trình cùng Chạm Yêu Thương.

Bằng tài năng và sức ảnh hưởng của mình, họ sẽ cùng Quỹ Chạm Yêu thương gọi tên những điều tử tế, khơi dậy tinh thần sẻ chia, để cùng cộng đồng "làm nên điều kỳ diệu từ một cái chạm nhỏ".