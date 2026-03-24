Chính phủ yêu cầu Hà Nội đánh giá lợi thế cạnh tranh của sân bay thứ 2

Thường trực Chính phủ yêu cầu Hà Nội đánh giá đầy đủ tiềm năng, ưu thế cạnh tranh của phương án xây dựng sân bay thứ hai trong quá trình lập quy hoạch tổng thể Thủ đô.

Sân bay mới sẽ giảm tải cho Nội Bài. Ảnh: NIA.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội, yêu cầu Hà Nội tiếp tục rà soát, cụ thể hóa, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện Quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội được yêu cầu lấy con người làm trung tâm, chủ thể; đô thị giàu mạnh, hạnh phúc, đậm đà bản sắc, hiện đại và tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch cũng cần hướng đến phát triển đa cực, đa tầng, đa lớp, đa trung tâm, đa hướng, đa chiều; hài hòa con người, văn hóa, xã hội, thiên nhiên, "làng trong phố, phố trong làng".

Thường trực Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội nghiên cứu, tập trung làm rõ thêm một số nội dung như quy hoạch phát triển không gian kinh tế tầm thấp, tiến tới không gian tầm cao và vũ trụ; quy hoạch không gian ngầm, để ngầm hóa hạ tầng điện, nước, viễn thông, giao thông, nhất là tàu điện ngầm...; rà soát ngành, lĩnh vực, tối ưu hóa khai thác không gian mặt đất, nhất là khu vực phía nam, Xuân Mai, Ba Vì, Sơn Tây, Sóc Sơn...

Khu vực trung tâm Hồ Tây được định hướng phát triển gắn với phân bố lại dân cư. Quy hoạch 9 cực tăng trưởng cần bảo đảm kết nối trực tiếp, đồng bộ, có độ mở lớn và tầm nhìn dài hạn, đặc biệt là kết nối phát triển không gian với dọc hai bên bờ Sông Hồng.

Hà Nội cũng cần đánh giá tiềm năng, ưu thế cạnh tranh về việc đề xuất sân bay thứ 2 với các sân bay lân cận của Hà Nội, nghiên cứu phát triển kinh tế sân bay phải gắn với sự phát triển của các khu thương mại tự do, dịch vụ logistics bảo đảm hiện đại, phù hợp, hiệu quả.

Thường trực Chính phủ lưu ý kết nối hệ sinh thái giữa Thủ đô trong liên kết với các địa phương trong vùng 2; quy hoạch cần phù hợp với quy hoạch điều chỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng và quy hoạch điều chỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Cùng với đó, quy hoạch cần đảm bảo phát huy, phát triển hiệu quả giao thông đa phương thức hiện đại, thông minh liên vùng và kết nối đồng bộ giữa 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn khắc phục vấn đề ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, Hà Nội cũng được yêu cầu tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu địa điểm xây dựng Cung triển lãm quy hoạch để công khai các quy hoạch của Thủ đô, giám sát quy hoạch, xúc tiến đầu tư và là sản phẩm du lịch của thành phố.

Về các kiến nghị của thành phố, trong đó có tuyến đường sắt quốc gia (đoạn Yên Viên - Ngọc Hồi), Thường trực Chính phủ giao UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ chỉ đạo nội dung này.