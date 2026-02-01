Hà Nội tính làm thêm sân bay 150.000 tỷ, giảm tải cho Nội Bài

Trong giai đoạn 2036-2045, Hà Nội dự kiến xây sân bay thứ hai với tổng mức đầu tư 150.000 tỷ đồng. Thành phố cũng có kế hoạch cải tạo, nâng cấp sân bay Hòa Lạc và Gia Lâm.

Hà Nội dự kiến đầu tư sân bay thứ hai trong 10-20 năm tới. Ảnh: NIA.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm vừa được thông qua, trong giai đoạn 2026-2045, Hà Nội dự kiến triển khai 20 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trọng điểm, tập trung chủ yếu vào giao thông, với tổng nhu cầu vốn xấp xỉ 3 triệu tỷ đồng huy động từ khu vực Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và khu vực FDI.

Các dự án này được xem là nền tảng quan trọng để Hà Nội tái cấu trúc không gian đô thị, tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông và tạo động lực tăng trưởng mới trong dài hạn.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2036-2045, thành phố dự kiến triển khai 6 dự án lớn, trong đó có tới 3 dự án về sân bay.

Cụ thể, Hà Nội sẽ xây dựng sân bay thứ hai với tổng mức đầu tư khoảng 150.000 tỷ đồng nhằm chia sẻ áp lực cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đồng thời, sân bay Hòa Lạc và sân bay Gia Lâm cũng được cải tạo, nâng cấp với tổng vốn lần lượt khoảng 36.000 tỷ đồng và 10.000 tỷ đồng .

Bên cạnh hạ tầng hàng không, thành phố cũng có kế hoạch đầu tư tuyến cao tốc Chợ Bến - Yên Mỹ với tổng vốn 16.000 tỷ đồng ; xây dựng trục Đỗ Xá - Quan Sơn dài khoảng 15 km, rộng 40 m với tổng mức đầu tư 1.140 tỷ đồng .

Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án trong giai đoạn 2036-2045 ước khoảng 288.140 tỷ đồng .

Ở giai đoạn 2026-2035, Hà Nội dự kiến triển khai 14 dự án lớn, tập trung vào hệ thống giao thông khung, gồm đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, trục hướng tâm và các công trình vượt sông.

Đáng chú ý nhất là hệ thống đường sắt đô thị với quy mô 14 tuyến, tổng chiều dài gần 1.000 km. Tổng mức đầu tư cho hạng mục này ước khoảng 1,5 triệu tỷ đồng , được xác định là “xương sống” của vận tải công cộng, đóng vai trò then chốt trong việc giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và tái cấu trúc phát triển đô thị theo mô hình TOD.

Thành phố cũng sẽ đầu tư xây dựng Vành đai 4.5 dài khoảng 75 km và Vành đai 5 dài khoảng 105 km với mặt cắt ngang rộng 100-120 m, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng.

Hà Nội cũng tiếp tục cải tạo, mở rộng hàng loạt tuyến huyết mạch. Cụ thể, trục đường phía Nam sẽ mở rộng từ 40 m lên 80 m; cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ mở rộng lên 130 m, từ 6 làn lên 10-12 làn xe (tổng vốn khoảng 15.000 tỷ đồng ); Quốc lộ 1A mở rộng lên 70-90 m; Quốc lộ 21 và Quốc lộ 32 mở rộng lên 50-70 m.

Về hạ tầng vượt sông, thành phố dự kiến xây dựng 16 cầu qua sông Hồng và 4 cầu qua sông Đà với quy mô 4-8 làn xe.