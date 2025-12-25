Chính phủ quyết định sáp nhập hai trường đại học ngành tài chính

Đại học Tài chính - Kế toán sẽ sáp nhập vào Đại học Tài chính - Marketing và trở thành phân hiệu của trường tại Quảng Ngãi.

Sinh viên Đại học Tài chính - Marketing.

Quyết định sáp nhập vừa được Phó thủ tướng Lê Thành Long ký ngày 24/12. Phó thủ tướng yêu cầu Đại học Tài chính - Marketing (UFM) phối hợp với Đại học Tài chính - Kế toán (UFA) hoàn thiện hồ sơ thành lập phân hiệu. Cả hai cơ sở giáo dục này đều thuộc Bộ Tài chính.

Việc sáp nhập nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị, đồng thời tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị và marketing. Sau sáp nhập, Đại học Tài chính - Marketing giữ vai trò chủ trì, phối hợp với Đại học Tài chính - Kế toán triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Cùng với chủ trương sắp xếp lại hệ thống các cơ sở giáo dục đại học, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương thành lập phân hiệu Đại học Tài chính - Marketing tại tỉnh Quảng Ngãi, trên cơ sở Đại học Tài chính - Kế toán. Phân hiệu này được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã phê duyệt chủ trương thành lập phân hiệu Đại học Tài chính - Marketing tại thành phố Huế, trên cơ sở phân hiệu Đại học Tài chính - Kế toán tại Huế. Nhà trường có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thành lập phân hiệu theo quy định.

Việc sáp nhập hai trường và mở rộng mạng lưới đào tạo tại Quảng Ngãi, Huế được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học công lập, tạo thêm cơ hội học tập cho sinh viên khu vực miền Trung.

Đại học Tài chính - Marketing được thành lập năm 1976 trên cơ sở trường Cán bộ Vật giá Trung ương. Hiện, UFM có hơn 20.000 sinh viên, học viên với khoảng 700 cán bộ, giảng viên. Trụ sở chính của trường nằm ở phường Đức Nhuận, 5 cơ sở khác rải rác ở khu vực TP.HCM.

Đại học Tài chính - Kế toán được thành lập năm 2011, trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính - Kế toán. Trường gồm trụ sở chính ở Quảng Ngãi và phân hiệu ở Huế với khoảng 170 giảng viên và gần 1.500 người học.