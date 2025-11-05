Chính phủ giảm thuế, toàn dân Ấn Độ được 'nhờ'

Chính sách mới giúp kích cầu tiêu dùng cho toàn thị trường Ấn Độ trong mùa lễ hội truyền thống, bất chấp chịu hậu quả nặng nề từ thuế quan Mỹ.

Chi tiêu tại Ấn Độ trở nên nhộn nhịp đúng mùa lễ truyền thống. Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích bán lẻ Bizom chia sẻ với Bloomberg News, chi tiêu tại Ấn Độ trong giai đoạn ngày 22/9 đến 21/10, mùa lễ hội Hindu Navratri và Diwali, đã tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Liên đoàn Thương nhân Toàn Ấn (CAIT) cho biết doanh số trên toàn quốc đã vượt 6.000 tỷ rupee ( 67,6 tỷ USD ), với các mặt hàng bán chạy như trang sức, điện tử, quần áo, đồ nội thất và bánh kẹo.

Những con số trên phản ánh đà phục hồi đáng kinh ngạc của tiêu dùng nội địa Ấn Độ, sau tác động của mức thuế nhập khẩu từ Mỹ hồi tháng 4.

Chính phủ do Thủ tướng Narendra Modi lãnh đạo đã đáp trả bằng cách hạ thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) từ ngày ngày 22/9 đối với gần 400 nhóm sản phẩm.

Ba hãng xe lớn Maruti Suzuki India, Tata Motors Passenger Vehicles và Mahindra & Mahindra ghi nhận doanh số hàng tháng tăng vọt khi mức cắt giảm thuế lớn đầu tiên trong gần một thập kỷ giúp giá xe rẻ hơn.

Hyundai Motor India cho biết doanh số trong ngày Dhanteras (được xem là ngày tốt để mua sắm hàng giá trị lớn như vàng) tăng 20% so với năm ngoái, trong khi Tata Motors giao hơn 100.000 xe từ Navratri đến Dhanteras.

Mảng máy kéo của Mahindra tăng 27% nhờ mùa mưa thuận lợi cải thiện thu nhập vùng nông thôn, cộng hưởng với hiệu ứng giảm thuế.

Để xử lý lượng đơn đặt hàng tăng mạnh, đặc biệt với xe cỡ nhỏ, đội ngũ sản xuất của Maruti đã làm việc cả Chủ nhật, theo ông Partho Banerjee, Giám đốc điều hành phụ trách marketing và bán hàng.

Nhu cầu với các mẫu xe giá rẻ như Alto, S-Presso, WagonR và Celerio mạnh đến mức các đại lý Maruti đùa rằng có thể “đếm số mũ bảo hiểm” khách gửi lại khi chuyển từ xe máy lên ôtô.

Các công ty dịch vụ tài chính, bao gồm Kotak Mahindra Bank Ltd. và SBI Cards & Payments Services Ltd., ghi nhận mức tăng chi tiêu trên nhiều danh mục.

Ông Kaleeswaran A., Giám đốc tài chính Crompton Greaves Consumer Electricals, nói với Bloomberg rằng nhóm hàng dụng cụ nấu ăn rất được ưa chuộng trong mùa lễ, trong đó nồi áp suất hưởng lợi rõ rệt từ giảm thuế.

Tuy nhiên, sự thay đổi chóng mặt về thuế quan cũng làm gián đoạn chuỗi cung ứng khiến ảnh hưởng doanh số của một số doanh nghiệp khi nhà phân phối vội vã xả hàng theo mức thuế cũ.

Không ít người mua hoãn các giao dịch lớn từ giữa tháng 8, khi ông Modi lần đầu công bố kế hoạch, đến cuối tháng 9 khi mức giá mới thấp hơn có hiệu lực.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế Sonal Varma và Aurodeep Nandi (Nomura) lưu ý trong báo cáo ngày 27/10 rằng cú bứt phá doanh số cần được nhìn nhận thận trọng do một phần phản ánh “cầu dồn nén” bất thường.

Theo các chuyên gia, một thước đo chuẩn xác cũng cần “tính đến xu hướng tiêu dùng trong giai đoạn tháng 12 đến tháng 1 năm sau”.

Theo báo cáo ngày 29/10 của BofA Securities, dù các lực cản từ chính sách vĩ mô đã dịu bớt, các yếu tố như tăng thu nhập chậm, thị trường lao động yếu và hiệu ứng tài sản suy giảm vẫn đè nặng lên tâm lý và nhu cầu của khách hàng

Dẫu vậy, giới doanh thương Ấn Độ đã tỏ ra lạc quan hơn.

Ông Kaleeswaran của Crompton kỳ vọng đà bán hàng gần đây sẽ duy trì đến tháng 1 năm sau và xa hơn. Nhà sản xuất quạt và đèn Ấn Độ này đang theo dõi tăng trưởng ở mảng bất động sản, dây và cáp điện để tìm tín hiệu khả quan trong tâm lý tiêu dùng của các hộ gia đình.

“Những hạt mầm này gieo cho chúng tôi nhiều hy vọng rằng xu thế tiêu dùng đang đi đúng hướng”, ông nói.