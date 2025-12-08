Chiến sĩ cảnh sát kể khoảnh khắc cứu nữ sinh trước đầu container

Chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM lao tới kéo một nữ sinh khỏi đầu xe container đang đổ dốc, ngay trước khi phương tiện tông vào trụ điện.

Video: Chiến sĩ phản xạ nhanh cứu nữ sinh trước đầu xe container Ngày 25/11, trên đường đi học qua khu vực Dốc Quýt (thôn Phương Lưu, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk), em Võ Thu Trâm thoát khỏi một tai nạn nghiêm trọng trong gang tấc nhờ hành động dũng cảm của chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM.

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ bức thư cảm ơn đầy xúc động của em Võ Thu Trâm (sinh năm 2008, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Nguyễn Khuyến, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) gửi tới chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, người đã dũng cảm cứu em thoát chết trước đầu xe container.

Kể về khoảng khắc cứu nữ sinh, hạ sĩ Nguyễn Mai Thi, 21 tuổi, thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Khu vực 19, Công an TP.HCM, cho biết anh chỉ có "vài giây để quyết định" khi lao ra kéo nữ sinh khỏi đường chạy của chiếc container đang mất kiểm soát tại dốc Quýt, xã Xuân Thọ (Đắk Lắk) trưa 25/11.

Khi đó, anh Thi cùng đoàn công tác của Đội PCCC và CNCH Khu vực 19, Công an TP.HCM, đang hỗ trợ bà con vùng lũ dọn dẹp và trao quà cứu trợ tại các xã, phường phía Đông Đắk Lắk. Xe chữa cháy dừng ven quốc lộ để chờ lực lượng địa phương dẫn vào khu vực cần tiếp tế. Được phân công đứng phía sau để cảnh báo phương tiện qua lại, Thi phát hiện một xe đầu kéo đang thả dốc với tốc độ cao, liên tục lạng lách qua các xe khác.

"Nhìn cách xe lao xuống, tôi biết tài xế không còn kiểm soát được. Phía trước lại có một nữ sinh đi xe máy đúng vào hướng xe đang lao tới", anh Thi kể.

Ngay lập tức, nam chiến sĩ lao từ lề đường sang, kéo cô gái về phía dải phân cách. Chỉ vài giây sau, chiếc đầu kéo quệt vào xe máy của nữ sinh rồi tiếp tục lao lên vỉa hè, tông gãy trụ điện và đè trúng Trung tá Nguyễn Quang Minh - chỉ huy đi cùng đoàn với anh Thi.

Hạ sĩ Nguyễn Mai Thi, 21 tuổi, thuộc Đội Cảnh sát PCCC khu vực 19 (TP.HCM).

Sau khi đưa nữ sinh vào nơi an toàn, Thi cùng đồng đội nhanh chóng hỗ trợ đưa trung tá Minh đi cấp cứu.

Thi cho biết anh nhập ngũ vào lực lượng PCCC và CNCH được hai năm. Trong quá trình huấn luyện, chiến sĩ thường xuyên được rèn kỹ năng xử lý các tình huống khẩn cấp, tạo nên phản xạ nhanh trước nguy hiểm. "Lúc đó tôi chỉ kịp nghĩ phải kéo cô bé ra trước khi xe lao tới. Không có thời gian để do dự", Thi nói.

Sau khi được cứu, em Võ Thu Trâm đã gửi tâm thư đến Ban Giám đốc và cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đặc biệt đối với chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, thuộc Đội PCCC và CNCH Khu vực 19.

Theo lời kể của em, khoảng 13h5 ngày 25/11, Trâm lái xe máy xuống dốc, phía trước có xe chữa cháy bật tín hiệu khẩn cấp và một chiến sĩ đang điều tiết giao thông. Khi còn cách Trâm khoảng 3 m, bất ngờ chiến sĩ này lao tới kéo em ra khỏi làn đường. Ngay sau đó, một xe đầu kéo container lao tới, tông lên lề đường và đâm vào trụ đèn chiếu sáng.

Cú tông làm cột đèn đổ trúng Trung tá Nguyễn Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội PCCC và CNCH Khu vực 19, khiến anh Minh bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu. Chiếc xe container chỉ dừng lại sau khi tiếp tục lao thêm gần 100 m.

"Nhờ anh chiến sĩ kịp thời bế và kéo cháu ra khỏi vùng nguy hiểm mà cháu thoát nạn. Nếu không có anh, cháu không biết giờ mình còn có mặt trên cuộc đời này hay không", Thu Trâm viết.