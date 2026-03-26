Chiến lược đưa Tesla vượt lên đối thủ

Jon McNeill, Chủ tịch của Tesla từ năm 2015 đến 2018, ra sách mới “The Algorithm” tiết lộ lối đi của Tesla và nhiều công ty khác nhằm thống lĩnh thị trường, theo Forbes.

Jon McNeill (giữa) khi mở văn phòng dịch vụ cho Tesla tại Đài Loan (Trung Quốc) năm 2016. Ảnh: SCMP.

Làm thế nào để trở nên vượt trội trên thị trường? Có phải chỉ cần sản phẩm và dịch vụ phù hợp với khách hàng? Tuyển dụng được nhân tài? Có tham khảo ý kiến ​​của những chuyên gia hàng đầu?

Những câu hỏi này đã được Jon McNeill trả lời trong cuốn The Algorithm. Theo đó, ông tiết lộ chiến lược đổi mới của Elon Musk và Tesla trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường ôtô.

Tesla đặt câu hỏi về mọi quy định

Nguyên tắc đầu tiên là xem xét kỹ lưỡng mọi quy định đối với sản phẩm và quy trình sản xuất để tránh những yêu cầu “ngớ ngẩn hoặc không cần thiết”. Quá trình tưởng chừng đơn giản này lại giúp tối ưu hóa nhiều quy trình phức tạp.

McNeill dẫn chứng những bước tiến ban đầu của Tesla tại Trung Quốc và cách Elon Musk xây dựng được công ty đầu tiên kiểm soát được 100% tài chính của họ tại thị trường tỷ dân này.

McNeill cũng nhấn mạnh việc đặt câu hỏi về những hạn chế của robot, khoa học vật liệu hoặc máy móc hiện tại để tìm ra cách cải thiện.

Cuốn sách ra mắt ngày 26/3. Ảnh: Amazon.

“Ngành công nghiệp bán dẫn đã và đang nỗ lực vượt qua những hạn chế trong hơn nửa thế kỷ qua”, McNeill lưu ý, đồng thời chia sẻ nhiều phương pháp mới để quản lý hàng loạt robot và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng chúng.

Ông cũng dẫn chứng ví dụ một nhà lãnh đạo đã so sánh một chiếc xe đồ chơi với một chiếc ôtô cỡ lớn để chỉ ra có nhiều không gian để loại bỏ 50% quy trình rườm rà trong sản xuất ôtô và cách Tesla học hỏi từ ví dụ này.

Từ đó, đúc rút quan trọng nhất trong phần này là: liên tục đơn giản hóa. Đừng chấp nhận bất kỳ giả định nào. Đặt câu hỏi về mọi thứ, từ những hạn chế của kỹ thuật hiện tại, số lượng bộ phận của xe đến các đoạn văn trong tài liệu pháp lý.

Tesla tập trung vào khách hàng

Nguyên tắc thứ hai được McNeill đưa ra liên quan đến việc tập trung vào khách hàng, chia nhỏ từng bước trong quy trình phục vụ, từ đó loại bỏ các bước không cần thiết.

Ông đề xuất tìm hiểu cách chi tiêu của khách hàng, xem họ muốn trả tiền cho điều gì và không trả tiền cho điều gì. Những phần không nhận được sự quan tâm của họ sẽ bị thẳng tay cắt bỏ. Từ đó, một quy trình làm việc mới được xây nên, tập trung vào nhu cầu của khách hàng: Họ thực sự cần gì, mua gì?

Một ví dụ McNeill đưa ra là việc mua một chiếc ôtô trên trang web của Tesla trước đây cần quá nhiều thao tác nhấp chuột. Nói cách khác, quy trình bán hàng trực tuyến của công ty này đang rất cồng kềnh.

Vì vậy, Tesla bắt đầu đơn giản hóa các lựa chọn, chuyển từ việc khách hàng đặt hàng theo yêu cầu sang việc chỉ bán một số ít mẫu xe cốt lõi. Họ cũng đặt câu hỏi tại sao các khoản vay mua ô tô quá dài dòng và phức tạp, thay vào đó, nên gói gọn trong một đoạn văn và chỉ cần một cú nhấp chuột đồng ý. Nếu làm được thì doanh thu của Tesla có tăng lên không?

Từ những băn khoăn này, quy trình đặt hàng trực tuyến của Tesla đã giảm từ 64 cú nhấp chuột xuống còn khoảng một chục cú nhấp chuột, phần nào nâng doanh số lên đáng kể.

Đẩy nhanh quy trình sản xuất

McNeill viết: “Điều kỳ diệu của tốc độ là nó phơi bày tất cả thiếu sót. Do vậy, việc có được một chu kỳ sản xuất nhanh hơn đồng nghĩa với việc phải bảo đảm được nguồn lực cố định, cùng duy trì năng suất và chất lượng cao hơn. Tăng tốc là một chiến lược dễ hiểu để thúc đẩy tăng trưởng”.

Tuy nhiên, để đạt được điều đó không dễ dàng. McNeill chỉ ra rằng một trong những cách để đẩy nhanh tốc độ là tìm ra những quy trình đang lãng phí thời gian. Ông gợi độc giả nhớ đến những tình huống họ nghe thấy những câu như “đang xử lý, hãy gọi lại cho chúng tôi vào tuần sau”.

McNeill cũng chia sẻ về một kế hoạch đổi mới của Tesla, trong đó các chu kỳ hoạt động đều minh bạch và hướng tới đạt được hiệu quả cao nhất có thể. Ông lưu ý: “Tăng trưởng bùng nổ gây áp lực lên các hệ thống”, do đó, để giảm thiểu nguy cơ này, mọi khâu vận hành đều cần được tối ưu hóa.

McNeill đưa ra ví dụ như quy trình làm việc chất lượng cao tại trung tâm giao hàng Tesla ở Fremont, California hay nhà hàng Alinea đạt sao Michelin ở Chicago. Họ đều áp dụng nguyên tắc sàng lọc mọi thứ đến tận gốc rễ, để xem có thể tối ưu hóa đến mức nào.

Khó khăn là tất yếu, nhưng quá trình đó cũng mang lại nhiều đổi mới lớn và là con đường dẫn đến thành công vượt trội. Tính khả thi của những chiến lược này đã được minh họa bằng vị thế của Tesla trên thị trường xe điện hiện tại.