Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Chiến hạm lớp Trump đắt nhất lịch sử Hải quân Mỹ

  • Thứ sáu, 16/1/2026 14:35 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Kế hoạch đóng chiến hạm lớp Trump được ông Trump quảng bá như biểu tượng sức mạnh hải quân, song mức giá kỷ lục đang khiến giới lập pháp và chuyên gia lo ngại.

Chiến hạm lớp Trump được ước tính có giá tới 22 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Theo một phân tích sơ bộ, chiếc đầu tiên trong loạt chiến hạm lớp Trump do Hải quân Mỹ đề xuất có thể tiêu tốn tới 22 tỷ USD, mức chi phí đủ để đưa con tàu vào nhóm những phương tiện quân sự đắt đỏ nhất trong lịch sử Mỹ.

Ước tính chi phí ban đầu được ông Eric Labs, chuyên gia phân tích lực lượng hải quân của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), công bố ngày 15/1 tại một hội nghị về tác chiến mặt nước của Hải quân ở bang Virginia, theo Bloomberg.

Ông cho biết giá thành cuối cùng của con tàu đầu tiên vẫn phụ thuộc vào nhiều quyết định chưa được chốt, như trọng tải, quy mô thủy thủ đoàn và hệ thống vũ khí. Trong kịch bản tiết kiệm nhất, chi phí cũng lên tới 15,1 tỷ USD.

Theo thiết kế dự kiến, đây sẽ là một chiến hạm mang tên lửa dẫn đường, có kích thước lớn gấp đôi bất kỳ tàu tuần dương hay tàu khu trục nào mà Hải quân Mỹ đóng kể từ Thế chiến II.

Tuy nhiên, nó chỉ bằng khoảng một phần ba so với tàu sân bay Gerald R. Ford - con tàu chiến đắt nhất của Mỹ hiện nay, được bàn giao năm 2017 với chi phí khoảng 13 tỷ USD.

Ông Labs cảnh báo những điểm yếu trong nền công nghiệp đóng tàu của Mỹ, từ tình trạng thiếu lao động tay nghề cao đến các khó khăn trong chuỗi cung ứng, có thể khiến chi phí thực tế còn đội lên cao hơn.

Theo ông, giá trung bình của các tàu đóng tiếp theo trong cùng lớp có thể dao động từ 10 đến 15 tỷ USD, tùy thuộc vào nhiều yếu tố kỹ thuật và vận hành.

Tổng thống Donald Trump đã công bố kế hoạch đóng chiến hạm mới này tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào tháng 12/2025, khẳng định con tàu sẽ là một phần trong chiến lược “Hạm đội Hoàng kim” nhằm phục hồi ngành đóng tàu Mỹ và tái cấu trúc Hải quân.

Dù thường xuyên chỉ trích ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ vì chậm tiến độ và đội vốn, ông Trump vẫn nhấn mạnh các tàu lớp Trump sẽ “đắt hơn, nhưng tầm quan trọng và sức mạnh thì không thể so sánh”.

Hiện tại, chiến hạm này mới dừng ở mức ý tưởng. Tại sự kiện ở Mar-a-Lago, một tấm poster trưng bày hình ảnh minh họa con tàu mang tên USS Defiant, với thiết kế hiện đại, rẽ sóng trong biển động, bắn tia laser từ boong tàu và làm bốc khói mục tiêu phía xa.

Tài liệu thông tin của Hải quân Mỹ được công bố cùng thời điểm - sau đó đã bị gỡ bỏ - cho biết con tàu có thể nặng khoảng 35.000 tấn, chở tối đa 850 thủy thủ, đồng thời được trang bị tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, tên lửa Tomahawk, vũ khí siêu vượt âm và hệ thống laser.

Tàu chiến lớp Trump mạnh đến mức nào?

Kế hoạch phát triển lớp tàu chiến lớp Trump được mô tả là hùng mạnh nhất thế giới, đang làm dấy lên tranh luận về sức mạnh thực sự và vai trò của tàu mặt nước trong chiến tranh hiện đại.

14:37 25/12/2025

Tàu lớp Trump tạo sức răn đe nhiều thế hệ, đưa uy lực Mỹ trở lại?

Việc công bố Hạm đội Vàng với trụ cột là các chiến hạm lớp Trump lớn nhất và có sức sát thương cao nhất từ trước tới nay đánh dấu một cam kết mang tính thế hệ đối với sức mạnh Hải quân Mỹ, đưa uy lực của Mỹ trở lại trên sân khấu thế giới.

08:24 24/12/2025

Mỹ công bố tàu chiến lớp Trump

Tổng thống Donald Trump giới thiệu lớp thiết giáp hạm mới của Hải quân Mỹ, quảng bá sức mạnh vượt trội, tích hợp AI, vũ khí tối tân và mang đậm dấu ấn cá nhân.

07:35 23/12/2025

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh

chiến hạm lớp Trump Donald Trump Mỹ Pháp ông Trump Hải quân Mỹ vũ khỉ tên lửa tàu sân bay chiến hạ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Ong Trump thanh lap 'Hoi dong Hoa binh' cho Gaza hinh anh

Ông Trump thành lập 'Hội đồng Hòa bình' cho Gaza

48 phút trước 19:21 16/1/2026

0

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thành lập “Hội đồng Hòa bình” cho Gaza, bước then chốt trong giai đoạn hai của kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột kéo dài tại vùng lãnh thổ này.

Ban than ty phu 'xui' ong Trump mua Greenland hinh anh

Bạn thân tỷ phú 'xúi' ông Trump mua Greenland

56 phút trước 19:13 16/1/2026

0

Tỷ phú Ronald Lauder, người thừa kế đế chế mỹ phẩm Estée Lauder, là bạn thân lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Năm 2018, ông Lauder là người đầu tiên đề xuất ý tưởng về Greenland với ông Trump.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý