Chiến hạm lớp Trump đắt nhất lịch sử Hải quân Mỹ

Kế hoạch đóng chiến hạm lớp Trump được ông Trump quảng bá như biểu tượng sức mạnh hải quân, song mức giá kỷ lục đang khiến giới lập pháp và chuyên gia lo ngại.

Chiến hạm lớp Trump được ước tính có giá tới 22 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Theo một phân tích sơ bộ, chiếc đầu tiên trong loạt chiến hạm lớp Trump do Hải quân Mỹ đề xuất có thể tiêu tốn tới 22 tỷ USD , mức chi phí đủ để đưa con tàu vào nhóm những phương tiện quân sự đắt đỏ nhất trong lịch sử Mỹ.



Ước tính chi phí ban đầu được ông Eric Labs, chuyên gia phân tích lực lượng hải quân của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), công bố ngày 15/1 tại một hội nghị về tác chiến mặt nước của Hải quân ở bang Virginia, theo Bloomberg.

Ông cho biết giá thành cuối cùng của con tàu đầu tiên vẫn phụ thuộc vào nhiều quyết định chưa được chốt, như trọng tải, quy mô thủy thủ đoàn và hệ thống vũ khí. Trong kịch bản tiết kiệm nhất, chi phí cũng lên tới 15,1 tỷ USD .

Theo thiết kế dự kiến, đây sẽ là một chiến hạm mang tên lửa dẫn đường, có kích thước lớn gấp đôi bất kỳ tàu tuần dương hay tàu khu trục nào mà Hải quân Mỹ đóng kể từ Thế chiến II.

Tuy nhiên, nó chỉ bằng khoảng một phần ba so với tàu sân bay Gerald R. Ford - con tàu chiến đắt nhất của Mỹ hiện nay, được bàn giao năm 2017 với chi phí khoảng 13 tỷ USD .

Ông Labs cảnh báo những điểm yếu trong nền công nghiệp đóng tàu của Mỹ, từ tình trạng thiếu lao động tay nghề cao đến các khó khăn trong chuỗi cung ứng, có thể khiến chi phí thực tế còn đội lên cao hơn.

Theo ông, giá trung bình của các tàu đóng tiếp theo trong cùng lớp có thể dao động từ 10 đến 15 tỷ USD , tùy thuộc vào nhiều yếu tố kỹ thuật và vận hành.

Tổng thống Donald Trump đã công bố kế hoạch đóng chiến hạm mới này tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào tháng 12/2025, khẳng định con tàu sẽ là một phần trong chiến lược “Hạm đội Hoàng kim” nhằm phục hồi ngành đóng tàu Mỹ và tái cấu trúc Hải quân.

Dù thường xuyên chỉ trích ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ vì chậm tiến độ và đội vốn, ông Trump vẫn nhấn mạnh các tàu lớp Trump sẽ “đắt hơn, nhưng tầm quan trọng và sức mạnh thì không thể so sánh”.

Hiện tại, chiến hạm này mới dừng ở mức ý tưởng. Tại sự kiện ở Mar-a-Lago, một tấm poster trưng bày hình ảnh minh họa con tàu mang tên USS Defiant, với thiết kế hiện đại, rẽ sóng trong biển động, bắn tia laser từ boong tàu và làm bốc khói mục tiêu phía xa.

Tài liệu thông tin của Hải quân Mỹ được công bố cùng thời điểm - sau đó đã bị gỡ bỏ - cho biết con tàu có thể nặng khoảng 35.000 tấn, chở tối đa 850 thủy thủ, đồng thời được trang bị tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, tên lửa Tomahawk, vũ khí siêu vượt âm và hệ thống laser.