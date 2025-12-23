Mỹ công bố tàu chiến lớp Trump

Tổng thống Donald Trump giới thiệu lớp thiết giáp hạm mới của Hải quân Mỹ, quảng bá sức mạnh vượt trội, tích hợp AI, vũ khí tối tân và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lớp tàu mang tên ông tại Mar-a-Lago, bang Florida ngày 22/12. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump ngày 22/12 (giờ địa phương) đã công bố một “lớp tàu Trump” mới gồm các thiết giáp hạm của Hải quân Mỹ, mô tả đây là dòng tàu tác chiến vượt trội, nhằm thay thế đội tàu hiện tại mà ông gọi là “cũ kỹ, mệt mỏi và lỗi thời”, theo CNN.

“Chúng sẽ giúp duy trì ưu thế quân sự của Mỹ, hồi sinh ngành đóng tàu trong nước và gieo rắc nỗi sợ hãi đối với các kẻ thù của nước Mỹ trên toàn thế giới”, ông Trump phát biểu khi giới thiệu hạng tàu mới tại thư viện khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Lớp tàu là thuật ngữ dùng để chỉ nhóm các tàu được đóng theo cùng một thiết kế.

Đứng trước các bản vẽ mô phỏng những chiến hạm “lớp tàu Trump” đang hoạt động trên biển, Tổng thống cho biết ông sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế.

Theo kế hoạch, các tàu “lớp tàu Trump” sẽ là một phần của “Hạm đội Vàng” mới mà Tổng thống đã chỉ đạo xây dựng cho Hải quân Mỹ, nhằm tăng cường khả năng đối phó Trung Quốc và các đối thủ khác, đồng thời phù hợp hơn với các tiêu chuẩn thẩm mỹ mà ông Trump đề cao.

“Hải quân Mỹ sẽ dẫn dắt việc thiết kế những con tàu này cùng với tôi, bởi tôi là người rất coi trọng yếu tố thẩm mỹ”, ông Trump nói.

Được trang bị “pháo và tên lửa ở cấp độ cao nhất”, cùng vũ khí siêu vượt âm, pháo điện từ, tên lửa hành trình và “những hệ thống laser tinh vi nhất thế giới”, các thiết giáp hạm mới sẽ là những con tàu lớn nhất từng được chế tạo, theo lời Tổng thống.

Mỗi tàu sẽ có trọng tải từ 30.000 đến 40.000 tấn và được đóng tại Mỹ. “Chúng sẽ được điều khiển rất nhiều bằng AI”, ông Trump nói, song không giải thích chi tiết.

“Chúng tôi hình dung đây sẽ là những con tàu đầu tiên của cả một thế hệ chiến hạm hoàn toàn mới được sản xuất trong những năm tới”, ông nói thêm.

Hình ảnh mô phỏng tàu ngầm USS Defiant thuộc "lớp tàu Trump" tại Mar-a-lago ở Palm Beach, Florida (Mỹ) ngày 22/12. Ảnh: Reuters.

Trước mắt, Hải quân Mỹ sẽ đóng hai “ tàu lớp Trump”, sau đó nhanh chóng bổ sung thêm tám chiếc nữa. Ông Trump cho biết tầm nhìn của ông là xây dựng từ 20 đến 25 tàu, để chúng trở thành “soái hạm của hạm đội hải quân Mỹ”.

Tổng thống cũng khẳng định sẽ thúc đẩy việc nâng cấp các tàu sân bay Mỹ như một phần của kế hoạch hiện đại hóa “Hạm đội Vàng”.

Trước đó, ông Trump từng nhiều lần phàn nàn về hình thức của một số tàu hải quân Mỹ.

“Tôi không thích thiết kế của một số con tàu các ông đang làm. Tôi là người rất coi trọng thẩm mỹ và tôi không hài lòng với vẻ ngoài của một số tàu”, ông Trump nói với các tướng lĩnh quân đội tại Quantico hồi đầu năm.

“Họ nói đó là ‘tàu tàng hình’. Tôi nói như vậy không phải là tàng hình. Một con tàu xấu xí không nhất thiết phải như vậy mới được gọi là tàng hình”, ông nhấn mạnh.

Việc đặt tên một lớp tàu theo tên ông Trump có thể đồng nghĩa tên của ông sẽ được gắn lên một chiến hạm cụ thể - dù kịch bản này có thể phải nhiều năm nữa mới xảy ra.

Theo thông lệ, mỗi lớp tàu đại diện cho một thiết kế mới và thường được đặt tên theo chiếc đầu tiên được đóng theo thiết kế đó. Nếu ông Trump chính thức đặt tên lớp tàu theo tên mình và Hải quân Mỹ tuân thủ thông lệ này, chiếc tàu đầu tiên thuộc thiết kế vừa công bố hôm 22/12 có thể mang tên USS Trump.

Tuy nhiên, các áp phích tại sự kiện lại cho thấy con tàu mang tên USS Defiant.

Trước đó, vào ngày 19/12, Hải quân Mỹ thông báo sẽ đưa vào biên chế một lớp tàu hộ vệ mới, được đóng tại Mỹ, như một phần của hạm đội mới. Tàu hộ vệ được thiết kế để bảo vệ các tuyến hàng hải và yểm trợ cho những tàu chiến cỡ lớn hơn.