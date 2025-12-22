Mỹ điều tiêm kích F-16 chặn máy bay gần dinh thự Tổng thống Trump

Tiêm kích F-16 của Mỹ đã xuất kích để chặn máy bay dân sự xuất hiện gần dinh thự của Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach, Florida vào hôm Chủ nhật (21/12).

Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) cho biết, một máy bay chiến đấu đã được điều động khẩn cấp vào hôm Chủ nhật (21/12) để chặn máy bay dân sự sau khi xâm nhập vùng hạn chế bay tạm thời phía trên dinh thự của Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach, Florida.

"Sáng 21/12, máy bay F-16 của NORAD đã chặn một máy bay xâm nhập không phận hạn chế ở Palm Beach... Tình huống đã được giải quyết an toàn," bộ chỉ huy lưu ý.

Để cảnh báo phi công dân sự, máy bay của NORAD đã thực hiện thao tác "headbutt" (áp sát và cắt mặt), một quy trình tiêu chuẩn trong đó máy bay chiến đấu bay sát phía trước máy bay vi phạm để báo hiệu bằng hình ảnh về sự cần thiết phải thay đổi hướng bay. Sau đó, chiếc máy bay dân sự đã được hộ tống an toàn ra khỏi khu vực cấm.

Vùng hạn chế bay tạm thời (TFR) là những giới hạn không phận do Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phát hành vì các lý do bao gồm bảo vệ VIP, các sự kiện an ninh quốc gia hoặc ứng phó thảm họa.

Tại khu vực Palm Beach, những hạn chế này thường được thực thi khi tổng thống có mặt, cấm các máy bay không được phép vào các khu vực được chỉ định. Theo quy định của FAA, phi công phải kiểm tra Thông báo các nhiệm vụ hàng không (NOTAM) trước mỗi chuyến bay để nắm bắt thông tin về các vùng hạn chế bay tạm thời đang hoạt động.