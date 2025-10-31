Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Chiến dịch truy quét tội phạm mạng lớn nhất Campuchia

  • Thứ sáu, 31/10/2025 09:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cảnh sát Campuchia khẳng định nước này đang tiếp tục triển khai các chiến dịch trấn áp tội phạm công nghệ cao trên toàn quốc “một cách nghiêm ngặt, không có ngoại lệ”.

Cảnh sát Campuchia bắt 65 người nước ngoài trong đợt truy quét lừa đảo công nghệ tại Phnom Penh và Kampot. Ảnh: Khmer Times.

Qua các cuộc đột kích tại Phnom Penh và Kampot, cảnh sát Campuchia thu giữ hàng chục máy tính, điện thoại và bắt giữ 65 nghi phạm liên quan tới đường dây lừa đảo đầu tư quốc tế.

Ngày 30/10, cảnh sát Campuchia thông báo đã bắt giữ 65 nghi phạm nước ngoài, trong chiến dịch truy quét các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kampot.

Theo tờ Khmer Times, cuộc đột kích diễn ra ngày 28/10 nằm trong khuôn khổ chiến dịch toàn quốc nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm công nghệ cao hoạt động vượt biên giới.

Tại Phnom Penh, lực lượng phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát quốc gia, Cảnh sát thủ đô và Bộ Tư lệnh Khan Chamkar Mon - dưới sự giám sát của đại diện Viện công tố thành phố - đã bất ngờ ập vào một căn hộ chung cư ở trung tâm.

Tại đây, 7 công dân Trung Quốc bị bắt vì tình nghi dàn dựng các vụ lừa đảo tình cảm qua mạng nhằm vào nạn nhân ở nước ngoài. Cảnh sát thu giữ nhiều tang vật, gồm 5 máy tính, 2 bộ xử lý trung tâm, 2 màn hình và 32 điện thoại di động.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm này sử dụng danh tính ảo để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Cùng thời điểm, tại tỉnh Kampot, lực lượng chức năng tiến hành khám xét một khu nhà ở thành phố Bokor, gồm 3 căn hộ, 1 biệt thự và 1 phòng điều hành và bắt 58 nghi phạm lừa đảo.

Tang vật thu được bao gồm 63 máy tính, 2 bộ xử lý, 3 màn hình và 48 điện thoại di động. Giám định pháp y kỹ thuật số cho thấy nhóm nghi phạm điều hành các chương trình lừa đảo đầu tư trực tuyến và tiền điện tử thông qua các trang web giả mạo, nhắm vào nạn nhân ở nhiều quốc gia.

Tất cả các nghi phạm đã được bàn giao cho Tổng cục Di trú và các cơ quan chức năng Campuchia để tiếp tục xử lý. Nhà chức trách cho biết đang mở rộng điều tra nhằm truy tìm các đối tượng cầm đầu và mạng lưới đứng sau.

Bắt 20 nghi phạm lừa đảo Trung Quốc ở biệt thự xa hoa Chiang Mai

Cảnh sát cho biết nhóm nghi phạm nhắm vào đồng hương Trung Quốc này thuộc cùng một băng nhóm đã từng bị triệt phá hai lần trước đó.

4 giờ trước

Myanmar bắt hơn 10.000 người nước ngoài trong ổ lừa đảo mạng

Chính quyền Myanmar cho biết đã bắt giữ hơn 10.000 công dân nước ngoài trong 9 tháng qua vì bị cáo buộc nhập cảnh trái phép và tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

15:12 28/10/2025

Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí

Trong khi cái tên Trần Chí đang trở thành tâm điểm của hàng loạt cuộc điều tra quốc tế thì Lý Thái Vân, người phụ nữ được cho là vợ của "ông trùm", lại là nhân vật kín tiếng nhưng nắm giữ vai trò không kém phần quan trọng.

13:04 28/10/2025

Những cuốn sách nên đọc về ASEAN

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về ASEAN - một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại Việt Nam.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

lừa đảo trực tuyến lừa đảo Campuchia truy quét tội phạm Trung Quốc Campuchia Campuchia công nghệ cao lừa đảo tình cảm Trung Quốc

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

Ong ba Trump ron rang trong le hoi Halloween hinh anh

Ông bà Trump rộn ràng trong lễ hội Halloween

9 phút trước 11:02 31/10/2025

0

Chỉ ít giờ sau khi trở về từ chuyến công du châu Á, Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania đã mang không khí lễ hội rực rỡ đến Nhà Trắng với sự góp mặt của hàng trăm em nhỏ.

Ong Trump va 'ngoai giao qua tang' chua tung co tien le hinh anh

Ông Trump và 'ngoại giao quà tặng' chưa từng có tiền lệ

2 giờ trước 09:31 31/10/2025

0

Từ Á sang Âu, các lãnh đạo tìm mọi cách gây ấn tượng với Donald Trump bằng quà tặng xa hoa, kỳ lạ hoặc thấm đẫm tính biểu tượng, thể hiện cả sự kính trọng lẫn phép thử quyền lực mềm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý