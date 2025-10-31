Chiến dịch truy quét tội phạm mạng lớn nhất Campuchia

Cảnh sát Campuchia khẳng định nước này đang tiếp tục triển khai các chiến dịch trấn áp tội phạm công nghệ cao trên toàn quốc “một cách nghiêm ngặt, không có ngoại lệ”.

Cảnh sát Campuchia bắt 65 người nước ngoài trong đợt truy quét lừa đảo công nghệ tại Phnom Penh và Kampot. Ảnh: Khmer Times.

Qua các cuộc đột kích tại Phnom Penh và Kampot, cảnh sát Campuchia thu giữ hàng chục máy tính, điện thoại và bắt giữ 65 nghi phạm liên quan tới đường dây lừa đảo đầu tư quốc tế.

Ngày 30/10, cảnh sát Campuchia thông báo đã bắt giữ 65 nghi phạm nước ngoài, trong chiến dịch truy quét các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kampot.

Theo tờ Khmer Times, cuộc đột kích diễn ra ngày 28/10 nằm trong khuôn khổ chiến dịch toàn quốc nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm công nghệ cao hoạt động vượt biên giới.

Tại Phnom Penh, lực lượng phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát quốc gia, Cảnh sát thủ đô và Bộ Tư lệnh Khan Chamkar Mon - dưới sự giám sát của đại diện Viện công tố thành phố - đã bất ngờ ập vào một căn hộ chung cư ở trung tâm.

Tại đây, 7 công dân Trung Quốc bị bắt vì tình nghi dàn dựng các vụ lừa đảo tình cảm qua mạng nhằm vào nạn nhân ở nước ngoài. Cảnh sát thu giữ nhiều tang vật, gồm 5 máy tính, 2 bộ xử lý trung tâm, 2 màn hình và 32 điện thoại di động.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm này sử dụng danh tính ảo để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Cùng thời điểm, tại tỉnh Kampot, lực lượng chức năng tiến hành khám xét một khu nhà ở thành phố Bokor, gồm 3 căn hộ, 1 biệt thự và 1 phòng điều hành và bắt 58 nghi phạm lừa đảo.

Tang vật thu được bao gồm 63 máy tính, 2 bộ xử lý, 3 màn hình và 48 điện thoại di động. Giám định pháp y kỹ thuật số cho thấy nhóm nghi phạm điều hành các chương trình lừa đảo đầu tư trực tuyến và tiền điện tử thông qua các trang web giả mạo, nhắm vào nạn nhân ở nhiều quốc gia.

Tất cả các nghi phạm đã được bàn giao cho Tổng cục Di trú và các cơ quan chức năng Campuchia để tiếp tục xử lý. Nhà chức trách cho biết đang mở rộng điều tra nhằm truy tìm các đối tượng cầm đầu và mạng lưới đứng sau.