Chiếc TV cuối cùng của Sony

Sony vừa trình làng Bravia 9 II và Bravia 7 II, nhiều khả năng là những chiếc TV cao cấp cuối cùng được sản xuất độc lập trước khi mảng kinh doanh này về tay TCL vào năm 2027.

Ngày 28/5, Sony ra mắt 2 mẫu TV cao cấp mới cùng một hệ thống loa âm thanh vòm. Đây nhiều khả năng là những sản phẩm cuối cùng hoàn toàn do Sony phát triển, trước khi hãng chuyển giao mảng giải trí gia đình cho liên doanh với TCL.

Bravia 9 II có giá khởi điểm 660.000 yên ( 4.400 USD ) cho phiên bản 65 inch và lên đến 6.600.000 yên ( 41.400 USD ) cho phiên bản 115 inch. Trong khi đó, Bravia 7 II có giá từ 363.000 yên ( 2.280 USD ) cho màn hình 50 inch. Tất cả sản phẩm có thể đặt trước và giao hàng vào tháng 6.

Đầu năm nay, TCL đã đồng ý chi 75,4 tỷ yên ( 473 triệu USD ) để mua 51% cổ phần trong một liên doanh tiếp quản mảng TV Bravia của Sony. Liên doanh dự kiến ra mắt chính thức vào tháng 4/2027, sản xuất TV dưới thương hiệu Sony và Bravia, đồng thời tích hợp công nghệ màn hình của TCL.

Câu hỏi lớn mà người dùng đặt ra là liệu chất lượng hình ảnh đặc trưng của Sony có được duy trì sau khi sáp nhập. Phía Sony cho biết "các công nghệ hình ảnh và âm thanh chất lượng cao cùng với triết lý thiết kế của Sony sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng" cho các sản phẩm trong tương lai.

Cả Bravia 9 II và Bravia 7 II đều sử dụng công nghệ True RGB, loại tấm nền LCD sử dụng các đèn LED đỏ, xanh lá và xanh dương nhỏ được điều khiển riêng lẻ. Cách tiếp cận này cho phép màu sắc trong trẻo và độ sáng tốt hơn so với các TV trước đây của hãng. Góc nhìn cũng được cải thiện đáng kể, cho phép người ngồi ở 2 bên vẫn thấy hình ảnh sống động.

TV RGB là xu hướng nổi bật năm nay, với TCL, Samsung, LG và Hisense đều có sản phẩm tương tự. Tuy nhiên, Sony định vị dòng TV này dành cho người đam mê xem phim tại gia, không phải người dùng phổ thông. Với hầu hết người tiêu dùng, các mẫu Mini LED thông thường hoặc OLED ở mức giá thấp vẫn là lựa chọn hợp lý hơn.

Bravia 9 II bổ sung thêm lớp phủ chống chói, giúp hình ảnh rõ nét ngay cả trong phòng khách nhiều ánh sáng. Điểm nhấn thẩm mỹ là chân đế "Mirage Stand" với phần trong suốt, tạo cảm giác TV như đang lơ lửng. Bravia 7 II dùng cùng công nghệ True RGB nhưng không có lớp phủ chống chói và chân đế đặc biệt này. Cả 2 mẫu đều chạy Google TV và hỗ trợ trợ lý AI Gemini bằng giọng nói.

Song song với TV, Sony giới thiệu Bravia Theater Trio, hệ thống âm thanh vòm kết hợp một soundbar trung tâm với 2 loa riêng biệt phía trước. Cấu hình này khác với phần lớn soundbar trên thị trường hiện chỉ dùng loa vòm phía sau. Theo Sony, cách bố trí này tạo ra âm trường rộng hơn và giảm phụ thuộc vào công nghệ ảo hóa âm thanh, đồng thời giúp hội thoại dễ nghe hơn so với các đối thủ như Sonos hay Samsung.