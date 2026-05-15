Sony khuấy động mùa bóng 2026 với Toyota Camry

Sony Việt Nam triển khai khuyến mại mùa bóng 2026 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 3 tỷ đồng, nổi bật là Toyota Camry dành cho khách hàng mua TV Bravia và loa Bravia Theatre.

Chào đón ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Sony Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại “Chọn Sony: Xem bóng đá đỉnh, rinh xe xứng tầm” dành cho khách hàng mua TV Bravia và loa Bravia Theatre từ 11/5 đến 31/7, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 3 tỷ đồng .

Phần thưởng cao nhất là Toyota Camry 2.0Q trị giá 1,22 tỷ đồng dành cho khách hàng trúng giải đặc biệt. Ngoài ra, Sony cũng mang đến 420 phần quà công nghệ cao cấp cho các khách hàng may mắn khác trong suốt mùa bóng, gồm 20 giải nhất là máy ảnh Sony ZV-1 II (trị giá 20,6 triệu đồng), 50 giải nhì là tai nghe chống ồn Sony WH-1000XM6 (trị giá 10,39 triệu đồng), 100 giải ba là loa di động Sony ULT Field 3 (trị giá 4,39 triệu đồng) và 250 giải tư là tai nghe Sony WH-CH520 (trị giá 1,25 triệu đồng).

Đặc biệt, mỗi tháng trong suốt hành trình mùa bóng, khách hàng có hóa đơn mua hàng cao nhất sẽ được tặng một cặp vé máy bay khứ hồi đến Nhật Bản từ Japan Airlines.

Mùa bóng bùng nổ với chương trình khuyến mại khủng từ Sony

Là một trong những chương trình khuyến mại quy mô lớn nhất của Sony trong năm 2026, “Chọn Sony: Xem bóng đá đỉnh, rinh xe xứng tầm” mang đến hàng trăm giải thưởng công nghệ.

Khi mua các sản phẩm thuộc danh mục áp dụng trong thời gian diễn ra khuyến mại, khách hàng sẽ nhận mã tham gia 3 đợt quay số trúng thưởng vào ngày 14/6, 12/7 và 9/8 được livestream công khai trên fanpage Sony Vietnam. Đặc biệt, khách hàng đã trúng thưởng ở các đợt quay trước vẫn có cơ hội tham gia quay số giải đặc biệt ở đợt cuối cùng. Ngoài ra, Sony dành tặng 3 cặp vé máy bay khứ hồi đến Nhật Bản cho 3 khách hàng có giá trị hóa đơn cao nhất các tháng 6, 7, 8.

Công nghệ Sonyđồng hành với thể thao và giải trí đỉnh cao

Là tập đoàn công nghệ và giải trí hàng đầu thế giới, Sony sở hữu hệ sinh thái trải dài từ điện ảnh, âm nhạc, gaming đến công nghệ hình ảnh chuyên nghiệp.

Công nghệ hình ảnh XR Motion Clarity trên TV BRAVIA giúp tái hiện mượt mà các chuyển động tốc độ cao trong những trận cầu đỉnh cao.

Bên cạnh đó, Sony cũng khẳng định vị thế trong thể thao thế giới với các dòng camera chuyên nghiệp ghi lại những khoảnh khắc tốc độ cao có độ chính xác và chi tiết vượt trội tại nhiều giải đấu. Đặc biệt, Hawk-Eye (Mắt diều hâu), hệ thống công nghệ theo dõi chuyển động và phân tích hình ảnh kỹ thuật số tiên tiến của Sony, đang được ứng dụng rộng rãi trong các giải đấu thể thao chuyên nghiệp toàn cầu.

Sony mang trọn không khí sân vận động về nhà

Cảm xúc thể thao cuồng nhiệt được Sony tái hiện sống động ngay trong không gian phòng khách với các dòng TV Bravia. Sở hữu bộ vi xử lý XR Processor tích hợp AI, TV BRAVIA tái hiện hình ảnh chân thực, giàu chiều sâu cùng trải nghiệm âm thanh vượt trội. Công nghệ hình ảnh XR Clear Image nâng cấp hình ảnh lên gần chuẩn 4K, tái hiện sắc nét từng khoảnh khắc trên sân cỏ.

Với những môn thể thao có tốc độ cao như bóng đá, công nghệ hình ảnh XR Motion Clarity phân tích và tái tạo mượt mà từng chuyển động, giữ trọn độ nét cho mọi cú tăng tốc bóng. Trong khi đó, âm thanh được tinh chỉnh sắc nét, công nghệ Voice Zoom 3 ứng dụng AI giúp nhận diện và tăng cường giọng nói của bình luận viên rõ ràng hơn, đồng thời vẫn giữ nguyên sự sôi động của tiếng cổ vũ từ khán đài, đưa người xem đắm chìm trọn vẹn trong nhịp đập cuồng nhiệt của sân vận động.

Đặc biệt, khi kết hợp với các dòng loa thanh Sony Bravia Theatre, phòng khách trở thành rạp chiếu phim tại gia, nơi buổi xem các trận cầu thể thao rực lửa được nâng tầm cảm xúc. Tính năng Acoustic Center Sync biến TV thành loa trung tâm, đồng bộ âm thanh toàn không gian, mang lại cảm giác như đang ngồi giữa hàng chục nghìn cổ động viên cuồng nhiệt cho người xem ngay tại phòng khách nhà mình.

Không chỉ mang đến cơ hội sở hữu Toyota Camry trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cùng hàng trăm quà tặng công nghệ cao cấp, chương trình “Chọn Sony: Xem bóng đá đỉnh, rinh xe xứng tầm” cũng góp phần nâng tầm trải nghiệm giải trí tại gia cho người dùng trong mùa bóng 2026. Với Sony, phòng khách không chỉ là nơi theo dõi trận đấu, mà còn là khán đài riêng nơi mọi khoảnh khắc, cảm xúc và không khí cuồng nhiệt của sân cỏ được tái hiện sống động ngay tại nhà.