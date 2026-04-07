Tiếc cho LG

Chiếc LG Rollable bị hủy từ năm 2021 vừa được tháo rời lần đầu, cho thấy cơ chế cuộn màn hình không nếp gấp mà nhiều hãng smartphone vẫn chưa làm được trong năm 2026.

LG Rollable sở hữu cơ chế cuộn nổi bật mặc dù được phát triển từ cách đây 5 năm. Ảnh: JerryRigEverything.

YouTuber Zack Nelson của kênh JerryRigEverything vừa tháo rời LG Rollable, điện thoại chưa từng được bán ra và kết quả khiến nhiều người tiếc nuối. Chiếc máy được phát triển từ nhiều năm trước nhưng trông vẫn tiên tiến hơn phần lớn smartphone gập đang bán trên thị trường vào năm 2026.

LG Rollable ban đầu dự kiến ra mắt năm 2021, chỉ vài tháng trước khi công ty đóng mảng di động. Điểm khác biệt cốt lõi so với điện thoại gập hiện nay là cơ chế cuộn.

Ở trạng thái thu gọn, màn hình của máy đạt 6,8 inch. Chỉ cần một thao tác vuốt, motor bên trong kích hoạt và màn hình mở rộng ra 7,4 inch, tăng khoảng 40% diện tích hiển thị mà không cần bản lề hay điểm gấp. Nền động trên giao diện tự động thay đổi theo kích thước màn hình. Video cũng tự mở rộng để lấp đầy không gian mới.

Khi thu lại, phần màn hình OLED cuộn vào phía sau máy, nơi có một tấm kính trong suốt. Phần này hoạt động như màn hình phụ, hiển thị thông báo, đồng hồ, hoặc cho phép xem trước khung hình từ camera chính khi chụp selfie. Đây là kiểu thiết kế tiết kiệm và thông minh, đặc trưng của LG.

Samsung Display cũng vừa trình diễn khái niệm tương tự tại MWC 2026, cho thấy ý tưởng này vẫn còn được phát triển.

Bên trong chiếc máy là một cấu trúc kỹ thuật ấn tượng. Nó có 2 động cơ với cơ chế răng cưa, hỗ trợ bởi 3 cụm lò xo, giúp màn hình OLED dẻo mở rộng mượt mà và đều đặn. Các cạnh màn hình được trang bị cấu trúc giống như dây kéo và lông bàn chải chặn bụi để bảo vệ phần màn hình bên trong.

Mô tơ dùng để cuộn màn hình. Ảnh: Jerryrigeverything.

Ông lớn Hàn Quốc thậm chí còn tích hợp hình nền động tự co giãn theo màn hình và chế độ hiển thị phụ ở mặt lưng để hiển thị widget cùng tính năng xem trước camera. Theo đánh giá nội bộ của LG, cơ chế này được thiết kế để chịu được khoảng 200.000 lần mở.

"Chiếc điện thoại cuộn chưa ra mắt từ nhiều năm trước đã sống sót qua quá trình tháo máy", Nelson nói trong video. Sau khi tháo hoàn toàn màn hình dẻo và toàn bộ cụm phần cứng, ông lắp lại và khởi động thành công, một bằng chứng cho thấy LG đã thiết kế cơ chế này đủ bền để sửa chữa được nếu cần.

Phần cứng còn lại mang thông số của một flagship cách đây 5 năm, với viên pin 4.500 mAh, camera chính 64 MP có chống rung quang học, camera góc siêu rộng 12 MP, cảm biến vân tay ở mặt lưng và kết nối USB-C.

Nelson thừa nhận thiết kế bên trong có phần quá phức tạp cho sản xuất đại trà nếu được tung ra thị trường. Song, với các tiến bộ về vật liệu và kỹ thuật hiện nay, những vấn đề đó có thể được giải quyết.

Năm 2026, thị trường điện thoại gập vẫn đang vật lộn với nếp gấp trên màn hình và thiết kế bản lề cồng kềnh, đúng những vấn đề mà LG Rollable đã giải quyết từ 5 năm trước. Chiếc điện thoại chưa bao giờ được bán ra này trở thành lời gợi mở về một hướng đi khác mà ngành smartphone có thể đi theo.