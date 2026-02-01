Thất bại của TV 8K

LG Display dừng sản xuất tấm nền 8K, kéo theo sự thoái trào của TV 8K khi nội dung khan hiếm, giá cao và 4K vẫn là lựa chọn phổ biến.

LG ra mắt TV 8K đầu tiên năm 2018. Ảnh: LG.

LG Display vừa chính thức tạm dừng sản xuất tấm nền 8K, cả OLED lẫn LCD, đánh dấu một bước lùi đáng chú ý của công nghệ từng được kỳ vọng sẽ là “tương lai phòng khách”. Động thái này cho thấy thị trường 8K vẫn chưa đủ chín muồi.

Khi ngày càng nhiều hãng như Sony hay TCL cũng rút khỏi cuộc chơi, 8K dường như đang đứng trước ngã rẽ lớn. Sản phẩm sẽ tiếp tục tồn tại như một phân khúc siêu cao cấp dành cho số ít, hoặc sẽ phải chờ thêm nhiều năm nữa để tìm được chỗ đứng thực sự.

Thị trường đơn thương độc mã

Theo FlatpanelsHD, LG Display đã xác nhận tạm dừng việc phát triển các tấm nền OLED 8K. Công ty cho biết dự án có thể được khởi động lại nếu điều kiện thị trường thay đổi, nhưng hiện tại sẽ không còn sản xuất các mẫu OLED 8K nữa. Mẫu QNED99T ra mắt năm 2024 là chiếc TV LCD 8K gần nhất mà hãng phát hành

Tại một số nhà bán lẻ, chỉ còn duy nhất mẫu LG QNED99 thuộc dòng TV 8K của LG sử dụng công nghệ LCD. Tuy vậy, khi các mẫu OLED dần biến mất và cũng chưa có TV LCD 8K mới nào được công bố, mẫu này cũng dự đoán sẽ rời khỏi thị trường.

TV 4K vẫn chiếm ưu thế. Ảnh: Omdia.

Động thái này nối tiếp quyết định ngừng sản xuất TV 8K từ tháng 4 năm ngoái của Sony với mẫu Z9K. Trong khi đó, TCL đã ra mắt chiếc TV 8K cuối cùng vào năm 2021. Năm 2023, hãng này giải thích lý do là nhu cầu TV 8K quá thấp.

LG là công ty đầu tiên và cũng là duy nhất bán TV OLED 8K, bắt đầu với mẫu Z9 88 inch vào năm 2019. Đến năm 2022, hãng đã giảm mức giá TV OLED 8K tới 7.000 USD , khi bán mẫu TV 76,7 inch với giá 13.000 USD . Có lúc, chiếc LG Z3 bản 77 inch từng có mức giá lên tới khoảng 20.660 USD tại Anh.

Các hãng công nghệ đều cố gắng thuyết phục người tiêu dùng về 8K. Tuy nhiên, kể từ những năm 2010 đến nay, thị phần TV 4K vẫn là lớn nhất. Tháng 9/2024, công ty nghiên cứu Omdia thống kê gần một tỷ TV 4K đang được sử dụng so với 1,6 triệu TV 8K được bán ra.

Hiện nay, chỉ còn lại Samsung vẫn đang tiếp tục sản xuất dòng TV 8K của riêng mình. Mẫu Samsung QN900D đạt đánh giá 5 sao và giành giải What Hi-Fi? Award năm 2024. Tuy nhiên, với mức giá ra mắt 6.300 USD , đây vẫn là một khoản đầu tư lớn.

Nhiều rào cản đến người tiêu dùng

Ngoài mức giá quá cao, gần như không có nội dung 8K gốc đủ hấp dẫn. Ngay cả 4K đến nay vẫn chưa thực sự phổ biến hoàn toàn, trong khi nhiều người dùng streaming, truyền hình và game vẫn chủ yếu dựa vào độ phân giải 1.920×1.080.

Các thể loại Gaming như PlayStation 5 Pro ban đầu được quảng bá là hỗ trợ 8K, nhưng Sony đã chính thức rút lại cam kết này vào tháng 6/2024. Do giới hạn băng thông, tính năng xuất của PS5 Pro không tương thích với một số TV 8K.

Samsung là hãng duy nhất còn sản xuất TV 8K. Ảnh: Bloomberg.

Các nhà khoa học cũng đặt câu hỏi liệu người dùng có phân biệt được 4K và 8K không. Theo công cụ tính độ phân giải màn hình của Đại học Cambridge, mắt người chỉ có thể tận dụng lợi thế của độ phân giải 8K trên màn hình 50 inch nếu ngồi ở khoảng cách 1 m hoặc gần hơn. Tương tự, với TV 80 inch hoặc 100 inch, người dùng cũng phải ngồi khá gần (khoảng 2–3 m) thì 8K mới thực sự mang lại khác biệt.

Theo Ars Technica, những người có khả năng chi tiền cho công nghệ TV thế hệ mới cũng có xu hướng quan tâm đến những tính năng khác như OLED, hỗ trợ HDR, Micro LED, chấm lượng tử. Với những rào cản trên, nhiều chuyên gia công nghệ từ sớm đã dự đoán 8K sẽ khó đáp ứng được kỳ vọng của các hãng.

Người dùng vẫn có thể mua TV 8K từ Samsung hoặc LG cho đến khi hàng tồn kho hết. Công nghệ này có thể tiếp tục tồn tại trong nhiều năm cho giới đam mê hoặc có nhu cầu ngách như kính hiển thị đeo đầu. Các nhà sản xuất cũng không loại trừ khả năng dòng sản phẩm được hồi sinh vài năm tới.

Lựa chọn 8K đang ngày càng thu hẹp. Số lượng thành viên của Hiệp hội 8K, được thành lập năm 2019 bởi các bên liên quan như Samsung, TCL, Hisense và nhà sản xuất tấm nền AU Optronics chỉ còn liệt kê 16 công ty so với 33 như trước, trong đó chỉ có 2 nhà sản xuất TV (Samsung và Panasonic).