Chia sẻ ẩn ý của á quân Em xinh

Việc LyHan trở thành á quân Em xinh "say hi" gây phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Giữa tranh cãi, động thái được cho là "ẩn ý" của nữ nghệ sĩ khiến khán giả bàn tán.

Tối 23/8, chung kết Em xinh "say hi" đã khép lại với kết quả khiến không ít khán giả bất ngờ. Bên cạnh việc 52Hz và Phương Ly không lọt vào nhóm Best5, ngôi vị á quân của LyHan cũng làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội.

Một nhóm khán giả cho rằng nữ ca sĩ đang được chương trình ưu ái quá đà, khi thể hiện không quá xuất sắc nhưng vẫn có vị trí cao.

Trước làn sóng tranh cãi, động thái được cho là "ẩn ý" của LyHan trên mạng xã hội thu hút sự chú ý. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết: "Đến lượt tôi rồi. Giờ là lúc để mang giấc mơ đến đây gần hơn. Dù em biết bão giông vẫn đang đến đây từng cơn".

Không ít người cảm thấy khó hiểu bởi thay vì ăn mừng vị trí á quân Em xinh "say hi" - thành tích có thể xem tương đối lớn với một nghệ sĩ ít được biết đến trước đó như cô, LyHan lại ngầm nói về việc những thử thách sắp đến với mình. Số khác động viên LyHan, hy vọng cô sẽ vượt qua những bình luận trái chiều trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, cũng có một bộ phận khán giả cho rằng LyHan chỉ đơn thuần đăng phần lời của ca khúc Hourglass - tiết mục cuối cùng của nữ nghệ sĩ trong hành trình tại Em xinh "say hi".

Động thái của LyHan sau khi giành ngôi á quân thu hút sự chú ý. Ảnh: NSX.

Trước đó, động thái của LyHan trong khoảnh khắc được công bố là á quân cũng gây tranh luận. Trong khi các em xinh khác thể hiện sự vui mừng và phấn khích thì LyHan không bày tỏ quá nhiều cảm xúc. Cô hầu như chỉ giữ gương mặt lạnh, sau đó mỉm cười nhẹ rồi vỗ tay, cúi người cảm ơn khán giả. Một số dân mạng còn cho rằng LyHan thể hiện thái độ lạnh lùng không phù hợp.

Tại chung kết Em xinh "say hi", Phương Mỹ Chi trở thành quán quân Em xinh “say hi” với 779.290 lượt bình chọn, vượt qua LyHan, Bích Phương, Orange và Lamoon. Chiến thắng này được xem là thuyết phục khi nữ ca sĩ duy trì phong độ ổn định, nổi bật cả ở vai trò đội trưởng lẫn trong các tiết mục solo.

LyHan giành ngôi á quân nhưng ngay lập tức vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Dù vậy, hành trình tại game show đã giúp LyHan từ một tân binh trở thành cái tên được chú ý nhiều nhất.

Bên cạnh đó, Em xinh “say hi” còn chứng kiến bước tiến của Orange, Lamoon và nhiều nghệ sĩ trẻ khác. Tuy nhiên, sự sụt giảm sức hút ở giai đoạn cuối và việc thiếu vắng một bản hit bùng nổ khiến game show vẫn để lại không ít tiếc nuối.