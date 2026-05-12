Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Mobile

Chi tiết mới lạ trên Galaxy Z TriFold 2

  • Thứ ba, 12/5/2026 16:52 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Rò rỉ bằng sáng chế cho thấy Samsung đang nghiên cứu Galaxy Z TriFold 2 với khe cất bút S Pen được giấu trong bản lề, giải quyết điểm yếu lớn nhất của dòng điện thoại gập.

Galaxy Z TriFold 2 có phần đựng bút S Pen tại khu vực dọc bản lề. Ảnh: Digital Trends.

Theo đó, hình ảnh rò rỉ trên X về mẫu Galaxy Z TriFold 2 mới có bố cục gập 3 quen thuộc với 2 đường bản lề chia màn hình. Điểm khác biệt so với thế hệ đầu là bút cảm ứng kiểu S Pen được đặt dọc theo khu vực bản lề thay vì các vị trí thông thường. Nguồn tin mô tả đây là thiết kế concept "dựa trên bằng sáng chế", chưa phải sản phẩm được xác nhận hay sẵn sàng ra mắt.

Việc thiếu S Pen tích hợp là một trong những điểm trừ của Galaxy Z TriFold đầu tiên. Dòng Galaxy Z Fold chưa bao giờ có khe để bút S Pen, do đó Samsung luôn phải dựa vào ốp lưng hoặc phụ kiện đựng bút bên ngoài. Điều này gây bất tiện đáng kể vì điện thoại gập lớn vốn phù hợp với bút cảm ứng, đặc biệt khi mở ra thành màn hình kích thước lớn.

Thiết kế mới giải quyết vấn đề này theo cách khá thông minh. Thay vì thêm một khe riêng biệt vào thân máy như Galaxy S Ultra, Samsung tận dụng phần cứng bản lề vốn đã phức tạp hơn trên máy gập 3 để tạo không gian lưu trữ bút. Nếu thực hiện được mà không ảnh hưởng đến độ bền và cơ chế gập, đây sẽ là cách tiếp cận hợp lý hơn so với việc áp dụng thiết kế khe bút của dòng S Ultra.

Rò rỉ này phù hợp với thông tin trước đó cho thấy Samsung đang xem xét lại toàn bộ thiết kế bản lề cho thế hệ TriFold tiếp theo. Galaxy Z TriFold đầu tiên đã chứng minh được khái niệm điện thoại gập 3 có thể sử dụng tốt trong điều kiện thực tế, nhưng cũng để lộ nhiều điểm cần cải thiện.

Nhà sản xuất Hàn Quốc dường như đang tiếp cận thế hệ kế tiếp với mục tiêu khắc phục những thiếu sót đó thay vì chỉ nâng cấp phần cứng thông thường.

Lee Kun Hee - Những lựa chọn chiến lược và kỳ tích Samsung

Cuốn sách cho thấy những chọn lựa chiến lược nhạy bén và đúng đắn của ông Lee Kun Hee, từng bước đưa Samsung đến vị trí hôm nay. Bên cạnh đó, sách đề cập tinh thần và ý chí lao động, thái độ làm việc quyết liệt, phong cách quản lý độc đáo của Lee Kun Hee.

Đằng sau quyết định rút khỏi Trung Quốc của Samsung

Samsung ngừng bán thiết bị gia dụng tại Trung Quốc ngay trong ngày công bố lợi nhuận kỷ lục, cho thấy đây là quyết định chiến lược có tính toán kỹ lưỡng.

08:30 10/5/2026

Samsung đạt cột mốc nghìn tỷ USD

Cổ phiếu Samsung vừa trải qua một phiên giao dịch lịch sử, đưa định giá của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc chính thức vượt mốc 1.000 tỷ USD ngang bằng với TSMC.

12:00 6/5/2026

Lợi nhuận chip tăng 5.000%, Samsung vẫn lo ngại

Ghi nhận mức lợi nhuận mảng chip tăng trưởng kỷ lục, Samsung vẫn đưa ra những dự báo kém lạc quan về khả năng cung ứng RAM cho thị trường toàn cầu trong 3 năm tới.

07:06 1/5/2026

Minh Hoàng

Galaxy Galaxy Z TriFold 2 Samsung S Pen Smartphone

Đọc tiếp

Tin vui cho nguoi dung MacBook hinh anh

Tin vui cho người dùng MacBook

3 giờ trước 09:33 13/5/2026

0

Giao diện Liquid Glass của macOS 27 dự kiến được tinh chỉnh, khắc phục một số điểm chưa hoàn thiện trên phiên bản hiện tại.

Cu lua ghe cong thai hoc gia re hinh anh

Cú lừa ghế công thái học giá rẻ

4 giờ trước 08:24 13/5/2026

0

Các chuyên gia chỉnh hình cảnh báo đệm tựa lưng chỉ giảm cảm giác mỏi, không bảo vệ cột sống triệt để và việc ngồi lâu vẫn gây hại trong dài hạn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý