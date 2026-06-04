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Công nghệ

Chatbot hỏi đáp về xăng E10

  • Thứ năm, 4/6/2026 08:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tìm hiểu về xăng E10, Báo Công Thương đã triển khai chatbot hỏi đáp trên nền tảng của báo và Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

Xăng E10 chính thức được sử dụng từ ngày 1/6. Ảnh: Hoài Bảo.

Từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên toàn quốc theo lộ trình của Thông tư 50/2025/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành. Vì lần đầu được áp dụng rộng rãi, E10 đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Nhằm hỗ trợ người dân tìm hiểu về xăng sinh học E10, ngày 1/6, Bộ Công Thương đã chính thức triển khai chatbot hỏi đáp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Báo Công Thương. Công cụ này được xây dựng từ kho dữ liệu gồm hàng trăm câu hỏi và câu trả lời đã được biên soạn, kiểm duyệt.

Qua đó, người dân có thể tra cứu vấn đề quan tâm như đặc điểm của xăng E10, đối tượng phương tiện phù hợp, cách sử dụng, mức tiêu hao nhiên liệu và lộ trình chuyển đổi. Khi nhận câu hỏi, chatbot sẽ đối chiếu với kho dữ liệu hiện có để đưa ra câu trả lời phù hợp nhất.

Hệ thống đồng thời đề xuất các chủ đề liên quan, giúp tiếp cận nhanh những thông tin đã được biên soạn và kiểm chứng, thay vì phải tự tìm kiếm từ nhiều nguồn khác nhau. Đối với thắc mắc chưa có trong cơ sở dữ liệu, chatbot sẽ ghi nhận để đội ngũ biên tập cập nhật nội dung trong tương lai, không tự động tạo câu trả lời. Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy của thông tin cung cấp.

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Giao diện chatbot hỏi đáp về xăng E10. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

Chatbot hiện có thể sử dụng trên cả máy tính và điện thoại thông minh thông qua Báo điện tử Công Thương và Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương tại địa chỉ moit.gov.vn.

Hệ thống được phát triển bởi Tổ công tác chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của Báo Công Thương (Tổ công tác 57). Trang thông tin của cơ quan này cho biết đây là một trong những nỗ lực đầu tiên nhằm ứng dụng công nghệ số để giúp người dân tiếp cận và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Trước đó, Bộ Công thương đã phát hành Cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10, cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý dành cho người tiêu dùng. Sau đó, cơ quan cũng ra mắt 85 câu hỏi và giải đáp thắc mắc của người tiêu dùng về xăng E10 và mới nhất là công cụ chatbot tra cứu thông tin.

E10 chứa 10% ethanol nhiên liệu sinh học và 90% xăng khoáng. Bộ Công thương cho biết việc chuyển đổi nằm trong chiến lược thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và cắt giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Việc sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam đã được định hướng từ sớm. Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 53/2012/QĐ-TTg, quy định lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

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