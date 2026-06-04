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Công nghệ AI

Vua YouTube chế tạo AI

  • Thứ năm, 4/6/2026 09:39 (GMT+7)
  • 45 phút trước

PewDiePie vừa công bố Odysseus, nền tảng AI tự lưu trữ (self-hosted) cho phép người dùng chạy trợ lý AI trên máy cá nhân, nhấn mạnh quyền riêng tư và quyền kiểm soát dữ liệu.

Vua YouTube anh 1

Từ YouTuber nổi tiếng nhất thế giới, PewDiePie nay tham gia cuộc đua AI với dự án Odysseus. Ảnh: PewDiePie.

Felix Kjellberg (PewDiePie), nhà sáng tạo nội dung từng giữ kỷ lục YouTuber có nhiều người đăng ký nhất thế giới, vừa ra mắt nền tảng AI mang tên Odysseus với tham vọng mang trải nghiệm tương tự ChatGPT lên máy tính cá nhân của người dùng.

Trong video công bố, PewDiePie mô tả Odysseus là một "không gian làm việc AI" kết hợp nhiều tính năng phổ biến từ ChatGPT, Claude và các dự án mã nguồn mở khác. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở việc nền tảng hoạt động theo mô hình self-hosted, tức người dùng có thể chạy AI trực tiếp trên thiết bị thay vì gửi dữ liệu lên máy chủ của hãng công nghệ.

"Không theo dõi, không thuê bao, không trò mờ ám. Nó thuộc về bạn và mãi mãi là của bạn", PewDiePie tuyên bố trong video giới thiệu.

Theo YouTuber này, dự án được phát triển từ nhu cầu cá nhân khi anh muốn sử dụng AI cục bộ nhưng không tìm thấy giải pháp nào có đầy đủ tính năng. Các phần PewDiePie nhắc đến gồm bộ nhớ dài hạn, nghiên cứu chuyên sâu hay tác nhân AI tự động.

Trọng tâm của Odysseus là agent được xây dựng dựa trên mã nguồn mở OpenCode. Công cụ này có thể tự thực hiện nhiều tác vụ trên máy tính như tải tệp, chỉnh sửa tài liệu, duyệt web hoặc chạy chương trình.

PewDiePie cho biết Odysseus từng thực hiện thành công lệnh phức tạp. Quy trình gồm tìm một tệp video trên máy tính khác, chuyển đổi định dạng, sử dụng Whisper (mô hình nhận dạng giọng nói do OpenAI phát triển) để chép lời và gửi lại bản ghi hoàn chỉnh mà không cần can thiệp thủ công.

Ngoài khả năng tự động hóa, Odysseus còn được tích hợp tính năng Deep Research để tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, trình soạn thảo tài liệu, ứng dụng ghi chú, lịch và quản lý công việc, chỉnh sửa ảnh, nhân vật ảo có thể trò chuyện cá nhân hoặc theo nhóm...

Odysseus không phải một mô hình AI hoàn toàn mới. Thay vì phát triển toàn bộ công nghệ từ số 0, PewDiePie lựa chọn tích hợp nhiều dự án AI mã nguồn mở hiện có, từ công cụ tìm kiếm, trợ lý AI đến trình chỉnh sửa tài liệu, rồi tích hợp chúng thành Odysseus.

Theo nam YouTuber, động lực lớn nhất phía sau Odysseus là lo ngại về việc người dùng ngày càng chia sẻ nhiều dữ liệu cá nhân cho nền tảng AI thương mại. "AI càng được cấp nhiều quyền truy cập, nó càng hữu ích. Nhưng đổi lại, người dùng cũng đang trao một phần rất lớn dữ liệu cá nhân cho các tập đoàn công nghệ", anh chia sẻ.

Vì vậy, Odysseus được thiết kế để toàn bộ dữ liệu và bộ nhớ AI nằm trên thiết bị của người dùng. Tuy nhiên, nền tảng vẫn hỗ trợ kết nối tới các mô hình trực tuyến như ChatGPT hay Claude thông qua API nếu người dùng có nhu cầu.


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Các tác giả sách cần phải chấp nhận sự vươn lên của AI, sử dụng chúng như một "siêu trợ lý" thay vì chối bỏ trào lưu. Chia sẻ với Tri thức - Znews, nhiều cây viết cho rằng người làm sách vẫn có thể đứng vững trong thời đại AI nếu biết cách tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo.

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Lê Duy

Vua YouTube YouTube ChatGPT AI trí tuệ nhân tạo

  • YouTube

    YouTube

    YouTube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

    Bạn có biết: Tính đến tháng 2/2017, trang web này được công ty phân tích Alexa Internet xếp hạng là trang web phổ biến thứ hai trên toàn cầu.

    • Ngày thành lập: 14/02/2005
    • Người sáng lập: Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim
    • Trụ sở: San Bruno, California, Mỹ

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