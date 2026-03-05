Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Mobile

Đây là MacBook rẻ nhất của Apple

  • Thứ năm, 5/3/2026 18:56 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

MacBook Neo có giá khởi điểm 16,5 triệu đồng với nhiều màu bắt mắt, chip xử lý A18 Pro cùng một số đánh đổi.

MacBook Neo la gi, gia ban MacBook Neo, cau hinh MacBook Neo, mua MacBook gia re anh 1

MacBook Neo là mẫu laptop vừa được Apple ra mắt ngày 4/3. Thiết bị sở hữu nhiều màu sắc tươi sáng, dễ dàng phân biệt với MacBook Air và MacBook Pro. Khác biệt lớn nhất trên máy là chip xử lý A18 Pro, vốn được phát triển cho iPhone 16 Pro.
MacBook Neo la gi, gia ban MacBook Neo, cau hinh MacBook Neo, mua MacBook gia re anh 2

Theo The Verge, các tùy chọn màu sắc trên MacBook Neo không quá sặc sỡ như màu cam của iPhone 17 Pro. Những màu hồng nhạt và vàng chanh khá bắt mắt, đặc biệt khi bàn phím cũng được phối màu đồng bộ vỏ máy.
MacBook Neo la gi, gia ban MacBook Neo, cau hinh MacBook Neo, mua MacBook gia re anh 3

Khối lượng của MacBook Neo tương đương MacBook Air M5 vừa ra mắt (1,23 kg), song cảm giác cầm nắm có phần chắc chắn do kích thước nhỏ hơn. Bàn phím trên máy không có đèn nền nhưng cảm giác gõ vẫn quen thuộc.
MacBook Neo la gi, gia ban MacBook Neo, cau hinh MacBook Neo, mua MacBook gia re anh 4

Trackpad trên MacBook Neo dùng cơ chế nhấn truyền thống, không có cảm ứng lực (Force Touch). Tuy vậy, trackpad này hỗ trợ nhấn lên cả 4 góc, thay vì chỉ 2 góc dưới như đa số laptop Windows. Điều này có thể gây chút lạ lẫm nếu chuyển từ những dòng MacBook khác.
MacBook Neo la gi, gia ban MacBook Neo, cau hinh MacBook Neo, mua MacBook gia re anh 5

Để có giá rẻ, MacBook Neo đánh đổi một số tính năng. Máy trang bị màn hình 13 inch không dải khuyết, các cổng USB-C và cổng tai nghe 3,5 mm đều nằm bên trái. Dải loa của thiết bị nằm 2 bên, khá dễ nhầm với khe thẻ nhớ SD. 2 loa này vẫn hỗ trợ âm thanh không gian (Spatial Audio).
MacBook Neo la gi, gia ban MacBook Neo, cau hinh MacBook Neo, mua MacBook gia re anh 6

Cổng USB-C trên MacBook Neo có thông số khác nhau. Một cổng hỗ trợ chuẩn USB3, cho phép kết nối màn hình ngoài và truyền dữ liệu với tốc độ cao (tối đa 10 Gbps), trong khi cổng còn lại chỉ đạt chuẩn USB2, tốc độ truyền dữ liệu chậm hơn (480 Mbps).
MacBook Neo la gi, gia ban MacBook Neo, cau hinh MacBook Neo, mua MacBook gia re anh 7

Theo Apple, cổng USB-C chính trên máy hỗ trợ DisplayPort 1.4, cho phép kết nối tối đa một màn hình ngoài với độ phân giải 4K, tần số quét 60 Hz. Về lý thuyết, điều đó đồng nghĩa sản phẩm không thể tận dụng tối đa một số màn hình cao cấp, chẳng hạn như Studio Display (độ phân giải 5K).
MacBook Neo la gi, gia ban MacBook Neo, cau hinh MacBook Neo, mua MacBook gia re anh 8

Do không có nhãn phân biệt, macOS sẽ thông báo nếu người dùng cắm sai cổng, chẳng hạn như kết nối màn hình ngoài với cổng USB2 tốc độ thấp. Cả 2 kết nối USB-C trên MacBook Neo hỗ trợ sạc pin, không có giao tiếp sạc nam châm MagSafe như MacBook Air và MacBook Pro.
MacBook Neo la gi, gia ban MacBook Neo, cau hinh MacBook Neo, mua MacBook gia re anh 9

Màn hình 13 inch của MacBook Neo không hỗ trợ dải màu rộng P3 và True Tone, về lý thuyết là kém hơn đôi chút so với MacBook Air, song vẫn dễ nhìn theo trải nghiệm của The Verge. Màn hình có độ sáng tối đa 500 nit, độ phân giải 2.408 x 1.506 pixel, tương đương 220 ppi.
MacBook Neo la gi, gia ban MacBook Neo, cau hinh MacBook Neo, mua MacBook gia re anh 10MacBook Neo la gi, gia ban MacBook Neo, cau hinh MacBook Neo, mua MacBook gia re anh 11MacBook Neo la gi, gia ban MacBook Neo, cau hinh MacBook Neo, mua MacBook gia re anh 12

Chip xử lý A18 Pro trên MacBook Neo cũng không thể sánh với M5, nhưng hứa hẹn đáp ứng tốt những nhu cầu sử dụng cơ bản. Theo 9to5Mac, một số tác vụ có thể thực hiện tốt trên sản phẩm như duyệt web, xem video trực tuyến, nhắn tin, gửi mail...
MacBook Neo la gi, gia ban MacBook Neo, cau hinh MacBook Neo, mua MacBook gia re anh 13

Apple cho biết hiệu năng hầu hết tác vụ cơ bản của MacBook Neo cao hơn 50% so với "chiếc PC bán chạy nhất" dùng chip Intel Core Ultra 5. Webcam của MacBook Neo có độ phân giải 1080p, không tích hợp các tính năng bổ sung như Center Stage hay Desk View.
MacBook Neo la gi, gia ban MacBook Neo, cau hinh MacBook Neo, mua MacBook gia re anh 14

Kết quả từ những đánh đổi trên là giá bán. Tại Việt Nam, MacBook Neo có giá khởi điểm 16,5 triệu đồng. Để so sánh, MacBook Air M5 có giá từ 30 triệu đồng, song những dòng Air đời cũ khi được giảm giá vẫn có thể khiến người dùng đắn đo.
MacBook Neo la gi, gia ban MacBook Neo, cau hinh MacBook Neo, mua MacBook gia re anh 15

MacBook Neo chỉ có 2 tùy chọn. Ngoài mức giá 16,5 triệu đồng cho bộ nhớ 256 GB, phiên bản còn lại có giá 19 triệu đồng với bộ nhớ 512 GB và cảm biến Touch ID. Thông qua chương trình ưu đãi sinh viên, sản phẩm có giá lần lượt 14 triệu và 16,5 triệu đồng. Tuy nhiên, máy chỉ có RAM 8 GB và không thể nâng cấp.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

Đây là bộ đôi chip mạnh nhất của Apple

Chip xử lý M5 Pro và M5 Max sử dụng kiến trúc mới, cải thiện đáng kể hiệu năng và tính toán AI so với bản tiền nhiệm.

18 giờ trước

Apple ra mắt MacBook giá rẻ nhất lịch sử

Chiếc MacBook Neo được Apple định giá từ 16,5 triệu ở Việt Nam, sử dụng chip A18 Pro nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng AI và thiết kế mỏng nhẹ.

28:1703 hôm qua

Apple ra màn hình máy tính 98 triệu đồng

Bộ đôi Studio Display và Studio Display XDR phục vụ nhiều mục đích sử dụng khác nhau, giá bán từ 45 triệu đến 98 triệu đồng.

22:29 3/3/2026

Phong binh luan cua BLV 'Xoi Lac TV' hinh anh

Phòng bình luận của BLV 'Xôi Lạc TV'

9 giờ trước 17:15 5/3/2026

0

Hệ thống Xôi Lạc TV được hỗ trợ kỹ thuật bởi nhiều giải pháp hiện đại, qua mặt các lớp bảo vệ của đơn vị sở hữu bản quyền và cơ quan chức năng.

Phúc Thịnh

Ảnh: The Verge, 9to5Mac

MacBook Neo là gì giá bán MacBook Neo cấu hình MacBook Neo mua MacBook giá rẻ Apple iPhone Apple MacBook Neo MacBook Neo MacBook Air MacBook Pro A18 Pro laptop giá rẻ ra mắt sản phẩm

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý