Đây là MacBook rẻ nhất của Apple

MacBook Neo là mẫu laptop vừa được Apple ra mắt ngày 4/3. Thiết bị sở hữu nhiều màu sắc tươi sáng, dễ dàng phân biệt với MacBook Air và MacBook Pro. Khác biệt lớn nhất trên máy là chip xử lý A18 Pro, vốn được phát triển cho iPhone 16 Pro.
Theo The Verge, các tùy chọn màu sắc trên MacBook Neo không quá sặc sỡ như màu cam của iPhone 17 Pro. Những màu hồng nhạt và vàng chanh khá bắt mắt, đặc biệt khi bàn phím cũng được phối màu đồng bộ vỏ máy.
Khối lượng của MacBook Neo tương đương MacBook Air M5 vừa ra mắt (1,23 kg), song cảm giác cầm nắm có phần chắc chắn do kích thước nhỏ hơn. Bàn phím trên máy không có đèn nền nhưng cảm giác gõ vẫn quen thuộc.
Trackpad trên MacBook Neo dùng cơ chế nhấn truyền thống, không có cảm ứng lực (Force Touch). Tuy vậy, trackpad này hỗ trợ nhấn lên cả 4 góc, thay vì chỉ 2 góc dưới như đa số laptop Windows. Điều này có thể gây chút lạ lẫm nếu chuyển từ những dòng MacBook khác.
Để có giá rẻ, MacBook Neo đánh đổi một số tính năng. Máy trang bị màn hình 13 inch không dải khuyết, các cổng USB-C và cổng tai nghe 3,5 mm đều nằm bên trái. Dải loa của thiết bị nằm 2 bên, khá dễ nhầm với khe thẻ nhớ SD. 2 loa này vẫn hỗ trợ âm thanh không gian (Spatial Audio).
Cổng USB-C trên MacBook Neo có thông số khác nhau. Một cổng hỗ trợ chuẩn USB3, cho phép kết nối màn hình ngoài và truyền dữ liệu với tốc độ cao (tối đa 10 Gbps), trong khi cổng còn lại chỉ đạt chuẩn USB2, tốc độ truyền dữ liệu chậm hơn (480 Mbps).
Theo Apple, cổng USB-C chính trên máy hỗ trợ DisplayPort 1.4, cho phép kết nối tối đa một màn hình ngoài với độ phân giải 4K, tần số quét 60 Hz. Về lý thuyết, điều đó đồng nghĩa sản phẩm không thể tận dụng tối đa một số màn hình cao cấp, chẳng hạn như Studio Display (độ phân giải 5K).
Do không có nhãn phân biệt, macOS sẽ thông báo nếu người dùng cắm sai cổng, chẳng hạn như kết nối màn hình ngoài với cổng USB2 tốc độ thấp. Cả 2 kết nối USB-C trên MacBook Neo hỗ trợ sạc pin, không có giao tiếp sạc nam châm MagSafe như MacBook Air và MacBook Pro.
Màn hình 13 inch của MacBook Neo không hỗ trợ dải màu rộng P3 và True Tone, về lý thuyết là kém hơn đôi chút so với MacBook Air, song vẫn dễ nhìn theo trải nghiệm của The Verge. Màn hình có độ sáng tối đa 500 nit, độ phân giải 2.408 x 1.506 pixel, tương đương 220 ppi.
Chip xử lý A18 Pro trên MacBook Neo cũng không thể sánh với M5, nhưng hứa hẹn đáp ứng tốt những nhu cầu sử dụng cơ bản. Theo 9to5Mac, một số tác vụ có thể thực hiện tốt trên sản phẩm như duyệt web, xem video trực tuyến, nhắn tin, gửi mail...
Apple cho biết hiệu năng hầu hết tác vụ cơ bản của MacBook Neo cao hơn 50% so với "chiếc PC bán chạy nhất" dùng chip Intel Core Ultra 5. Webcam của MacBook Neo có độ phân giải 1080p, không tích hợp các tính năng bổ sung như Center Stage hay Desk View.
Kết quả từ những đánh đổi trên là giá bán. Tại Việt Nam, MacBook Neo có giá khởi điểm 16,5 triệu đồng. Để so sánh, MacBook Air M5 có giá từ 30 triệu đồng, song những dòng Air đời cũ khi được giảm giá vẫn có thể khiến người dùng đắn đo.
MacBook Neo chỉ có 2 tùy chọn. Ngoài mức giá 16,5 triệu đồng cho bộ nhớ 256 GB, phiên bản còn lại có giá 19 triệu đồng với bộ nhớ 512 GB và cảm biến Touch ID. Thông qua chương trình ưu đãi sinh viên, sản phẩm có giá lần lượt 14 triệu và 16,5 triệu đồng. Tuy nhiên, máy chỉ có RAM 8 GB và không thể nâng cấp.
