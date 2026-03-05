Đây là MacBook rẻ nhất của Apple

MacBook Neo chỉ có 2 tùy chọn. Ngoài mức giá 16,5 triệu đồng cho bộ nhớ 256 GB, phiên bản còn lại có giá 19 triệu đồng với bộ nhớ 512 GB và cảm biến Touch ID. Thông qua chương trình ưu đãi sinh viên, sản phẩm có giá lần lượt 14 triệu và 16,5 triệu đồng. Tuy nhiên, máy chỉ có RAM 8 GB và không thể nâng cấp.