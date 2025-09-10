Chi tiết iPhone Air mỏng nhất của Apple

Khi ra mắt iPhone Air, CEO Tim Cook nhấn mạnh đây là mẫu máy có “thiết kế bền bỉ nhất từ trước tới nay”. Ông cho biết Apple tận dụng “từng khoảng trống nhỏ nhất còn lại” dành cho pin, hứa hẹn mang đến thời lượng sử dụng ấn tượng. Ảnh: The Verge.