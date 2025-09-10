Chi tiết iPhone Air mỏng nhất của Apple

|
Apple vừa ra mắt iPhone Air trong sự kiện rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam). Đúng như tên gọi, thiết bị sở hữu ngoại hình mỏng nhẹ với độ dày 5,6 mm, trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. Ảnh: 9to5Mac.
|
Tuy sở hữu thiết kế siêu mỏng, iPhone Air không đánh đổi quá nhiều tính năng khi vẫn trang bị màn hình 6,5 inch với ProMotion, lớp phủ Ceramic Shield 2 ở mặt trước/sau, bên cạnh chip xử lý A19 Pro. Ảnh: 9to5Mac.
|
Khi ra mắt iPhone Air, CEO Tim Cook nhấn mạnh đây là mẫu máy có “thiết kế bền bỉ nhất từ trước tới nay”. Ông cho biết Apple tận dụng “từng khoảng trống nhỏ nhất còn lại” dành cho pin, hứa hẹn mang đến thời lượng sử dụng ấn tượng. Ảnh: The Verge.
|
Bên trong, iPhone Air được trang bị pin mật độ cao. Apple không nêu rõ dung lượng hay công nghệ cụ thể. Với mức 5,6 mm, thiết bị mỏng hơn 0,2 mm so với Galaxy S25 Edge. Táo khuyết nhấn mạnh iPhone Air là chiếc máy siêu mỏng với "tiêu chuẩn" Pro. Ảnh: The Verge.
|
Chia sẻ về cảm giác cầm trên tay, tác giả Allison Johnson từ The Verge nhấn mạnh iPhone Air rất nhẹ. Thiết kế cạnh bo tròn gợi nhớ đến các thế hệ iPhone trước đây, trong khi cụm camera lồi liền mạch với mặt lưng, riêng bản màu đen khá bám vân tay. Ảnh: The Verge.
|
iPhone Air trang bị chip A19 Pro, Apple khẳng định là bộ xử lý mạnh mẽ nhất từng xuất hiện trên smartphone. Con chip này có CPU 6 nhân, kiến trúc dynamic caching thế hệ thứ 2 giúp tối ưu hiệu năng trong các tác vụ nặng. Ảnh: Engadget.
|
Máy sử dụng modem C1X, tốc độ cao hơn gấp đôi C1, tiêu thụ năng lượng ít hơn 30% so với modem của iPhone 16 Pro. Đây cũng là thiết bị đầu tiên trang bị chip N1 do Apple tự phát triển, phục vụ Wi-Fi và Bluetooth. Ảnh: Engadget.
|
Để tạo không gian bên trong, iPhone Air chỉ trang bị một camera sau với độ phân giải 48 MP, không có camera góc siêu rộng như Galaxy S25 Edge. Thiết bị hỗ trợ quay video kép, lấy khung hình đồng thời từ camera trước và sau. Trong ảnh là độ mỏng của iPhone Air (trái) so với Galaxy Z Fold7. Ảnh: Engadget.
|
Thiết kế siêu mỏng cũng dẫn đến việc iPhone Air là smartphone Apple đầu tiên không có khe SIM trên mọi phiên bản, chỉ có lựa chọn eSIM trên tất cả thị trường. So với bản thường, iPhone Air có ít màu để chọn hơn. Đổi lại, hãng tạo ra nhiều phụ kiện như dây đeo Crossbody Strap, pin dự phòng MagSafe... Ảnh: @RafaelZeier/YouTube.
|
Vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ về iPhone Air. Apple khẳng định thiết bị có độ bền cao (nhờ khung titan) và thời lượng pin “dùng cả ngày”, những yếu tố cần trải nghiệm thực tế. Dù vậy, đây vẫn là điểm nhấn trong dòng iPhone 2025 cùng iPhone 17 tiêu chuẩn, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Ảnh: @RafaelZeier/YouTube.
|
iPhone Air có giá 32 triệu đồng tại Việt Nam cho bộ nhớ 256 GB, lên kệ từ ngày 19/9 với các màu đen, trắng, vàng nhạt và xanh dương. Tại Mỹ, thiết bị có giá 1.000 USD. Ảnh: @RafaelZeier/YouTube.
Những câu chuyện bên trong Apple
Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn