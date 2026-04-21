Mua máy lạnh, đừng bỏ qua những chỉ số này

Các chỉ số như EER hay CSPF thể hiện trực tiếp khả năng tối ưu năng lượng của máy lạnh, giúp người dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp và tiết kiệm điện.

Các thông số về năng lượng, mức tiêu thụ điện có thể gây khó khăn khi chọn mua máy lạnh. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đắt đỏ, hóa đơn điện trở thành áp lực với nhiều hộ gia đình, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng máy lạnh mùa nắng nóng tăng cao.

Khi quảng bá máy lạnh, các nhà sản xuất cũng tập trung vào những tính năng thông minh, công nghệ tối ưu điện năng.

Các thông số về công suất, mức tiêu thụ năng lượng của máy lạnh cũng được cung cấp chi tiết, song không phải người dùng nào cũng hiểu hết ý nghĩa. Việc nắm bắt chỉ số quan trọng là chìa khóa để đưa ra quyết định mua sắm thông minh.

Chỉ số cơ bản nhất

Chỉ số EER là viết tắt của Energy Efficiency Ratio (Chỉ số Hiệu suất Năng lượng). Được sử dụng từ năm 1975, đây là một trong những chuẩn đo lường lâu đời và cơ bản của ngành công nghiệp điện lạnh, đóng vai trò nền tảng phân loại thiết bị.

Cách tính EER khá đơn giản, lấy công suất làm lạnh (đơn vị HP hoặc BTU đổi ra W) chia công suất điện tiêu thụ (W). EER càng cao đồng nghĩa máy lạnh càng tiết kiệm điện.

Theo tài liệu từ TCL, chỉ số EER nằm trong khoảng 8-15, thiết bị có chỉ số trên 12 được đánh giá rất tiết kiệm điện. Người dùng có thể kiểm tra chỉ số EER trên nhãn tiết kiệm năng lượng, hướng dẫn sử dụng hoặc website nhà sản xuất.

Máy lạnh trở thành mặt hàng được quan tâm trong mùa nắng nóng. Ảnh: Showmetech.

Website của Daikin cho biết EER thường được đo trong điều kiện môi trường nhân tạo theo quy chuẩn. Máy lạnh được thử nghiệm trong phòng với nhiệt độ không đổi (35 độ C hoặc 46 độ C), đồng thời chạy ở công suất tối đa.

Theo Vernon Air Conditioning, EER phù hợp để so sánh trực tiếp 2 mẫu máy lạnh, hoặc tham khảo khi người dùng sinh sống tại khu vực có khí hậu khô nóng quanh năm, nơi nhiệt độ trung bình cao cả ngày.

Do chỉ đo lường tại một thời điểm cố định, EER thường không phản ánh chính xác thói quen sử dụng thực tế hoặc những khu vực có nhiệt độ thay đổi từng mùa.

Lựa chọn thay thế

Để khắc phục thiếu sót của chuẩn cũ, ngành công nghiệp tạo ra các chỉ số linh hoạt hơn gồm SEER và CSPF. Trong đó, SEER đo lường hiệu suất năng lượng toàn mùa (Seasonal Energy Efficiency Ratio).

Thay vì đo ở một điều kiện nhiệt độ cố định, SEER tính toán hiệu năng trung bình trong một mùa làm mát thông thường. Thay đổi này giúp SEER có khả năng tính toán chính xác lượng điện mà hệ thống tiêu thụ trong một năm.

Dù vậy, các hệ thống máy lạnh ngày nay sử dụng chỉ số phổ biến hơn là CSPF (Cooling Seasonal Performance Factor - Chỉ số Hiệu suất Năng lượng Toàn mùa).

CSPF được phát triển dựa trên hệ thống đo lường ISO 16358-1. Chỉ số này được tính dựa trên tỷ lệ tổng lượng nhiệt mà máy lạnh có thể loại bỏ khỏi không khí trong nhà (khi thiết bị hoạt động ở chế độ làm mát chủ động) so với tổng điện năng tiêu thụ hàng năm.

Chỉ số CSPF đo lường linh hoạt theo các mùa và mức tải khác nhau thay vì chỉ ở nhiệt độ cố định. Ảnh: Daikin.

Theo tài liệu từ Panasonic, CSPF linh hoạt và chính xác hơn do tính đến các mùa và mức tải khác nhau, kể cả trường hợp máy lạnh ở chế độ chờ hoặc chỉ tải một phần (phổ biến với máy lạnh dùng công nghệ inverter), trong khi EER và SEER luôn tính công suất tải tối đa.

Tại Việt Nam, Bộ Công Thương là đơn vị quản lý việc dán nhãn năng lượng trên thiết bị gia dụng. Với tiêu chuẩn TCVN 7830:2021 năm 2021, thiết bị cần có CSPF trên 5,2 để đạt nhãn năng lượng 5 sao.

Chỉ số càng cao đồng nghĩa thiết bị càng tiết kiệm điện, đặc biệt đáng tham khảo khi nhiều máy lạnh hiện nay đã đạt tiêu chuẩn nhãn năng lượng 5 sao.

Việc tìm hiểu các chỉ số năng lượng có thể giúp người dùng dễ dàng chọn máy lạnh ưng ý. Ngoài ra, công suất làm lạnh cũng là chỉ số quan trọng, cần lựa chọn phù hợp dựa trên kích thước phòng.

Theo website từ Bộ Năng lượng Mỹ, chọn máy lạnh quá lớn có thể khiến phòng lạnh quá nhanh mà không khử ẩm đúng cách, dẫn đến cảm giác khó chịu. Các thông số về công suất hay chỉ số tiết kiệm điện đều được in chi tiết trên nhãn năng lượng hoặc hướng dẫn sử dụng.