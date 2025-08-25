Chi Pu khác lạ

Concert Sao nhập ngũ quy dàn nghệ sĩ nổi bật và ê-kíp thực lực. Chất lượng trình diễn gây ấn tượng mạnh trong phần lớn thời gian, song đôi chút bớt hấp dẫn khi về cuối.

Sau thành công của chuỗi show truyền hình, Sao nhập ngũ nay đã xuất hiện trên sân khấu concert, quy tụ những nghệ sĩ từng tham gia các mùa trước đó. Đáng chú ý, sự kiện âm nhạc kể trên còn được tổ chức trong thời điểm đầy ý nghĩa, khi đất nước đang hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025).

Bên cạnh những nghệ sĩ trình diễn thuộc hàng nổi bật của Vpop như Soobin, Chi Pu hay Dương Hoàng Yến, concert Sao nhập ngũ còn có sự đồng hành của dàn ê-kíp giàu kinh nghiệm. Trong đó, phải kể đến bộ ba: giám đốc âm nhạc SlimV, đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư và đạo diễn ánh sáng Long Kenji - những cái tên đã tạo nên thành công của chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Âm nhạc giãi bày tâm tư người lính

Dễ nhận ra, concert Sao nhập ngũ được chia thành hai phần rõ rệt. Hơn nửa thời lượng đầu, chương trình dùng âm nhạc để khắc họa những thăng trầm và tâm tư trong cuộc đời người lính. Ở nửa sau, khi đất nước đã giành độc lập, các tiết mục dần trở nên vui tươi, với giai điệu khơi gợi niềm tự hào về quê hương, dân tộc.

Soobin và Chi Pu tại concert Sao nhập ngũ.

Âm nhạc trong chương trình không chỉ dừng lại ở trải nghiệm nghe, mà còn trở thành những mảnh ghép giàu ý nghĩa, dẫn dắt khán giả đi sâu vào cảm xúc của người chiến sĩ cách mạng. Từ không khí hừng hực ngày ra quân (Hát mãi khúc quân hành), nỗi nhớ quê hương (Trở về), tình đồng đội (Phép màu), tình yêu đôi lứa (Xe anh đến đâu em theo đến đó), nỗi nhớ gia đình (Sau lưng bố), đến câu chuyện về những người hy sinh nơi chiến trường (Nếu một mai tôi bay lên trời), người mẹ ở hậu phương có con ra trận (Mẹ yêu con), rồi khép lại bằng niềm vui chiến thắng (Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng).

Tương tự những concert “yêu nước” gần đây, âm nhạc trong Sao nhập ngũ cũng theo xu hướng kết hợp chất liệu truyền thống với âm thanh hiện đại của pop, hiphop và EDM. Bên cạnh đó, rất nhiều tiết mục sử dụng đoạn drop EDM phục vụ trình diễn sân khấu và phối trộn nhiều nhạc cụ dân tộc, giống cách SlimV từng làm ở Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tuy nhiên, dường như lần này, SlimV cũng có đôi chút sự thay đổi, khi chú trọng hơn vào việc nhấn mạnh yếu tố truyền thống. Ở các tiết mục nhạc cách mạng, dễ thấy các nghệ sĩ vẫn giữ cách hát theo tinh thần ca khúc gốc, chỉ phần phối khí được làm mới để phù hợp với khán giả trẻ và mạch kể chuyện.

Đơn cử như trong Cô gái mở đường, nhóm nữ nghệ sĩ cất giọng vang và dứt khoát, điểm chút luyến ngắn để giữ nét mềm mại, từ đó gợi được chất trữ tình cách mạng trên nền bản phối pop hiện đại. Hay với Xuân chiến khu, dù được phối theo hướng điện tử, ca khúc mang tinh thần rộn ràng, tươi mới, đậm sắc xuân nhưng vẫn có không khí cổ động, hừng hực khí thế chiến đấu.

Nhờ những tính toán kỹ lưỡng trong cả đường dây câu chuyện lẫn âm nhạc, hình ảnh người lính hiện lên sống động, đa chiều, giúp khán giả vừa thấu hiểu tâm tư, vừa trân trọng hành trình của thế hệ đi trước. Dù vẫn còn một số chi tiết tạo cảm giác khiên cưỡng, như khi Jun Phạm gặp hố bom rồi tự dưng nhớ về bố; nhưng nhờ phần âm nhạc giàu cảm xúc, những vụng về nhỏ ấy không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm của khán giả.

Dương Hoàng Yến gây ấn tượng trong concert Sao nhập ngũ.

Ở phần trình diễn cá nhân, có thể xem Dương Hoàng Yến đã có một sân khấu để đời. Chất giọng sáng, giàu nội lực và có độ kịch tính của cô cho thấy sự phù hợp lớn với tinh thần chương trình. Nữ ca sĩ góp mặt trong nhiều tiết mục, và mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn, từ những xúc cảm trong trẻo, e ấp với Xe anh đến đâu em theo đến đó; da diết trong Mẹ yêu con; hay màn thăng hoa lúc hát Đường chúng ta đi.

Soobin tuy không xuất hiện nhiều nhưng luôn được trao những khoảnh khắc then chốt để tỏa sáng, khiến mỗi lần anh bước ra sân khấu đều tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Trong khi đó, Chi Pu vốn với thế mạnh về trình diễn thay vì giọng hát, không thể hiện được quá nhiều trong concert lần này. Song, sự xuất hiện của cô trong một số tiết mục, đặc biệt các là bài hát nhạc cách mạng, đem đến sự thú vị nhất định.

Dàn dựng ấn tượng

Khi phần về người lính khép lại, đêm nhạc chuyển sang những giai điệu vui tươi ca ngợi đời sống hòa bình. Lúc này, các sáng tác trẻ trung được song hành cùng ca khúc hào hùng. Tuy nhiên, cũng từ đây, concert bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt khi những điểm đặc sắc về âm nhạc và nội dung đã được khai thác trọn trong phần trước.

Chưa kể, ở phần này, một số tác phẩm khi được làm mới, lại có phần kém ấn tượng hơn phiên bản gốc, đơn cử là Người miền núi chất của Double2T - Hậu Hoàng hay Đoá hoa hồng do Chi Pu - Hương Giang thể hiện. Nhiều nghệ sĩ còn lạm dụng playback (hát đè), khiến trải nghiệm nghe live thiếu chân thật, trong khi những sự cố kỹ thuật như tắt mic hay tiếng vọng hậu trường vẫn xảy ra.

Phải đến gần cuối, không khí mới nhộn nhịp trở lại khi Hoà Minzy và Trúc Nhân xuất hiện với những ca khúc gắn liền tên tuổi. Bắc Bling, Bật tình yêu lên mang năng lượng tươi mới, còn Bốn chữ lắm vẫn đủ sức khuấy động khán giả sau nhiều năm. Nhờ đó, bầu không khí được đẩy lên cao hơn, tạo điểm nhấn cho phần kết chương trình.

Về phần nhìn, sự tham gia của Long Kenji giúp Sao nhập ngũ đạt chất lượng sân khấu gần như ngang với Anh trai vượt ngàn chông gai. Từ bố cục ánh sáng cho đến cách chiếu đèn, tất thảy tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh, đem lại trải nghiệm mãn nhãn.

Màn diễu binh giàu cảm xúc trong concert Sao nhập ngũ.

Phần dàn dựng sân khấu gây ấn tượng mạnh về thị giác, đặc biệt với màn hành quân trình diễn của các chiến sĩ Lục quân, Hải quân, Không quân và Biên phòng. Những bối cảnh như đường Trường Sơn gập ghềnh hay màn biểu diễn kỹ năng quân sự cũng đem đến trải nghiệm tương đối đặc biệt, khó có thể tìm thấy ở các concert khác.

Dù vẫn còn vài hạn chế, Sao nhập ngũ nhìn chung đã đem đến một concert chất lượng, thậm chí vượt kỳ vọng ban đầu của nhiều khán giả. Sự kiện cũng góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, thúc đẩy tinh thần yêu nước trong dịp trọng đạt của đất nước.