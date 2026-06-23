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Giải trí

Chi Pu dẫn sao quốc tế đi ăn cơm tấm Sài Gòn

  • Thứ ba, 23/6/2026 12:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nữ ca sĩ cùng rapper Amber tới quán cơm tấm ở Phú Nhuận, một trong những quán ăn được Michelin xếp vào danh sách Bib Gourmand.

Trên fanpage với gần 9 triệu người theo dõi, Chi Pu gây chú ý khi chia sẻ việc Amber sang Việt Nam, hỗ trợ cô quay MV Tin được không. Cả hai trước đó thân thiết sau khi cùng tham gia chương trình Đạp gió 2023 tại Trung Quốc.

Trong ngày đầu tiên, Chi Pu cùng rapper người Mỹ đi mua sắm, khám phá ẩm thực đường phố TP.HCM. Nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục áo hai dây phối cùng chân váy ngắn. Trong khi Amber cá tính với áo thun họa tiết, để kiểu tóc cắt ngắn nhuộm màu đỏ rực.

Cả hai ghé tiệm cơm tấm Ba Ghiền ở Phú Nhuận, quán ăn được Michelin xếp vào danh sách Bib Gourmand 4 năm liên tiếp. Giọng ca Talk to me hướng dẫn bạn đọc tiếng Việt khi gọi món. Amber bày tỏ phấn khích khi thưởng thức món ăn nổi tiếng của Việt Nam.

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Chi Pu và Amber. Ảnh: FBNV.

Hai nghệ sĩ sau đó tiếp tục đi mua sắm, ghé thăm những cửa hàng quần áo, trang sức. Bộ đôi thể hiện tình cảm thân thiết, liên tục cười đùa trong suốt buổi đi chơi. Trong những ngày tiếp theo, Chi Pu chia sẻ hành trình cùng Amber tập nhảy, chuẩn bị cho màn trình diễn ra mắt MV mới.

Tình bạn của bộ đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Dân mạng bày tỏ thích thú khi ngôi sao người Mỹ sang Việt Nam để ủng hộ và hỗ trợ Chi Pu.

Amber (hay Amber Liu) sinh năm 1992, là nghệ sĩ người Mỹ gốc Đài Loan, Trung Quốc. Năm 2009, Amber bước chân vào showbiz với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ f(x) gồm 5 thành viên của SM Entertainment. Amber sau đó chuyển sang hoạt động solo từ năm 2015, gây chú ý với hình tượng tomboy cá tính.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

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Tống Khang

Chi Pu TP.HCM Chi Pu Amber cơm tấm Sài Gòn

  • Nguyễn Thùy Chi

    Nguyễn Thùy Chi

    Nguyễn Thùy Chi với nghệ danh Chi Pu là một nữ diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim Việt Nam. Cô được biết đến sau khi lọt vào top 20 của Miss Teen Vietnam 2009. Năm 2013 Chi Pu tham gia đóng phim với những bộ phim: Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, 5S Online hay phim điện ảnh Thần tượng. Năm 2014, cô Nam tiến và tham gia những dự án: Vẫn có em bên đời, Hương Ga, Chung cư ma, Yêu. Năm 2017, Chi Pu quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Ngày 28/10/2017, cô chính thức khởi động kế hoạch Hàn tiến với tư cách một ca sĩ solo với album "Love story" và phiên bản tiếng Hàn cho hai ca khúc "Từ hôm nay" và "Cho ta gần nhau hơn".

    Bạn có biết: Chi Pu biết chơi đàn piano từ nhỏ. Năm 2003, cô từng giành giải nhất trong cuộc thi Liên hoan đàn phím điện tử thành phố Hà Nội.

    • Ngày sinh: 14/06/1993
    • Chiều cao: 1.63 m
    • Phim nổi bật: Bộ tứ 10A8 (2010), 5S Online (2013), Thần tượng (2013), Hương ga (2014), Yêu (2015), Vệ sĩ Sài Gòn (2016)

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