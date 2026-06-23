Chi Pu dẫn sao quốc tế đi ăn cơm tấm Sài Gòn

Nữ ca sĩ cùng rapper Amber tới quán cơm tấm ở Phú Nhuận, một trong những quán ăn được Michelin xếp vào danh sách Bib Gourmand.

Trên fanpage với gần 9 triệu người theo dõi, Chi Pu gây chú ý khi chia sẻ việc Amber sang Việt Nam, hỗ trợ cô quay MV Tin được không. Cả hai trước đó thân thiết sau khi cùng tham gia chương trình Đạp gió 2023 tại Trung Quốc.

Trong ngày đầu tiên, Chi Pu cùng rapper người Mỹ đi mua sắm, khám phá ẩm thực đường phố TP.HCM. Nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục áo hai dây phối cùng chân váy ngắn. Trong khi Amber cá tính với áo thun họa tiết, để kiểu tóc cắt ngắn nhuộm màu đỏ rực.

Cả hai ghé tiệm cơm tấm Ba Ghiền ở Phú Nhuận, quán ăn được Michelin xếp vào danh sách Bib Gourmand 4 năm liên tiếp. Giọng ca Talk to me hướng dẫn bạn đọc tiếng Việt khi gọi món. Amber bày tỏ phấn khích khi thưởng thức món ăn nổi tiếng của Việt Nam.

Chi Pu và Amber. Ảnh: FBNV.

Hai nghệ sĩ sau đó tiếp tục đi mua sắm, ghé thăm những cửa hàng quần áo, trang sức. Bộ đôi thể hiện tình cảm thân thiết, liên tục cười đùa trong suốt buổi đi chơi. Trong những ngày tiếp theo, Chi Pu chia sẻ hành trình cùng Amber tập nhảy, chuẩn bị cho màn trình diễn ra mắt MV mới.

Tình bạn của bộ đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Dân mạng bày tỏ thích thú khi ngôi sao người Mỹ sang Việt Nam để ủng hộ và hỗ trợ Chi Pu.

Amber (hay Amber Liu) sinh năm 1992, là nghệ sĩ người Mỹ gốc Đài Loan, Trung Quốc. Năm 2009, Amber bước chân vào showbiz với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ f(x) gồm 5 thành viên của SM Entertainment. Amber sau đó chuyển sang hoạt động solo từ năm 2015, gây chú ý với hình tượng tomboy cá tính.