Chi 4.000 USD/tháng, cựu quân nhân Mỹ tìm thấy hạnh phúc ở Việt Nam

Sau nhiều năm phục vụ Không quân Mỹ, Markeiz Ryan chuyển sang Việt Nam, sống trung lưu với 4.000 USD/tháng và khẳng định đây là nơi an toàn, bình yên nhất anh từng ở.

Cựu quân nhân Markeiz Ryan cho biết Việt Nam hiện là nhà của anh và anh không có kế hoạch rời đi. Ảnh: CNBC.

Markeiz Ryan, 36 tuổi, lớn lên trong một tuổi thơ êm đềm ở bang Maryland (Mỹ). Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã đảo lộn mọi thứ.

“Nó khiến mẹ tôi mất việc đúng lúc tôi vừa tốt nghiệp trung học. Gia đình không còn tấm ‘đệm an toàn’ tài chính nào. Gia nhập quân đội là cách tốt nhất để tôi không làm gia đình gánh thêm nợ nần và tôi nghĩ đó là quyết định đúng”, Ryan chia sẻ với CNBC Make It.

Anh nhập ngũ Không quân Mỹ năm 2010, được điều động qua nhiều nước như Hàn Quốc, Đức và nhiều điểm tại châu Phi. Năm 2016, khi đang ở Hàn Quốc, Ryan vi phạm lệnh giới nghiêm, bị phạt mất lương nhiều tháng, hạn chế ra ngoài căn cứ và giáng cấp từ trung sĩ xuống hạ sĩ.

“Sau cú sốc đó, tôi trầm cảm, buồn bã. Nhưng chính cảm giác ấy khiến tôi nhìn lại cuộc đời mình, buộc phải định hướng lại”, anh kể.

Bước ngoặt thay đổi

Trong thời gian bị hạn chế ở căn cứ, Ryan lên kế hoạch sang Việt Nam thăm một người bạn.

“Chỉ nhìn qua thôi đã thấy thú vị, và thực sự nơi đây không làm tôi thất vọng. Tôi đã có quãng thời gian vui nhất đời mình và nỗi buồn biến mất”, anh nói.

Sau chuyến đi đầu tiên ấy, Ryan nhận ra mình không muốn đánh mất cảm giác hạnh phúc đó. Anh bắt đầu lên kế hoạch quay trở lại Việt Nam.

Cựu quân nhân người Mỹ Markeiz Ryan trong chuyến thăm Vũng Tàu vào năm 2023. Ảnh: FBNV.

Ryan tiếp tục phục vụ trong Không quân Mỹ, kết thúc nhiệm vụ tại một căn cứ ở Wyoming trước khi xuất ngũ danh dự năm 2019. Không lâu sau, anh chuyển hẳn sang Việt Nam hiện sống chủ yếu bằng khoản tiền 4.000 USD mỗi tháng.

Anh bị viêm khớp cột sống, gặp vấn đề hô hấp, thính lực và sức khỏe tinh thần do thời gian quân ngũ. Khoản trợ cấp từ Bộ Cựu chiến binh Mỹ là một phần thu nhập của anh.

Nguồn tiền hàng tháng của Ryan gồm khoảng 1.500 USD trợ cấp khuyết tật, 1.000 USD từ chương trình GI Bill trong thời gian học cao học, và 900- 1.300 USD dạy tiếng Anh. Anh còn làm thêm công việc lồng tiếng, thu nhập dao động 200- 600 USD /tháng, và chơi chứng khoán ngắn hạn với trung bình 300 USD /tháng.

“Nghe thì không nhiều với chuẩn Mỹ, nhưng tin tôi đi, số này đủ để sống ở mức trung lưu, thậm chí trên trung lưu tại Việt Nam”, Ryan nói.

Anh thuê căn hộ hai phòng ngủ, một phòng tắm tại một trong những tòa tháp dân cư cao nhất TP.HCM với giá 850 USD /tháng, tiền điện, nước, vệ sinh khoảng 130 USD .

Ngoài ra, Ryan chi 1.000 USD /năm mua bảo hiểm y tế, khoảng 3 USD /tuần tiền xăng xe máy. Chi phí thực phẩm dao động 100- 400 USD /tháng tùy việc tự nấu hay ăn ngoài.

"Nơi an toàn nhất tôi từng sống"

Chia sẻ về cuộc sống tại Việt Nam, Ryan thừa nhận tìm được nhiều điều khác biệt so với "quê hương" ở Mỹ, và thừa nhận tìm thấy được những hạnh phúc giản dị tại nơi đây.

“Việt Nam là nơi an toàn nhất tôi từng sống. Tôi chưa bao giờ phải ngoái nhìn sau lưng. Ở đây có cảm giác bình yên, mọi người tập trung vào đời sống hàng ngày, không có sự trái chiều đến chính trị. Không khí rất khác”, anh chia sẻ.

Ở Việt Nam, anh Ryan cho biết anh tìm thấy những điều hạnh phúc giản dị. Ảnh: CNBC.

Tuy nhiên, điều khiến anh khó chịu là tiếng ồn. “Có nhiều tiếng còi xe, tiếng rao hàng, karaoke to. Ai khó chịu với tiếng ồn thì có lẽ không hợp nơi này”, anh cười nói.

Ryan cũng nỗ lực học tiếng Việt dù thừa nhận chưa thật giỏi: “Tôi chưa thể nói là thành thạo, nhưng vẫn tốt hơn nhiều bạn bè nước ngoài khác”.

Đã 6 năm sống ở Việt Nam, Ryan khẳng định chưa có ý định rời đi. “Nếu tôi đi thì chỉ vì Việt Nam buộc tôi đi. Ở Mỹ, tôi thấy mình mất động lực, làm cật lực vẫn khó thoát nghèo, luôn đuổi theo một tiêu chuẩn không thể với tới. Ở Việt Nam, áp lực tiền bạc giảm hẳn, bạn có thể tập trung vào điều làm mình hạnh phúc, con người bạn muốn trở thành và cách để đạt được điều đó”, anh cho biết.

“Cuộc sống ở đây hoàn toàn trái ngược ở Mỹ. Mỗi sáng tôi thức dậy với danh sách dài những việc muốn làm chứ không phải những việc phải làm. Đó là cách sống khác biệt hoàn toàn. Dù làm 40 giờ/tuần, bạn vẫn coi đó là khoản đầu tư cho tương lai. Thoát khỏi ‘chế độ sinh tồn’ khiến mọi thứ trở nên nhân văn hơn rất nhiều”, anh kết luận.