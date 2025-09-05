Quốc tế ấn tượng về không khí hào hùng trên Quảng trường Ba Đình

Nhiều cơ quan báo chí tại khu vực Mỹ Latinh đã đăng tải bài viết tường thuật sự kiện trọng đại này, ca ngợi những thành tựu phát triển và tiềm năng hợp tác của Việt Nam.

Máy bay vận tải Casa C-295 bay qua khu vực Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), nhiều cơ quan báo chí tại khu vực Mỹ Latinh đã đăng tải bài viết tường thuật sự kiện trọng đại này, ca ngợi những thành tựu phát triển và tiềm năng hợp tác của Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, tuần báo El Siglo- cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Chile - ngày 3/9 đã đưa tin chi tiết về lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, với sự tham gia của lực lượng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam.

Lần đầu tiên sau 40 năm, các khí tài, phương tiện do Việt Nam tự thiết kế, chế tạo như xe bọc thép XCB-01, pháo tự hành, drone chiến đấu, hệ thống phòng không S-125-VT và tên lửa phòng thủ bờ biển “Trường Sơn” được giới thiệu. Bài báo cũng mô tả các màn trình diễn trên không của trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 và chiến đấu cơ Su-30MK2, cùng với cuộc duyệt binh hải quân quy mô lớn tại Cam Ranh.

Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc tới khối diễu hành, đi đầu là mô hình Quốc huy lấy cảm hứng từ trống đồng - biểu tượng của dân tộc Việt Nam, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc và xe chở chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với các khối quần chúng đại diện cho nhân dân và các tầng lớp xã hội Việt Nam. Lễ kỷ niệm kết thúc bằng chương trình nghệ thuật sôi động, khắc họa tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc của Việt Nam.

Trong khi đó, tờ Brasil de Fato và Opera Mundi của Brazil cũng đã có những bài viết về sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam, đồng thời đề cao tiềm năng phát triển và hợp tác giữa hai nước.

Dưới tiêu đề “Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: Từ di sản cách mạng đến cơ hội hợp tác với Brazil,” tờ Brasil de Fato đã đề cập tới mối liên hệ giữa Việt Nam và Brazil theo một số tài liệu được ghi chép lại. Vào năm 1912, Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi còn là một thanh niên, đã có thời gian ở Rio de Janeiro, từng sống tại khu Santa Teresa và làm việc trong một quán ăn ở Lapa.

Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là màn trình diễn của biên đội máy bay trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua khu vực Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Chính những ghi chép lịch sử về sự hiện diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Rio de Janeiro năm 1912 là minh chứng sớm cho tinh thần quốc tế vô sản và mối liên hệ giữa Việt Nam và phong trào lao động Brazil.

Bài báo cho rằng chính tinh thần đoàn kết ấy đã đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị, chính thức thiết lập từ năm 1989 và ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Cùng ngày, tờ Opera Mundi cũng đưa tin về các hoạt động kỷ niệm ngày Tết Độc lập của dân tộc Việt Nam trong không khí tưng bừng của lễ hội.

Tờ báo tập trung đánh giá thành tựu đổi mới kinh tế-xã hội của Việt Nam, nhấn mạnh GDP từ 8 tỷ USD năm 1986 đã tăng lên hơn 476 tỷ USD năm 2024, với thu nhập bình quân đầu người đạt 4.700 USD .

Bài báo đánh giá Việt Nam ngày nay là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, đồng thời đóng vai trò quan trọng ở châu Á.

Đề cập tới quan hệ song phương, truyền thông Brazil nhấn mạnh Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil tại Mỹ Latinh, với kim ngạch đạt gần 8 tỷ USD năm 2024, tiến dần tới mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2030.

Hợp tác hai bên đang mở rộng trong nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp, năng lượng tái tạo, khai khoáng, thể thao đến công nghệ số; trong đó, việc Việt Nam nhập khẩu thịt bò Brazil và Brazil mua cá rô phi Việt Nam được xem là bước tiến cụ thể.

Những phản ánh từ truyền thông Chile và Brazil cho thấy lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam không chỉ là dịp trọng đại của dân tộc, mà còn là sự kiện thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế.

Qua đó, hình ảnh một Việt Nam kiên cường, đổi mới và hội nhập ngày càng được khẳng định, đồng thời mở ra nhiều triển vọng hợp tác sâu rộng với các quốc gia Mỹ Latinh cũng như toàn thế giới.

Nhiều cơ quan báo chí của Bulgaria (bta.bg, duma.bg, novinata.bg...) cũng đồng loạt đưa tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam.

Báo DUMA đăng bài xã luận “Việt Nam - 80 năm tự hào và cống hiến cho Tổ quốc” với nội dung chính: Ngày 2/9/1945 là thời khắc lịch sử với Việt Nam khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Chỉ trong vài thập kỷ, Việt Nam đã gia tăng quy mô nền kinh tế lên gấp gần 100 lần, lọt vào top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Thành tựu phát triển của Việt Nam nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với nền tảng chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã mang lại tự do, hạnh phúc, thịnh vượng cho người dân.

Trong những ngày qua, không khí chào mừng ở Hà Nội rất sôi động với nhiều hoạt động và hình ảnh cờ đỏ sao vàng rực rỡ tràn ngập các tuyến phố. Người dân Việt Nam từ trẻ em đến người lớn đều háo hức trước sự kiện trọng đại này.

Báo Zemya đăng bài phỏng vấn Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhân dịp 80 năm Quốc khánh, nhấn mạnh thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại của Việt Nam, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Bulgaria trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống 75 năm.

Thông tấn xã Bulgaria (BTA) đăng bài “Việt Nam kỷ niệm Ngày độc lập với lễ diễu binh lớn” phản ánh không khí kỷ niệm trang trọng tại Hà Nội. Hàng chục nghìn người đã tập trung tại thủ đô với trang phục cờ đỏ sao vàng, “thể hiện rõ tinh thần dân tộc” trong ngày lễ quan trọng của đất nước.

Các trang thiết bị quân sự, vũ khí tối tân nhất của Việt Nam từ xe tăng, tên lửa, trực thăng, máy bay chiến đấu... đã tham gia diễu binh.

Bài viết dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam “kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc,” đồng thời nêu bật “sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”

Truyền thông Bulgaria cũng chú ý đến một số chính sách xã hội của Nhà nước nhân dịp này như tặng quà cho 100 triệu dân với tổng trị giá khoảng 380 triệu USD ; ân xá cho gần 14.000 phạm nhân, trong đó có 66 phạm nhân người nước ngoài.

Trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng của Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chị Đào Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban quản trị Tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ (UGVB), người sáng lập, điều hành và Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Bỉ - đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Brussels về những cảm xúc đặc biệt khi có dịp trở về Hà Nội tham dự sự kiện trọng đại này.

Rất đông người dân đã vào khu vực khán đài trong Quảng trường Ba Đình để chờ đón buổi buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: PV/Vietnam+

Chị Hằng xúc động cho biết với những người con xa xứ, “quê hương” không chỉ còn là khái niệm địa lý mà đã trở thành một phần máu thịt, là nỗi nhớ thường trực.

Chị chia sẻ: “Trở về Việt Nam lần này, không phải với tư cách một du khách mà với vai trò là một kiều bào tham dự đại lễ, cảm xúc trong tôi vỡ òa, thiêng liêng và khó có thể diễn tả bằng lời.”

Khoảnh khắc được hòa mình trong đoàn diễu binh, diễu hành của khối Kiều bào tại Quảng trường Ba Đình đã trở thành trải nghiệm khó quên. Chị nói: “Đứng giữa hàng ngàn con tim cùng chung nhịp đập, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc. Những bước chân mạnh mẽ trên quảng trường lịch sử không chỉ mang ý nghĩa vinh dự mà còn là sự trở về của những người con xa quê, mang theo tình yêu và sự gắn bó với Tổ quốc.”

Trong chuỗi hoạt động nhân dịp Quốc khánh, chị Hằng cùng đoàn kiều bào được tham dự Lễ khai mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.”

Tại đây, mỗi hiện vật, mỗi bức ảnh đã giúp chị như được sống lại dòng chảy lịch sử, từ những ngày đầu gian khó của Cách mạng tháng Tám, hai cuộc kháng chiến hào hùng, cho đến những thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi mới.

Chị nhấn mạnh: “Tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa của độc lập, tự do, hạnh phúc, những giá trị được đánh đổi bằng máu xương và nước mắt của các thế hệ cha ông.”

Đặc biệt, không gian trưng bày về khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo đã để lại trong chị nhiều ấn tượng. Từ những sáng chế giản đơn trong thời chiến đến các thành tựu công nghệ hiện đại trong y tế, nông nghiệp, nghệ thuật và bảo tồn di sản, tất cả phản ánh một Việt Nam không ngừng vươn lên.

Chị Hằng chia sẻ: “Thấy những sản phẩm Made in Vietnam vươn ra thế giới, tôi thêm tin tưởng vào sức trẻ, trí tuệ và sự sáng tạo của người Việt Nam. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục học hỏi, cống hiến, góp phần vào sự phát triển của đất nước.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, chị bày tỏ niềm tin rằng với tinh thần đoàn kết và ý chí quật cường, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển, xây dựng một đất nước giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.