Chi 252 tỷ đồng xây dựng 9 'trường học xã hội chủ nghĩa'

TP Hải Phòng vừa phê duyệt đề án xây dựng mô hình "trường học xã hội chủ nghĩa" giai đoạn 2026-2030, lựa chọn 9 trường để triển khai mô hình mẫu.

Học sinh trường THCS Võ Thị Sáu (phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng). Ảnh: FBNT.

Đề án xây dựng mô hình "trường học xã hội chủ nghĩa" hướng tới xây dựng mô hình trường học tiên tiến, công bằng, nhân văn, hội nhập; phát triển con người Hải Phòng toàn diện theo các giá trị xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển bền vững thành phố.

Thành phố lựa chọn 9 trường ở 3 cấp học để triển khai mô hình mẫu, bao gồm:

Cấp mầm non: Trường Mầm non Tam Cường (xã Vĩnh Am), trường Mầm non Sao Mai (phường Thuỷ Nguyên).

Cấp tiểu học: Trường Tiểu học Liên Hồng (phường Thạch Khôi), Tiểu học Vĩnh Tiến - Cổ Am (xã Vĩnh Am), Tiểu học Núi Đèo (phường Thuỷ Nguyên), Tiểu học Tân Bình (phường Lê Thanh Nghị).

Cấp THCS: Trường THCS Tam Cường (xã Vĩnh Am), Lê Ích Mộc (phường Thuỷ Nguyên), THCS Võ Thị Sáu (phường Lê Thanh Nghị).

Đề án xác định rõ tiêu chí chung về trường học xã hội chủ nghĩa phải bảo đảm cơ sở vật chất đạt chuẩn tối thiểu theo từng cấp học, từng bước hiện đại, tiệm cận chuẩn quốc tế. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên giáo dục đủ số lượng, bảo đảm chất lượng và đạt chuẩn nghề nghiệp.

Học sinh, sinh viên được phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực, sống tích cực, trách nhiệm, sáng tạo; biết tự học, hợp tác, thích ứng hội nhập và hạnh phúc, sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.

Công tác dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người học, phát huy năng lực tự học, tư duy sáng tạo và các phẩm chất cá nhân.

Mô hình hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, công bằng, tôn trọng sự khác biệt và phát huy năng lực cá nhân, tinh thần hợp tác, sáng tạo của học sinh.

Hoạt động dạy học tập trung phát triển phẩm chất, năng lực, khả năng tự học, tư duy sáng tạo, thích ứng hội nhập và trách nhiệm với cộng đồng.

Đề án cũng nêu rõ bộ tiêu chí cụ thể đến năm 2030 đối với từng cấp học mầm non, tiểu học và THCS.

Thành phố dự kiến đầu tư gần 252 tỷ đồng để hoàn thiện mô hình tại 9 trường, tạo các điển hình tiên tiến về trường học kiểu mẫu. Đến năm 2030, các trường phấn đấu đạt chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ và chất lượng giáo dục theo tiêu chí đề ra.

Hải Phòng hiện có gần 1.700 trường mầm non đến đại học với quy mô gần 1,1 triệu học sinh, sinh viên.

Trên cơ sở kết quả triển khai giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất nhân rộng mô hình "trường học xã hội chủ nghĩa” trên toàn địa bàn giai đoạn 2030-2035, định hướng đến năm 2045.