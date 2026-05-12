Hoàng tử Nhật Bản gặp rắc rối

Hoàng tử Hisahito vướng tin đồn tình cảm, lộ địa chỉ ký túc xá và nguy cơ mất an toàn khi bước vào cuộc sống đại học.

Hoàng tử Hisahito hiện là sinh viên Đại học Tsukuba. Ảnh: SCMP.

Hoàng tử Hisahito (19 tuổi), người được xem là thiên hoàng tương lai của Nhật Bản, đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông nước này sau khi bước vào cuộc sống đại học với hàng loạt tin đồn liên quan đời tư, nơi ở và các vấn đề an ninh.

Theo tạp chí Daily Shincho, Hoàng tử Hisahito hiện theo học ngành Nghiên cứu môi trường tại Đại học Tsukuba, cách trung tâm Tokyo khoảng 60 km. Tuy nhiên, thay vì có cuộc sống sinh viên bình lặng như nhiều người cùng trang lứa, cậu liên tục trở thành đề tài săn đón của báo lá cải.

Một số thông tin cho rằng hoàng tử có bạn gái, trong khi những tin đồn khác xoay quanh việc địa chỉ ký túc xá của hoàng tử bị tiết lộ, làm dấy lên lo ngại về an ninh.

Daily Shincho cho biết nguy cơ mất an toàn có thể khiến Hoàng tử Hisahito phải chuyển chỗ ở. Đây được xem là vấn đề nhạy cảm bởi cậu hiện đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Nhật Bản, sau cha mình là Hoàng tử Akishino. Đồng thời, Hisahito cũng là nam thừa kế duy nhất còn lại của hoàng gia Nhật Bản.

Một số nguồn tin còn cho rằng Công nương Kiko muốn con trai dành nhiều thời gian hơn tại hoàng cung ở Tokyo thay vì sống tại Tsukuba. Tuy nhiên, theo truyền thông Nhật Bản, vị hoàng tử muốn tận hưởng quãng đời đại học trước khi phải gánh vác trách nhiệm hoàng gia trong tương lai.

Nhà báo Shiro Saito, người nhiều năm theo dõi các vấn đề về hoàng gia Nhật Bản, cho biết độc giả nước này luôn bị thu hút bởi đời sống bên trong hoàng tộc, đặc biệt là các câu chuyện liên quan người kế vị. Theo ông, trước đây, truyền thông từng dành sự chú ý lớn cho Hoàng hậu Masako - người chịu áp lực sinh con trai sau khi kết hôn với Thiên hoàng Naruhito vào năm 1993.

Áp lực kéo dài khiến Hoàng hậu Masako được chẩn đoán mắc chứng rối loạn thích nghi vào năm 2004 và gần như vắng bóng trước công chúng trong nhiều năm. Việc quá khứ này tiếp tục được nhắc lại khiến nhiều người lo ngại Hoàng tử Hisahito cũng sẽ phải đối mặt áp lực tương tự khi trở thành biểu tượng duy trì ngai vàng Nhật Bản.

Dù vậy, một số ý kiến cho rằng truyền thông đang đi quá xa khi khai thác đời tư của vị hoàng tử trẻ tuổi. Nhiều người Hoàng tử kêu gọi báo chí tôn trọng quyền riêng tư để Hisahito có thể tập trung vào việc học và trải nghiệm cuộc sống sinh viên bình thường như mong muốn.