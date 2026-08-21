Chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới thấp hiếm thấy

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước sáng 21/8, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.
Không riêng SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… cũng điều chỉnh tăng giá vàng miếng, đưa giá bán về sát vùng 147 triệu đồng/lượng.
Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng miếng ghi nhận mức tăng nhẹ hơn, khoảng 200.000 đồng, đưa giá mua lên 143,7 triệu/lượng và giá bán lên 145,2 triệu đồng. Đây tiếp tục là doanh nghiệp mua vàng miếng cao nhất và bán ra với giá thấp nhất thị trường.
Tương tự, trong sáng nay, giá vàng nhẫn cũng chứng kiến mức tăng hơn nửa triệu đồng. Sau điều chỉnh, Công ty SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 143,6 - 146,6 triệu/lượng, tương đương giá vàng miếng.
PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải chủ yếu niêm yết giá vàng nhẫn chạy quanh vùng 143 - 148 triệu/lượng. Riêng Công ty Mi Hồng hiện giao dịch vàng nhẫn ở 143,7 - 145,2 triệu đồng/lượng.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TIẾP TỤC TĂNG
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
|2/5
|3/5
|4/5
|5/5
|6/5
|7/5
|8/5
|9/5
|10/5
|11/5
|12/5
|13/5
|14/5
|15/5
|16/5
|17/5
|18/5
|19/5
|20/5
|21/5
|22/5
|23/5
|24/5
|25/5
|26/5
|27/5
|28/5
|29/5
|30/5
|31/5
|1/6
|2/6
|3/6
|4/6
|5/6
|6/6
|7/6
|8/6
|9/6
|10/6
|11/6
|12/6
|13/6
|14/6
|15/6
|16/6
|17/6
|18/6
|19/6
|20/6
|21/6
|22/6
|23/6
|24/6
|25/6
|26/6
|27/6
|28/6
|29/6
|30/6
|1/7
|2/7
|3/7
|4/7
|5/7
|6/7
|7/7
|8/7
|9/7
|10/7
|11/7
|12/7
|13/7
|14/7
|15/7
|16/7
|17/7
|18/7
|19/7
|20/7
|21/7
|22/7
|23/7
|24/7
|25/7
|26/7
|27/7
|28/7
|29/7
|30/7
|31/7
|1/8
|2/8
|3/8
|4/8
|5/8
|6/8
|7/8
|8/8
|9/8
|10/8
|11/8
|12/8
|13/8
|14/8
|15/8
|16/8
|17/8
|18/8
|19/8
|20/8
|21/8
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|145.5
|145
|144
|143.4
|145.4
|148.4
|148.4
|148.4
|148
|147
|145.5
|145.5
|146.9
|146.9
|146.9
|145.4
|144.5
|145.5
|145.2
|143.6
|144.5
|144.5
|143
|143.4
|142
|135
|135.5
|137.5
|137.5
|139
|137.5
|137.5
|137.7
|137.9
|137
|137
|137.5
|137.5
|138.8
|139.7
|139.2
|141
|141
|141.1
|140.5
|141.3
|141.3
|140.3
|141
|141
|141.2
|141.3
|139.7
|143
|143.6
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
|148.5
|148
|147
|146.4
|148.4
|151.4
|151.4
|151.4
|151
|150
|148.5
|148.5
|149.9
|149.9
|149.9
|148.4
|147.5
|148.5
|148.2
|146.6
|147.5
|147.5
|146
|146.4
|146
|140
|140.5
|141.5
|143
|141.5
|141.5
|141.7
|141.9
|141
|141
|141
|140.5
|141.8
|142.7
|142.2
|144
|144
|144.1
|143.5
|144.3
|144.3
|143.3
|144
|144
|144.2
|144.3
|142.7
|146
|146.6
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hiện tăng nhẹ 8 USD (+0,2%) so với lúc mở cửa, để giao dịch quanh mốc 4.526 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 143,6 triệu đồng/lượng.
Tại vùng giá này, giá vàng thế giới chỉ còn thấp hơn giá trong nước khoảng 2-3 triệu đồng/lượng, đánh dấu mức chênh lệch thấp nhất giữa 2 thị trường trong nhiều năm trở lại đây.
Trước đó, giá vàng trong nước thường xuyên cao hơn giá thế giới quy đổi hàng chục triệu đồng. Đặc biệt, trong những thời điểm nguồn cung vàng miếng khan hiếm, giá lập đỉnh, trong khi nhu cầu trong nước tăng mạnh, mức chênh lệch có thể lên tới hơn 20 triệu đồng/lượng.
Không chỉ vàng, chênh lệch giá bạc trong nước và thế giới cũng đang thu hẹp xuống mức kỷ lục. Theo đó, giá mua bạc tại các doanh nghiệp Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và Sacombank hiện ở mức 2,3 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 10% so với giá bạc giao ngay thế giới (68,51 USD/ounce). Trước đó, chênh lệch giữa 2 thị trường thường duy trì quanh mức 15-16%.
Theo các chuyên gia trong lĩnh vực vàng bạc, nguyên nhân chính khiến chênh lệch giá trong nước và thế giới thu hẹp là sự thay đổi của cung - cầu. Trái ngược với cảnh người dân chen nhau xếp hàng dài mua vàng khi giá ở mức cao hồi đầu năm, hiện nhu cầu tại các nhà vàng đã giảm đáng kể. Người mua gần như không còn phải xếp hàng để mua vàng hay bạc.
Việc giá vàng bạc trong nước thu hẹp chênh lệch với thế giới được cho là tín hiệu tích cực, cho thấy phần bù rủi ro đối với người mua đang giảm xuống giúp nhà đầu tư bớt rủi ro khi tham gia thị trường.
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