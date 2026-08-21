Giá vàng thế giới vẫn cao, dầu thô tăng tiếp

Trong phiên giao dịch mới nhất, dù có thời điểm lùi sâu về vùng 4.450 USD/ounce, giá vàng thế giới đã lấy lại đà tăng và giao dịch trên 4.500 USD/ounce.

Hiện giá vàng thế giới đang giằng co quanh vùng 4.520-4.530 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới vừa trải qua nhịp giảm gần 50 USD ở đầu phiên và lùi về vùng 4.450 USD /ounce, tuy nhiên giá vàng giao ngay đã nhanh chóng lấy lại đà tăng trở lại lên vùng 4.540 USD /ounce. Hiện tại, giá kim loại quý đang giằng co quanh vùng 4.520- 4.530 USD /ounce.

Tính chung cả tuần này, nhờ được các yếu tố như lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD "hạ nhiệt" hỗ trợ tích cực, giá vàng đã tăng hơn 3% và vượt qua vùng giá 4.500 USD , mức cao nhất trong hơn 2 tháng qua.

Cập nhật cho thấy hợp đồng vàng tương lai trên sàn COMEX cũng tăng mạnh lên 4.582,6 USD /ounce.

Trên các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay đi ngang ở mức 68,03 USD /ounce. Giá bạch kim tăng 1,1% lên 1.846,29 USD /ounce, trong khi giá palladium ổn định ở mức 1.333,11 USD /ounce. Cả 3 kim loại đều đang hướng tới một tuần tăng giá.

Đồng USD đang hướng tới một tuần giảm giá, khiến các hàng hóa được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây cho biết chính phủ có thể tiếp tục tăng quy mô mua lại trái phiếu kho bạc Mỹ. Vào ngày 19/8 (giờ Mỹ), Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ tăng gấp đôi quy mô các đợt mua lại trái phiếu kỳ hạn dài trong quý tới, lên ít nhất 4 tỷ USD mỗi đợt.

Với dầu mỏ, tình hình xung đột tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố chính tác động lên thị trường này. Ông Bessent cho biết Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử đối với Iran, đồng thời cho rằng động thái này có thể làm giảm nhu cầu tiến hành thêm các chiến dịch quân sự quy mô lớn. Thông tin này khiến giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu bật tăng mạnh lên sát 95 USD /thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ tiến lên 87 USD /thùng.

Còn trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chính đồng loạt đi xuống khi hiệu ứng hỗ trợ từ kế hoạch mua lại trái phiếu Kho bạc của Bộ Tài chính Mỹ dần suy yếu.

Cụ thể, chỉ số S&P 500 giảm 66,82 điểm (-0,9%) xuống 7.641,16 điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 703,84 điểm (-1,3%) xuống 52.759,21 điểm; Nasdaq Composite giảm 263,92 điểm (-1%) xuống 26.067,17 điểm.

Mới đây theo Reuters, dữ liệu cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm trong tuần trước, tức thị trường lao động vẫn duy trì ổn định dù việc làm trong tháng 7 bất ngờ sụt giảm. Điều này giúp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tập trung vào việc kiểm soát lạm phát.