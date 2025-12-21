Chelsea bị phạt

Chelsea đối mặt với án phạt tài chính từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) sau màn rượt đuổi tỷ số 2-2 căng thẳng trên sân St James’ Park trước Newcastle United tối 20/12.

Chelsea liên tục bị phạt thẻ từ đầu mùa.

Ở trận này, Chelsea nhận tổng cộng 7 thẻ vàng, trong đó 6 thẻ dành cho các cầu thủ trên sân và một thẻ thuộc về HLV Enzo Maresca. Theo quy định của FA, bất kỳ đội bóng nào nhận từ 6 thẻ phạt trở lên trong một trận đấu sẽ tự động bị phạt 25.000 bảng. Vì vậy, án phạt dành cho đại diện thành London là điều không thể tránh khỏi.

Đây không phải lần đầu Chelsea rơi vào tình cảnh tương tự ở mùa giải năm nay. Trước đó, trong thất bại trước MU, đội chủ sân Stamford Bridge từng nhận 6 thẻ phạt, gồm 5 thẻ vàng và một thẻ đỏ dành cho thủ môn Robert Sanchez. Chuỗi án phạt liên tiếp đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề kỷ luật của đội bóng thành London dưới thời Maresca.

Thống kê cho thấy Chelsea phải nhận tới 4 thẻ đỏ tại Premier League mùa này, con số đáng lo với một đội bóng đang nuôi tham vọng bám đuổi nhóm đầu. Cá nhân HLV Enzo Maresca cũng từng bị cấm chỉ đạo một trận sau chiếc thẻ đỏ trong chiến thắng trước Liverpool vì phản ứng quá đà. Trước đó, ông cũng bị phạt 8.000 bảng Anh do nhận thẻ vàng khác từ trọng tài.

Dù phong độ của Chelsea đang cho thấy những tín hiệu tích cực, yếu tố kỷ luật có thể trở thành rào cản lớn trong cuộc đua đường dài tại Premier League. Nếu không sớm siết thay đổi "The Blues" sẽ còn phải trả giá không chỉ bằng tiền, mà cả bằng điểm số và vị thế trên bảng xếp hạng.