Chế độ tự lái trên xe - hiện đại hay 'hại điện'?

  • Chủ nhật, 15/2/2026 09:42 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Chế độ lái bán tự động từng được xem là phát minh hiện đại của ngành công nghiệp ôtô, nhưng hàng loạt tai nạn liên quan đến hệ thống này đã cho thấy "mảng tối" khác.

Công nghệ hỗ trợ lái bán tự động đang được các hãng ôtô đẩy mạnh với lời hứa hẹn về trải nghiệm lái rảnh tay trên nhiều cung đường. Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy những mảng tối đáng ngại.

Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đang tập trung sự chú ý vào BlueCruise của Ford sau nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Một vụ việc điển hình xảy ra trên đường I-75 gần Toledo, bang Ohio. Chiếc F-150 của một kỹ sư Ford bất ngờ tăng tốc khi đang vào đường nhánh, đâm vào dải phân cách và lật ngửa, khiến lực lượng cứu hộ phải cắt thân xe để giải cứu nạn nhân.

Trong các vụ kiện tụng, Ford thường bác bỏ cáo buộc hệ thống lỗi. Phía hãng xe đã chia sẻ với NHTSA rằng trong vụ tai nạn ở Ohio, người lái đã tắt hệ thống hỗ trợ và vô tình nhấn chân ga.

Tương tự, trong một vụ tai nạn tử vong khác tại Georgia (Mỹ) vào năm 2021, gia đình nạn nhân cáo buộc chiếc F-150 mất kiểm soát khi đang ở chế độ "tự lái", nhưng Ford khẳng định chiếc xe đó thậm chí còn không được trang bị phần cứng cần thiết để vận hành BlueCruise.

Sự bất nhất giữa trải nghiệm thực tế của người dùng và dữ liệu của hãng đang tạo ra một cuộc tranh cãi pháp lý phức tạp.

xe, che do lai anh 1

Chế độ lái bán tự động chỉ là công nghệ hỗ trợ, không thể thay thế người lái. Ảnh: Carscoops.

Vấn đề cốt lõi mà các nhà sản xuất ôtô phải đối mặt chính là nhận thức của người lái. Các nghiên cứu nội bộ của Ford cho thấy nhiều tài xế vẫn chưa hiểu hết giới hạn của hệ thống, thường xuyên bỏ lỡ các cảnh báo hoặc quá tự tin vào công nghệ.

Dù Ford đã nỗ lực cải thiện bằng cách lắp đặt camera theo dõi ánh mắt để đảm bảo tài xế luôn chú ý, nhưng dữ liệu liên bang vẫn ghi nhận hàng chục vụ va chạm liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái của hãng từ năm 2021, bao gồm cả những ca tử vong do hệ thống không phát hiện được xe đang dừng đỗ ở tốc độ cao, đặc biệt là vào ban đêm.

Hiện tại, NHTSA nhấn mạnh rằng bất kể tên gọi của công nghệ là "rảnh tay" hay "tự lái hoàn toàn", chúng vẫn chỉ là công nghệ hỗ trợ và không thể thay thế một người lái xe tỉnh táo.

Ford cũng thừa nhận hệ thống của họ được thiết kế để tránh phanh gấp trước các vật thể tĩnh ở tốc độ nhất định nhằm giảm thiểu tình trạng "phanh ma" (phanh đột ngột không lý do), nhưng điều này vô tình đặt gánh nặng phản ứng lên vai người lái trong những tình huống khẩn cấp.

