Cháy xưởng nội thất rộng hàng nghìn m2 ở TP.HCM

  20:03 29/4/2026

Chiều 29/4, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng của Công ty TNHH S.W.F. trong Khu công nghiệp Tân Bình (phường Vĩnh Tân, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h35 hôm nay (29/4), Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 (Công an TP.HCM) nhận tin báo cháy tại doanh nghiệp chuyên sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ.

Hình ảnh vụ cháy.

Lực lượng PCCC tại chỗ đã sử dụng bình chữa cháy, hệ thống sprinkler và vách tường để dập lửa. Nhưng do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Quá trình chữa cháy gặp khó khăn do nhà xưởng sử dụng cửa cuốn, cản trở việc vào sâu bên trong để khống chế đám cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Đến khoảng 16h, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Diện tích bị ảnh hưởng ước tính khoảng 4.800 m² trên tổng diện tích 6.800 m² nhà xưởng.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy, thống kê thiệt hại tài sản.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

