Người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ trên bãi đất trống ở TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, sáng 29/4, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông tử vong tại bãi đất trống ở xã Bàu Bàng, TP.HCM. Nạn nhân tử vong trong tư thế quỳ, đầu cúi xuống đất, cách đó khoảng 3m có một xe máy.
Công an phong tỏa hiện trường vụ việc.
Hiện công an xã Bàu Bàng phối các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.
Cùng thời điểm, cũng trên địa bàn xã Bàu Bàng, tại một khu nhà trọ trên đường D7, gần khu công nghiệp Bàu Bàng, người dân phát hiện một người đàn ông trong tình trạng bất thường nên trình báo cơ quan chức năng và gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, khi xe cấp cứu đến nơi, người này đã tử vong.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ hai vụ việc trên để xử lý theo quy định.
Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ
Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.