Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ trên bãi đất trống ở TP.HCM

  • Thứ tư, 29/4/2026 14:06 (GMT+7)
Lực lượng chức năng tại TP.HCM đang điều tra, làm rõ hai trường hợp tử vong bất thường xảy ra trên địa bàn xã Bàu Bàng.

Theo thông tin ban đầu, sáng 29/4, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông tử vong tại bãi đất trống ở xã Bàu Bàng, TP.HCM. Nạn nhân tử vong trong tư thế quỳ, đầu cúi xuống đất, cách đó khoảng 3m có một xe máy.

Dan ong quy tu vong anh 1

Công an phong tỏa hiện trường vụ việc.

Hiện công an xã Bàu Bàng phối các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Cùng thời điểm, cũng trên địa bàn xã Bàu Bàng, tại một khu nhà trọ trên đường D7, gần khu công nghiệp Bàu Bàng, người dân phát hiện một người đàn ông trong tình trạng bất thường nên trình báo cơ quan chức năng và gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, khi xe cấp cứu đến nơi, người này đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ hai vụ việc trên để xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý