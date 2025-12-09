Cháy văn phòng ở Indonesia: Nghi do pin drone phát nổ

|
Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại tòa nhà văn phòng bảy tầng ở trung tâm Jakarta trưa 9/12, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ việc pin drone quá nhiệt và phát nổ. “Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn đang được phòng thí nghiệm pháp y làm rõ”, Trưởng cảnh sát Trung Jakarta Susatyo Purnomo Condro nói, khẳng định lực lượng chức năng “cam kết điều tra toàn diện vụ việc”. Ảnh: X/poetrmhand.
|
Ít nhất 19 người sống sót nhờ chạy lên mái nhà, chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận. Một người dân sống gần hiện trường, bà Intan Puspita, nói với AP rằng ngọn lửa lan rất nhanh và bà nhìn thấy một số công nhân ở tầng trên tìm cách chạy lên mái để thoát thân. Ảnh: X.
|
Theo cảnh sát, ngọn lửa được cho là bắt đầu từ khu vực lưu trữ và kiểm tra pin drone ở tầng trệt - nơi được sử dụng làm văn phòng bán hàng và kho vật tư của PT Terra Drone Indonesia. Một số nhân chứng cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều nhân viên đang đi ăn trưa thì một pin bất ngờ phát tia lửa, sau đó phát nổ và bén vào các vật liệu xung quanh. Ảnh: Reuters.
|
Cửa tầng trệt bị đóng kín khiến lực lượng cứu hỏa gặp khó khăn khi tiếp cận. “Khi lính cứu hỏa phá cửa, lửa đã rất lớn và đỏ rực”, nhân chứng Nurhayati, 53 tuổi, kể lại. Ngọn lửa nhanh chóng lan từ tầng trệt lên các tầng trên, tạo cột khói đen dày đặc bao trùm cả tòa nhà. Ảnh: Reuters.
|
Lực lượng cứu hộ tiếp cận từ tầng 6 để giải cứu nạn nhân, phần lớn là phụ nữ, mắc kẹt trong tòa nhà. Sở Cứu hỏa Jakarta huy động hơn 100 lính cứu hỏa và 29 xe chữa cháy đến hiện trường. Họ đưa từng người xuống bằng thang cứu hộ, trong tình trạng khó thở do hít phải nhiều khói. Ảnh: VCG, CPF.
|
Sau ba giờ nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài ít nhất 22 thi thể, gồm 7 nam và 15 nữ, trong đó có một phụ nữ mang thai, và đưa tới bệnh viện cảnh sát ở Đông Jakarta để nhận dạng. Phần lớn nạn nhân được xác định tử vong do ngạt khói, thay vì bị bỏng. Ảnh: CPF.
|
Một chỉ huy cảnh sát bị thương khi hỗ trợ sơ tán, trong khi một số lính cứu hỏa cũng gặp vấn đề hô hấp. Ảnh: Reuters.
|
Cảnh sát cho biết đang thẩm vấn toàn bộ nhân chứng, bao gồm chủ doanh nghiệp và chủ tòa nhà. Cuộc điều tra sẽ làm rõ liệu vụ cháy có liên quan đến sự tắc trách trong quy trình quản lý pin lithium, công tác an toàn lao động hay việc thiếu lối thoát hiểm. Ảnh: Reuters.
|
Một phần của tòa nhà sau đám cháy. Thống đốc Jakarta Pramono Anung nhấn mạnh vụ việc cho thấy doanh nghiệp “không cung cấp lối thoát hiểm đúng nghĩa”, đồng thời kêu gọi các công ty xem lại toàn bộ tiêu chuẩn an toàn, đặc biệt với những cơ sở xử lý thiết bị chứa pin lithium - loại pin có nguy cơ cháy nổ cao nếu không được bảo quản đúng cách. Ảnh: Reuters.
