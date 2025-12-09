Cháy văn phòng ở Indonesia: Nghi do pin drone phát nổ

Theo cảnh sát, ngọn lửa được cho là bắt đầu từ khu vực lưu trữ và kiểm tra pin drone ở tầng trệt - nơi được sử dụng làm văn phòng bán hàng và kho vật tư của PT Terra Drone Indonesia. Một số nhân chứng cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều nhân viên đang đi ăn trưa thì một pin bất ngờ phát tia lửa, sau đó phát nổ và bén vào các vật liệu xung quanh. Ảnh: Reuters.