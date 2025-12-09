Cháy tòa nhà văn phòng ở Jakarta, ít nhất 22 người thiệt mạng

Ngày 9/12, cảnh sát Indonesia cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà văn phòng cao 7 tầng ở thủ đô Jakarta.

Theo điều tra sơ bộ, cảnh sát cho biết một pin phát nổ tại tầng 1 đã châm ngòi cho đám cháy, sau đó lửa nhanh chóng lan lên các tầng phía trên của tòa nhà nằm ở khu vực trung tâm Jakarta, trước khi được khống chế.

Phát biểu với báo giới, cảnh sát xác nhận số người thiệt mạng tăng lên ít nhất 22 người, trong đó phần lớn là phụ nữ. Con số thương vong có thể còn tăng do lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người có thể bị mắc kẹt hoặc các nạn nhân khác bên trong tòa nhà.

Hiện trường cháy tòa nhà văn phòng ở Indonesia Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại tòa nhà bảy tầng ở Jakarta (Indonesia), khiến 20 người thiệt mạng sau khi ngọn lửa lan nhanh từ tầng trệt vào giữa trưa. Các video hiện trường cho thấy hàng chục lính cứu hỏa sơ tán những người bên trong, một số người mang theo túi đựng thi thể ra khỏi tòa nhà.

Phía cảnh sát cho biết lực lượng cứu hỏa hiện tập trung làm mát công trình và hút khói dày đặc tại nhiều tầng, sau đó sẽ tiến hành tìm kiếm lại khi hiện trường được làm sạch.

Sở Cứu hỏa Jakarta cho biết đã huy động ít nhất 100 lính cứu hỏa cùng 29 xe chữa cháy để dập tắt đám cháy. Cảnh sát nhận định phần lớn các nạn nhân không có dấu hiệu bị bỏng và nhiều khả năng tử vong do ngạt khói. Hiện lực lượng chức năng cũng đang tập trung vào việc xác định danh tính các nạn nhân đã được tìm thấy.

Hình ảnh ghi lại cho thấy mặt tiền tòa nhà, được sử dụng bởi một công ty cung cấp dịch vụ thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp, bị cháy sém, nhiều cửa sổ vỡ nát. Lực lượng cứu hỏa đã sử dụng các quạt công suất lớn để làm mát hiện trường.

Hiện trường vụ cháy tại Jakartar, Indonesia. Ảnh: Times of India

Thông tin trước đó cho biết tòa nhà này là trụ sở của công ty cung cấp thiết bị bay không người lái Terra Drone Indonesia chuyên phục vụ các hoạt động khảo sát trên không cho nhiều lĩnh vực, từ khai khoáng đến nông nghiệp.

Thông tin trên trang web của doanh nghiệp cho thấy Terra Drone Indonesia từng nhận vốn đầu tư từ công ty Terra Drone Corporation của Nhật Bản.