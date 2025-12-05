Indonesia sốc vì đường cao tốc sụt hố sâu 30m

Một đoạn cao tốc ở tỉnh Tây Sumatra (Indonesia) đã bị cuốn sập, tạo thành hố sụt lớn sau các trận lũ quét và sạt lở những ngày qua, theo các video lan truyền ngày 4/12.

Hình ảnh từ video do CNN công bố cho thấy vết nứt rộng khoảng 20-30 m tiếp tục lan rộng, khi các mảng nhựa đường và đất đá lần lượt sụp xuống vực sâu.

Video do người dân địa phương Muhammad Azhari ghi lại cho thấy nhiều người vẫn đi bộ hoặc chạy xe máy qua khu vực nguy hiểm, trong khi cảnh sát đứng chốt để cảnh báo các phương tiện mắc kẹt. Phía xa là dãy núi lửa phủ sương mù - minh chứng cho địa hình dễ xói lở của vùng.

Vụ sụt lở này nằm trong chuỗi thảm họa lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại Đông Nam Á năm 2025, bắt nguồn từ một xoáy thuận hiếm gặp trên Ấn Độ Dương, mưa gió mùa kéo dài, cùng tình trạng phá rừng phục vụ khai thác gỗ lậu và trồng cọ dầu.

Từ giữa tháng 11, thảm họa đã tàn phá nhiều khu vực của Indonesia như Tây Sumatra, Bắc Sumatra và Aceh, cũng như các vùng thuộc Thái Lan, Malaysia và Sri Lanka. Theo Reuters và truyền thông địa phương, hơn 1.300 người đã thiệt mạng, riêng Indonesia ghi nhận 708 người chết và 504 người mất tích.

Các nhà môi trường cảnh báo rằng nạn phá rừng khiến mưa lớn tạo dòng chảy mạnh, biến suối nhỏ thành lũ dữ. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã điều động 34.000 tấn gạo cứu trợ và trực thăng quân đội tới các khu vực bị cô lập, nhưng nhiều ý kiến kêu gọi điều tra vai trò của phá rừng trong thảm họa lần này.