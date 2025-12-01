Lũ lịch sử tàn phá châu Á, 3 nước chịu thảm họa lớn nhất nhiều thập kỷ

Mưa lớn kéo dài ở đảo Sumatra của Indonesia, miền Nam Thái Lan và mưa lớn trên toàn Sri Lanka trong tuần qua đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho 3 quốc gia này.

Indonesia: Tại Indonesia, Tổng thống Prabowo Subianto đi thị sát khu vực Bắc Sumatra ngày 1/12 đã phải thốt lên: “Hy vọng điều tồi tệ nhất đã qua”. Ông cho biết ưu tiên của chính phủ Indonesia lúc này là đưa hàng cứu trợ đến những làng mạc còn bị cô lập do đường sá hư hại.

Tổng thống Prabowo chịu áp lực ngày càng lớn khi chưa ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, dù lũ lụt và sạt lở đã khiến ít nhất 442 người Indonesia thiệt mạng, hàng trăm người mất tích.

Đây là thảm họa thiên nhiên gây chết chóc nhiều nhất ở Indonesia kể từ trận động đất - sóng thần năm 2018 tại Sulawesi khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.

Chính phủ Indonesia đã điều 3 tàu quân sự chở hàng cứu trợ và hai tàu bệnh viện đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, giữa bối cảnh nhiều tuyến đường vẫn đang bị chia cắt.

Sri Lanka: Tại quốc gia Nam Á Sri Lanka, chính phủ nước này kêu gọi viện trợ quốc tế và đã sử dụng trực thăng quân sự để tiếp cận người dân bị cô lập do lũ và sạt lở gây ra bởi bão Ditwah. Ít nhất 340 người đã thiệt mạng, con số được giới chức nước này đưa ra trong ngày 1/12.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời cam kết sẽ tái thiết đất nước. “Chúng ta đang phải đối mặt với thảm họa thiên nhiên nặng nề nhất và khủng khiếp nhất trong lịch sử. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng lại đất nước tốt đẹp hơn trước”, ông Anura nói.

Sri Lanka ghi nhận mức thiệt hại lớn nhất do thiên tai gây ra kể từ thảm họa sóng thần năm 2004 khiến khoảng 31.000 người chết và hơn 1 triệu người mất nhà cửa.

Chính phủ huy động lực lượng tham gia chiến dịch cứu trợ quy mô lớn, trong đó có việc triển khai trực thăng đưa người dân đến nơi an toàn và thả hàng tiếp tế. Một trực thăng quân sự đã gặp nạn ở khu vực phía bắc Colombo tối 30/11 khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ.

Thái Lan: Tại Thái Lan, ít nhất 162 người thiệt mạng trong đợt lũ nghiêm trọng nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây, chính quyền vẫn đang tổ chức cứu trợ và khắc phục hậu quả. Chính phủ Thái Lan triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân, trong đó có khoản trợ cấp cho các hộ gia đình có người tử nạn.

Phần lớn châu Á đang trong mùa mưa, lượng mưa lớn ở thời điểm này thường gây lũ quét và sạt lở đất.

Tuy nhiên, đợt lũ lần này tại Sri Lanka, Indonesia và Thái Lan trở nên nghiêm trọng hơn do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới hiếm gặp đổ mưa lớn xuống đảo Sumatra.

Biến đổi khí hậu cũng khiến các cơn bão trở nên mạnh hơn, các trận mưa cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn, do khí quyển ấm lên và giữ được nhiều hơi ẩm hơn.

