Cháy tàu hỏa ở Hải Phòng

Tàu hỏa đang di chuyển theo hướng Hải Phòng – Hà Nội bất ngờ xảy ra hỏa hoạn; rất may đám cháy nhanh chóng được khống chế, toàn bộ hành khách an toàn.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h30’ ngày 17/4, tại tại Km 61+100 tuyến đường sắt thuộc địa phận phường Nam Đồng, TP Hải Phòng.

Tàu hỏa mang số hiệu LP6 đang di chuyển theo hướng Hải Phòng - Hà Nội, đến khu vực gần ga Tiền Trung thì bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng phát tại hai toa tàu khách, khói đen bốc nghi ngút.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Hải Phòng) đã lập tức điều động lực lượng và phương tiện từ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 7 đến hiện trường. Nhờ triển khai đội hình và phương án chữa cháy kịp thời, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ hành khách trên tàu đã chủ động sơ tán xuống khu vực an toàn trước đó, không có trường hợp nào bị mắc kẹt.

Xác định ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định.