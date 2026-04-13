Cháy dữ dội ở TP.HCM, hàng loạt xe máy trơ khung

  • Thứ hai, 13/4/2026 14:07 (GMT+7)
Ngọn lửa bùng phát từ khu vực để xe của một căn nhà tại phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM rồi nhanh chóng lan rộng khiến nhiều xe máy bị thiêu rụi.

Sáng 13/4, một vụ cháy xảy ra tại nhà dân trên đường Trương Thị Ngào (phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) khiến nhiều xe máy bị thiêu rụi, người dân khu vực hoảng loạn.

Ngọn lửa bùng phát trong căn nhà.

Khoảng 8h30, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực sân của căn nhà, nơi để nhiều xe máy và vật dụng sinh hoạt. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng hô hoán, dùng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa nhưng không thành.

Chỉ trong thời gian ngắn, lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ khu vực, cột khói đen bốc cao hàng chục mét khiến khu dân cư xung quanh náo loạn. Do các phương tiện dựng sát nhau và có nhiều vật liệu dễ cháy, đám cháy bùng phát dữ dội.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều xe máy để bên trong.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều xe máy bị cháy rụi, hư hỏng nặng. Theo ghi nhận ban đầu, nhiều phương tiện, chủ yếu là xe máy bị ảnh hưởng, một số chỉ còn trơ khung.

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Nhiều nạn nhân vụ cháy nhà trọ ở TP.HCM đang nguy kịch

Sau vụ cháy nhà trọ rạng sáng 12/4 tại TP.HCM khiến hai người tử vong, nhiều nạn nhân khác đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

9 giờ trước

Bi kịch ở nhà trọ có khóa vân tay tại TP.HCM

Rạng sáng 12/4, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM. Do cửa chính dùng khóa vân tay, nạn nhân và người dân đều bất lực.

hôm qua

Cửa khóa vân tay khiến nhiều người mắc kẹt trong vụ cháy ở TP.HCM

Thời điểm xảy ra cháy, cửa chính của căn nhà sử dụng khóa vân tay. Trong tình huống hoảng loạn và mất điện, nhiều người không thể mở cửa để thoát ra ngoài.

hôm qua

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

