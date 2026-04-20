Cháy nổ ở trận đấu lớn nhất Argentina

Sáng 20/4, màn chào đón quá khích tại Monumental khiến khán đài bốc cháy khi River Plate gặp Boca Juniors, tạo nên trận Siêu kinh điển đầy hỗn loạn.

Khán đài sân Monumental bốc cháy.

Trận Siêu kinh điển của bóng đá Argentina giữa River Plate và Boca Juniors thuộc vòng 14 giải VĐQG chứng kiến sự cố nghiêm trọng. Ở đó, một phần khu vực khán đài sân Monumental bất ngờ bốc cháy ngay trước giờ bóng lăn.

Vụ việc xảy ra tại khán đài Centenario Alta trong màn chào đón cầu thủ của CĐV River Plate. Theo các thông tin ban đầu, ngọn lửa nhiều khả năng xuất phát từ việc sử dụng pháo sáng, cờ lớn hoặc vật liệu cổ động tiếp xúc với nguồn nhiệt.

Khói đen nhanh chóng bốc cao trên khán đài, khiến hàng nghìn khán giả hoảng loạn. Nhiều người phải rời khỏi khu vực nguy hiểm khi lực lượng an ninh và cứu hỏa lập tức được triển khai.

Một số hình ảnh ghi nhận ghế ngồi trên khán đài bén lửa. Dù tình huống gây sốc, đám cháy được khống chế chỉ sau vài phút nhờ phản ứng nhanh của đội cứu hỏa có mặt. Sau khi kiểm tra kết cấu khu vực bị ảnh hưởng, ban tổ chức quyết định cho trận đấu tiếp tục thay vì hoãn hoặc hủy.

Màn rải hoa giấy và đốt pháo được cho là nguyên nhân gây ra vụ cháy trên khán đài.

Trước đó, các nhóm ultras River Plate chuẩn bị màn cổ động quy mô lớn nhằm tạo bầu không khí cuồng nhiệt nhất cho trận derby số một Argentina. Có tới 50.000 lá cờ, hàng chục tấn giấy vụn cùng một tấm phông khổng lồ được mang vào sân Monumental.

Thông điệp phát cho người hâm mộ kêu gọi chờ thời điểm đội bóng bước ra sân để đồng loạt tung giấy và tạo hiệu ứng hình ảnh. Tuy nhiên, màn trình diễn vượt kiểm soát đã suýt dẫn tới thảm họa.

Trên sân cỏ, River Plate còn nhận thêm nỗi thất vọng khi thua đại kình địch với tỷ số 0-1. Leandro Paredes ghi bàn duy nhất ở phút bù giờ hiệp một, giúp Boca Juniors ca khúc khải hoàn trong trận derby rực lửa.

