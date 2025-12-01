Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháy nhà 6 tầng trong ngõ sâu ở Hà Nội

  Thứ hai, 1/12/2025 05:48 (GMT+7)
Vụ cháy xảy ra tại tầng trên cùng ở ngôi nhà 6 tầng trong ngõ 112 Mễ Trì Thượng (phường Từ Liêm, Hà Nội), may mắn không có người thương vong.

Vào khoảng 13h ngày 30/11, hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà dân cao 6 tầng cùng tum ở ngõ 112 Mễ Trì Thượng (phường Từ Liêm, Hà Nội). Cư dân xung quanh nhận biết nhờ làn khói đen bốc lên từ các tầng trên và lập tức hô hoán, hướng dẫn những người trong nhà di chuyển ra ngoài an toàn.

Khu vực xảy ra vụ hoả hoạn. Ảnh: S.H.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ TP. Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường.

Do đặc thù ngõ nhỏ, sâu, các phương tiện không thể tiếp cận trực tiếp ngôi nhà, lực lượng cứu hộ phải kéo vòi chữa cháy dài khoảng 250 mét từ đầu ngõ đến vị trí cháy.

Theo một người dân sống gần hiện trường, lúc khói bốc lên dày đặc, hàng xóm xung quanh ngõ 112 Mễ Trì Thượng hô hoán để người trong nhà chạy ra ngoài.

"Rất may tất cả đều an toàn. Nếu chậm một chút, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều", người này nói. "Xe cứu hỏa phải kéo vòi rất dài, nhưng lực lượng phòng cháy chữa cháy làm việc rất nhanh và chuyên nghiệp".

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy nhà tại Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: S.H.

Đám cháy bắt đầu tại phòng thờ tầng trên cùng, diện tích khoảng 30 m², kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không lan sang các hộ dân lân cận, cũng không có thương vong.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Tối qua (29/11), một vụ cháy khác cũng xảy ra tại phường Hà Đông, Hà Nội. Cụ thể, vào khoảng 21h, lửa bốc lên tại tầng 2 biệt thự số 1-4 New House Xa La. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 và 15 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội) điều động 4 xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

