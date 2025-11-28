Cháy lớn kho hàng ở TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại kho hàng trong hẻm 90, đường 100, phường Tăng Nhơn Phú (khu vực trước đây thuộc TP Thủ Đức).

Theo ghi nhận, vụ cháy khởi phát vào khoảng 14h ngày 28/11. Ngọn lửa lan nhanh, bao trùm gần như toàn bộ khu vực kho hàng và tạo thành cột khói đen bốc cao.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP.HCM phối hợp cùng lực lượng tại chỗ triển khai nhiều hướng tiếp cận, phun nước khống chế nhằm ngăn cháy lan sang khu dân cư lân cận.

Hình ảnh đám cháy khiến người dân hoảng loạn.

Đến hơn 16h cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn cũng như mức độ thiệt hại tài sản. Lực lượng chức năng đang tích cực xử lý đám cháy và đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh.