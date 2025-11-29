Cháy thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM

Tòa nhà thẩm mỹ viện 6 tầng trên đường Cao Thắng bất ngờ bốc cháy vào chiều 29/11. Đám cháy được khống chế trong vòng 30 phút, không gây thương vong về người.

Lực lượng PCCC triển khai công tác dập lửa tại thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Duy Hiệu - Khương Nguyễn.

Khoảng 15h50 ngày 29/11, người dân phát hiện khói lửa bùng phát từ tầng hầm của một thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ (TP.HCM).

Tòa nhà này cao 6 tầng, gồm 18 phòng. Thời điểm xảy ra cháy, cơ sở đang đón tiếp 6-7 khách hàng.

10 phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường, điều động 4 xe chữa cháy và 2 xe cứu thương.

Nhiều cảnh sát trang bị mặt nạ phòng độc, bình oxy đã xuống tầng hầm, nơi được xác định là nguồn phát sinh đám cháy.

Đám cháy xuất phát từ tầng hầm thẩm mỹ viện, chiều 29/11. Ảnh: Duy Hiệu - Khương Nguyễn.

Đến 16h30, đám cháy được khống chế hoàn toàn, nhân viên và hành khách được sơ tán ra ngoài an toán. Các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường.

Sự việc không ghi nhận thương vong về người. Nguyên nhân cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nhân viên thẩm mỹ viện được sơ tán ra ngoài an toàn. Ảnh: Duy Hiệu - Khương Nguyễn.

Cơ quan chức năng sử dụng thang nâng tiếp cận trên cao. Ảnh: Duy Hiệu - Khương Nguyễn.