Cháy lớn tại công ty sản xuất bỉm ở Bắc Ninh

  • Thứ sáu, 28/11/2025 06:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đám cháy bùng phát dữ dội từ khoảng 19h ngày 27/11, xuất phát từ xưởng sản xuất bỉm rồi lan rộng. Ước tính thiệt hại ban đầu hàng trăm tỷ đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, tối 27/11 tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra một vụ cháy lớn tại nhà xưởng sản xuất các loại bỉm, khăn ướt, khăn giấy và băng vệ sinh. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói cao hàng trăm mét.

Chay cong ty bim anh 1

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đám cháy.

Một người dân có mặt tại hiện trường cho biết: "Khoảng 18h40 phút đám cháy bùng lên tại Công ty cổ phần Đại Phát, có địa chỉ nhà máy ở đường TS3 - KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ban đầu, lửa xuất phát từ xưởng buồng bông, nguyên liệu làm sản phẩm băng vệ sinh rồi cháy lan sang những khu vực khác, vì toàn bộ nhà xưởng chủ yếu là vật liệu dễ cháy. Khi lực lượng chức năng có mặt, lửa vẫn bùng phát tại nhiều phân đoạn xưởng. Ước tính thiệt hại ban đầu đến hàng trăm tỷ đồng”.

Ngay khi nhận được thông tin vụ cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các lực lượng chức năng khác đã có mặt tại hiện trường tiến hành chữa cháy, khống chế đám cháy hạn chế cháy lan ra khu vực khác.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ.

Chay cong ty bim anh 2

Toàn cảnh vụ cháy dữ dội.
Chay cong ty bim anh 3

Tại hiện trường rất đông người dân đến xem vụ cháy.
Chay cong ty bim anh 4

Toàn bộ nhà xưởng bị ngọn lửa thiêu rụi.

Lửa bao trùm cửa hàng giày dép ở TP.HCM

Cửa hàng kinh doanh giày dép trong khu dân cư ở TP.HCM bốc cháy dữ dội, lan sang nhà bên cạnh. Người dân cùng lực lượng chức năng địa phương đã nỗ lực dập lửa.

12:30 25/11/2025

Xe giường nằm cháy trơ khung trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Rạng sáng 24/11, một xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, may mắn nhiều hành khách đã kịp thời thoát xuống an toàn.

11:20 24/11/2025

Hiện trường vụ xe Maybach S600 đâm xe khách làm một người tử vong

Ngày 20/11, Công an phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đang phối hợp điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan xe ôtô siêu sang Mercedes - Maybach S600.

06:12 21/11/2025

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

