Lửa bao trùm cửa hàng giày dép ở TP.HCM

  • Thứ ba, 25/11/2025 12:30 (GMT+7)
Cửa hàng kinh doanh giày dép trong khu dân cư ở TP.HCM bốc cháy dữ dội, lan sang nhà bên cạnh. Người dân cùng lực lượng chức năng địa phương đã nỗ lực dập lửa.

Trưa 25/11, cửa hàng giày dép trên đường D10 khu dân cư Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, TP.HCM bất ngờ bốc cháy, sau đó lan sang căn nhà liền kề.

Phát hiện đám cháy, người dân địa phương đã sử dụng các phương tiện, thiết bị PCCC tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành nên trình báo cơ quan chức năng.

Chay hang giay dep TP.HCM anh 1Chay hang giay dep TP.HCM anh 2

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CTV.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM đã điều động hai phương tiện chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Ít phút sau, đám cháy được khống chế.

Tại hiện trường, cửa hàng giày dép và một căn nhà bên cạnh bị cháy có tổng diện tích khoảng 300 m2. Bên trong, nhiều hàng hóa, tài sản bị thiêu rụi. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong cửa hàng không có người.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Thới Hòa cho biết, vụ cháy không gây thương vong về người. Thiệt hại và nguyên nhân của vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi/Tiền Phong

