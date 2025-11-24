Xe giường nằm cháy trơ khung trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Rạng sáng 24/11, một xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, may mắn nhiều hành khách đã kịp thời thoát xuống an toàn.

Hiện trường vụ cháy.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 2h40 ngày 24/11, xe giường nằm do tài xế 38 tuổi, quê Cà Mau cầm lái chở nhiều hành khách chạy trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng đi từ miền Tây về TP.HCM. Khi xe đi qua đoạn thuộc địa bàn phường Khánh Hậu giáp ranh phường Long An, tỉnh Tây Ninh thì tài xế phát hiện phần sau xe có khói bốc lên nên nhanh chóng dừng xe vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra.

Không lâu sau đó ngọn lửa bùng phát dữ dội. Lúc này hành khách trên xe nhanh chóng rời khỏi xe.

Tiếp đó ngọn lửa bùng phát mạnh kèm theo cột khói cuồn cuộn bốc cao và bao trùm cả chiếc xe. Tài xế phối hợp người dân dùng bình chữa cháy để dập tắt ngọn lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo cháy, đơn vị quản lý tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ cùng người dân để dập tắt ngọn lửa.

Khoảng 30 phút sau ngọn lửa cơ bản được khống chế dập tắt nhưng chiếc xe bị ngọn lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, chiều 5/10, trên tuyến cao tốc này cũng xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm, nhiều hành khách may mắn thoát nạn.

Cụ thể, 13h30 cùng ngày, xe khách giường nằm chở nhiều hành khách di chuyển từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây, khi đến đoạn qua xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh), tài xế và hành khách phát hiện khói bốc lên từ phía sau xe.

Ngay lập tức, tài xế cho xe vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở phần đuôi xe, kèm theo khói đen bốc cao nghi ngút. Hành khách hoảng hốt rời khỏi xe, mang theo hành lý, chạy ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Lực lượng CSGT Đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT) đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến nhanh chóng có mặt, phối hợp người dân sử dụng bình chữa cháy mini khống chế đám cháy, ngăn lửa lan rộng.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song phần đuôi xe khách bị cháy hư hỏng nặng.