Cháy quán bar đã ngừng hoạt động

Tối 27/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một quán bar đã ngừng hoạt động.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 27/11, một số người đi đường phát hiện khói lửa bốc lên từ quán bar Romance (nằm trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội, cột khói đen bốc lên cuồn cuộn gây nguy cơ cháy lan các nhà dân bên cạnh. Do quán bar đã ngừng hoạt động nhiều năm, phía trước có hàng rào chắn nên người dân không thể tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Một số người dân tại hiện trường cho biết, bên trong quán bar chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp, bàn ghế cũ, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm một góc bảng hiệu quán karaoke chỉ trong vài phút.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai) điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe cứu hỏa đến hiện trường. Do lửa lan nhanh và khói dày đặc, việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Các chiến sĩ chia nhiều hướng triển khai dập lửa, vừa phun nước làm mát để ngăn cháy lan, vừa kiểm soát đám cháy. Đến hơn 18h30, lực lượng làm nhiệm vụ phải cắt cửa phía sau để khống chế đám cháy, ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Bước đầu, lực lượng chức năng chưa ghi nhận thương vong về người. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Quán Bar Romance từng là một trong những tụ điểm vui chơi lớn nhất tại khu vực. Tháng 7/2020, lực lượng công an kiểm tra, phát hiện 99 người dương tính với chất ma túy tại quán bar này. Sau đó, cơ quan điều tra bắt giữ chủ quán cùng 3 quản lý quán bar để điều tra về việc cho khách đến chơi sử dụng trái phép chất ma túy và quán ngưng hoạt động tới nay.